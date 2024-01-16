«Финал Кубка России посещает по 50 тысяч зрителей – в фигурном катании за весь сезон столько не наберется. Зачем говорить о глупостях?» Колосков ответил Родниной

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС сборная России Ирина Роднина Вячеслав Колосков Елизавета Туктамышева Камила Валиева Футбол

Вячеслав Колосков ответил на слова Ирины Родниной о популярности футбола.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию заявила, что фигуристок в России любят больше, чем футболистов.

«Я лично знаю Ирину Константиновну. Не надо обращать на это внимания, зачем говорить о глупостях? Надо просто посмотреть, сколько ходят на футбол и на фигурное катание. Матч финала Кубка России посещает по 50 тысяч зрителей. За весь сезон в фигурном катании столько не наберется. По массовости футбол выше.

Фигурное катание стало популярным видом спорта, не хочу притеснять их достоинства. Сам с удовольствием смотрю — женщин, мужчин, пары, танцы на льду. Вид спорта элитный, а футбол остается доступным для всех.

Из фигуристок знаю Туктамышеву, Валиеву, других девочек. Из мужского катания тоже знаю имена. Люблю смотреть на все движения, прыжки, комбинации», – сказал почетный президент РФС.

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58 комментариев
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дед выдал мегабазированный факт. а ещё можно вспомнить как вся страна на улицах гуляла в 2008 и 2018, когда сборная успешно на турнирах выступала

хотя бы тысяча человек на главной площади столицы отмечала золото ОИ в фигурке хоть когда-нибудь?
+71
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+61
Ответ ZenitFan
при всем уважении к фигуристам, но фигурное катание не даёт столько эмоций, как футбол и оно не станет популярнее его в обозримом будущем, а скорее - никогда .
Так себе аргумент, у кого-то и шахматы могут вызвать сильные эмоции. Вообще не понимаю этих споров, каждый свое выбирает, кому-то и то и то нравится
+33
-7
+26
Извращений, собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду.
Фаина Раневская
+23
-11
+12
при всем уважении к фигуристам, но фигурное катание не даёт столько эмоций, как футбол и оно не станет популярнее его в обозримом будущем, а скорее - никогда .
+23
-13
+10
Ответ Анна Беляева
Комментарий скрыт
так нужно ближе машину парковать))
+11
-2
+9
Ответ Юркин Клоп
Так себе аргумент, у кого-то и шахматы могут вызвать сильные эмоции. Вообще не понимаю этих споров, каждый свое выбирает, кому-то и то и то нравится
Вообще не любитель шахмат, в детстве с дедом играли только, а последние лет 10 к ним даже не прикасались. Но я из любопытства включил последний день игры Непомнящего и Лижэня, так я несколько часов смотрел не отрываясь. Такой напряг был под конец, сам умотался от переживаний, что был как выжатый лимон в конце
+8
-1
+7
Ответ Анна Беляева
Комментарий скрыт
Еда много кто. Выйди сейчас Аршавин или хоть бы Лоськов с Титовым, или дедушки типа Семина и Романцева в толпу болельщиков. Просто так, без победы, без повода
+6
0
+6
Ответ Анна Беляева
Комментарий скрыт
Ну вон Дзюба же как то говорил, что не мог после чемпионата мира на улицу месяца 2 выйти. Это же вроде и у Акинфеева было.
+9
-3
+6
Ответ Илья Анатольевич
Ну так контингент разный. На хоккей поорать приходят, разгрузиться после трудовой недели, выпить, закусить, а потом всю игру ненавидеть. Прикиньте на фигурке будет - в###и ей, ###ть, судья п#####с! А в фигурке контингент другой. Родители, друзья, родственники и фанаты фигурки. Это как балет или театр. Тут не посещаемостью нужно мерить, а успехами. В фигурке у нас успехов на международной арене гораздо больше, чем в хоккее.
Да и на фигурном катании часто орут. А успехов больше потому что конкуренция меньше, чем в других видах спорта.
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Ответ Дима Берин
Ну давайте так. Хоть одному фигуристу(ке) в мире грозит раздавать автографы столько, сколько может раздавать автографы условный Азар, я даже про Роналду, Месси и Неймара не вспоминаю. Фигурка, как спорт топ, но по популярности и доступности она даже не близко к хоккею
Ну, вообще Ханю это очень даже грозит, может, не во всем мире, но в Японии точно. :)
+3
-1
+2
Ну так контингент разный. На хоккей поорать приходят, разгрузиться после трудовой недели, выпить, закусить, а потом всю игру ненавидеть. Прикиньте на фигурке будет - в###и ей, ###ть, судья п#####с! А в фигурке контингент другой. Родители, друзья, родственники и фанаты фигурки. Это как балет или театр. Тут не посещаемостью нужно мерить, а успехами. В фигурке у нас успехов на международной арене гораздо больше, чем в хоккее.
+3
-1
+2
Раунд за дедом)
+5
-3
+2
В ФК мы одни из мировых лидеров, в футболе мы и близко к лидерам никогда не подойдём.
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Единственное в чем фигурное катание превосходит футбол, это тем что вполне на законных основаниях с трибуны можно плюшевым мишкой запустить в фигуристку.
В футболе за такое сразу скрутят и фан айди лишат. А может и еще чего-нибудь в участке.
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-2
+2
Ответ Анна Беляева
Комментарий скрыт
Ну давайте так. Хоть одному фигуристу(ке) в мире грозит раздавать автографы столько, сколько может раздавать автографы условный Азар, я даже про Роналду, Месси и Неймара не вспоминаю.
Фигурка, как спорт топ, но по популярности и доступности она даже не близко к хоккею
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Ответ Собиратель хаоса
Ну как минимум надо начать с того, что ни одна из ледовых арен не вмещает по 50 тысяч. Во-вторых, даже на прошедший чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске за три дня пришло около 40 тысяч зрителей. С учетом вместимости арены Трактор в 7,5 тысяч вероятно был аншлаг. В третьих, культура боления очень разная, ФК куда больше смотрят домохозяйки по телевизору. Фигурное катание очень популярно, под той же текстовой трансляцией на спортсе больше 3000 комментариев, по телевизору тоже довольно много смотрят, недаром Первый канал себе всю фигурку отжал. Скорее всего футбол популярнее, но ни о каком "на порядок" речи быть не может.
Текстовая трансляция фигурного катания? Ещё и такое бывает?? Интересно, а текстовая, например, художественной гимнастики тоже есть?))
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Ответ Анна Беляева
Комментарий скрыт
Переплюнули вместимость СКА-арены?
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Ответ Wiley Fox
Надо просто посмотреть, сколько ходят на футбол и на фигурное катание ---- Дед спятил Зачем сравнивать несравнимое - стадион для футбола изначально больше Вон в 2018 клоуны провели матч КХЛ ска - цска и установили рекорд посещаемости, правда цифры не пойми откуда взяли Так и Таня Пескова может идею подкинуть путину и чемпионат по ФК соберёт под 70-80 тысяч. Вот утрем нос Западу, мол Реально, конечно, за футбол болеет больше народу изначально, потому что это игра народная. Для этого перья и коньки за многие тысячи не нужны Но если бабы восстанут, и скажут, что мы все болельщицы ФК, то мужики, конечно, проиграют. "Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят"
Это на 10 бабушек 9 дедушек, да даже не 9, а все 5, а ребят до 30 больше, чем девушек.
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Ответ Oleandra
В ФК мы одни из мировых лидеров, в футболе мы и близко к лидерам никогда не подойдём.
Не одни из лидеров, а бесспорные лидеры, пока что.
+3
-2
+1
Ответ Илья Анатольевич
Ну так контингент разный. На хоккей поорать приходят, разгрузиться после трудовой недели, выпить, закусить, а потом всю игру ненавидеть. Прикиньте на фигурке будет - в###и ей, ###ть, судья п#####с! А в фигурке контингент другой. Родители, друзья, родственники и фанаты фигурки. Это как балет или театр. Тут не посещаемостью нужно мерить, а успехами. В фигурке у нас успехов на международной арене гораздо больше, чем в хоккее.
У нас, скажем , в шахматах , успехов не менее, чем в фигурном катании. Двавйте их сравнивать с футболом?
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Ответ alexnew
Вообще не понимаю, какие эмоции может давать футбол. По-моему, наискучнейшее занятие. Но, с другой стороны, каждому своё. Действительно в мире футбол намного популярнее. Но для меня это вообще скучная игра.
это потому что у тебя нет команды, за которую ты болел бы. ты знал, что во время крупных футбольных матчей увеличивается количество случаев инфарктов ?
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Ответ alexnew
Нет, это команды у меня нет, за которую я болею потому, что сам вид спорта мне крайне не интересен. И если бы Вы разбирались в фигурном катании, то у Вас было бы предостаточно поводов болеть за тех или иных фигуристов, о которых Вы скорее всего даже не догадывайтесь, так как это целый мир. :)
каждому свое. кто то от шахмат прется. вопрос в количестве людей,которым нравится это или другой вид спорта
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Ответ alexnew
Если бы в том же футболе надо было бы 10 лет вникать в правила, то, я думаю, интерес кратно упал бы.
а типа чтобы понять фигурное катание, нужно 10 лет вникать? не смеши )
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Ответ ZenitFan
при всем уважении к фигуристам, но фигурное катание не даёт столько эмоций, как футбол и оно не станет популярнее его в обозримом будущем, а скорее - никогда .
Вообще не понимаю, какие эмоции может давать футбол. По-моему, наискучнейшее занятие. Но, с другой стороны, каждому своё. Действительно в мире футбол намного популярнее. Но для меня это вообще скучная игра.
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Ответ Юркин Клоп
Так себе аргумент, у кого-то и шахматы могут вызвать сильные эмоции. Вообще не понимаю этих споров, каждый свое выбирает, кому-то и то и то нравится
На последнем матче за шахматную корону я верещал, когда Ян блефанул и не посчитал до конца
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Ответ alexnew
Вообще вникать надо долго. Не 10 лет, конечно, но, думаю, что несколько месяцев точно надо потратить, чтобы научиться без усилий шаги различать, если совсем с нуля, причем потратить плотно, но видите ли в чем дело, большинство не различает даже прыжки, но при этом они тоже типа понимают фигурное катание и имеют свое мнение на грибы. Сами понимаете, какое качество у этого мнения, но люди уверены в том, что они что-то понимают... А сколько интриг в фигурном катании. Я Вам так скажу первые года 4 я вообще ничего не понимал, но правда плотно изучать вопрос я стал тоже далеко не сразу. :)
а в чем прикол если научился разбираться в шагах ? не понимаю.
в футболе есть азарт. в футболе много факторов влияют на результат, а не только то,как ты отточил выполнение пируэтов, шагов, прыжков. футбол командная игра, когда результат зависит не только от тебя, но и от партнёров, от взаимодействия с ними. там можно наиграть карте то стандартные схемы, но не факт что они сработают .
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Ответ Анна Беляева
Комментарий скрыт
Коньки забыла снять? Поэтому так долго шла?
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Кому нужны эти постоянные подсчёты, кроме спонсоров соревнований? Постоянно меряются: сколько пришло на футбол, сколько на фигурное катание, где больше людей - на ЧЕ по фигурному катанию или на ЧР. Это же не важно. Кому нравится спорт, тот всё равно придёт независимо от того, полные будут трибуны или полупустые.
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Так ледовые дворцы вмещают 10-20 к максимум. Допускаю что если финал чемпионата России (какое там в катании у нас главное соревнование?) или показательные выступления провести на Газпром арене как зимнюю классику, вполне может биток быть. Только не видно ничерта конечно
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каждому своё)
фк - это театр:отрепетировал две программы на10 минут и чешешь по-городам и сёлам одно и то же целый год!
а в футболе, зачастую даже не знаешь, кто выйдет на поле,
22 неизвестных в течение 90 минут ежесекундно в физическом противодействии принимают технико-тактические решения, пробегая от 10 км и больше, теряя до 5-6 кг за матч, под одобрительный рёв и/или свист трибун,
если б фигуристам кричали то, что кричат футболистам, они бы и на лёд не выходили...это как "за стеклом")
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