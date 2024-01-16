«Финал Кубка России посещает по 50 тысяч зрителей – в фигурном катании за весь сезон столько не наберется. Зачем говорить о глупостях?» Колосков ответил Родниной
Вячеслав Колосков ответил на слова Ирины Родниной о популярности футбола.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию заявила, что фигуристок в России любят больше, чем футболистов.
«Я лично знаю Ирину Константиновну. Не надо обращать на это внимания, зачем говорить о глупостях? Надо просто посмотреть, сколько ходят на футбол и на фигурное катание. Матч финала Кубка России посещает по 50 тысяч зрителей. За весь сезон в фигурном катании столько не наберется. По массовости футбол выше.
Фигурное катание стало популярным видом спорта, не хочу притеснять их достоинства. Сам с удовольствием смотрю — женщин, мужчин, пары, танцы на льду. Вид спорта элитный, а футбол остается доступным для всех.
Из фигуристок знаю Туктамышеву, Валиеву, других девочек. Из мужского катания тоже знаю имена. Люблю смотреть на все движения, прыжки, комбинации», – сказал почетный президент РФС.
хотя бы тысяча человек на главной площади столицы отмечала золото ОИ в фигурке хоть когда-нибудь?
Фаина Раневская
В футболе за такое сразу скрутят и фан айди лишат. А может и еще чего-нибудь в участке.
Фигурка, как спорт топ, но по популярности и доступности она даже не близко к хоккею
в футболе есть азарт. в футболе много факторов влияют на результат, а не только то,как ты отточил выполнение пируэтов, шагов, прыжков. футбол командная игра, когда результат зависит не только от тебя, но и от партнёров, от взаимодействия с ними. там можно наиграть карте то стандартные схемы, но не факт что они сработают .
фк - это театр:отрепетировал две программы на10 минут и чешешь по-городам и сёлам одно и то же целый год!
а в футболе, зачастую даже не знаешь, кто выйдет на поле,
22 неизвестных в течение 90 минут ежесекундно в физическом противодействии принимают технико-тактические решения, пробегая от 10 км и больше, теряя до 5-6 кг за матч, под одобрительный рёв и/или свист трибун,
если б фигуристам кричали то, что кричат футболистам, они бы и на лёд не выходили...это как "за стеклом")