«Финал Кубка России посещает по 50 тысяч зрителей – в фигурном катании за весь сезон столько не наберется. Зачем говорить о глупостях?» Колосков ответил Родниной

Вячеслав Колосков ответил на слова Ирины Родниной о популярности футбола.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию заявила, что фигуристок в России любят больше, чем футболистов.

«Я лично знаю Ирину Константиновну. Не надо обращать на это внимания, зачем говорить о глупостях? Надо просто посмотреть, сколько ходят на футбол и на фигурное катание. Матч финала Кубка России посещает по 50 тысяч зрителей. За весь сезон в фигурном катании столько не наберется. По массовости футбол выше.

Фигурное катание стало популярным видом спорта, не хочу притеснять их достоинства. Сам с удовольствием смотрю — женщин, мужчин, пары, танцы на льду. Вид спорта элитный, а футбол остается доступным для всех.

Из фигуристок знаю Туктамышеву, Валиеву, других девочек. Из мужского катания тоже знаю имена. Люблю смотреть на все движения, прыжки, комбинации», – сказал почетный президент .