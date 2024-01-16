Ирина Роднина: «Фигуристки имеют большое значение для страны, они – популярные и сильные личности. Футболистов так не любят»

Теги сборная России Ирина Роднина Фигурное катание

Роднина считает, что фигуристок в России любят больше, чем футболистов.

«Они имеют большое значение для страны. Конечно, сложно сказать, насколько они сейчас лучшие в мире без соревнований. Но личности они очень популярные и сильные.

Безусловно, личность должна доказывать свое величие работой, выходить на лед и показывать лучший результат.

А футболисты вот что делают? Футболистов не любят как фигуристок сейчас», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина

Фигурный Евро без России называют второсортным турниром. Так ли это?

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57 комментариев
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Извините, но ахахахах
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Ага, видели мы истерику этих «сильных» личностей на последней Олимпиаде
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Нафиг они не сдались. Представить, что исчезли они, ничего в стране не поменяется. Разве что Навка к другому бюджетному корыту уползет. Вот строители, инженеры, врачи, пожарные - они важны. Такие, как Роднина тоже неважны. Сидеть, кивать башкой в Госдуме может и собака с автомобильной панели, а решения принимаются не там
+36
-3
+33
Для истеричной домохозяйной части страны
+33
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помню как Загитова выиграла золото ОИ и вся страна вышла на улицы и радовалась всю ночь... или это было после победы над Голландией или Испанией никому ненужных футболистов?
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+26
Ответ Olga.t
Откуда у Родниной, Тарасовой такая ненависть к футболу? Можно же просто любить свой вид спорта - фигурное катание, не пиная другие виды? В чем проблема?
Это отличительная черта фигурного катания - ненависть ко всему живому, вот куда надо фан айди делать, даже при просмотре у телевизора
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Пей таблетки бабка
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Откуда у Родниной, Тарасовой такая ненависть к футболу? Можно же просто любить свой вид спорта - фигурное катание, не пиная другие виды? В чем проблема?
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У этих как обычно комплексы насчёт футболистов.
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Футболисты не выходят на лёд и не показывают там результат, тут Ирина права.
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+11
Ответ Sonyas
Комментарий удален модератором
Что и требовалось доказать, первая отписалась )
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-1
+10
Очередная закомплексованная😄
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+6
рандомная бабушка Зинаида из поселка Тахта Ростовской области клала болт как на одних, так и на других
+6
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Шел 2028 год , а они все спорят чей вид спорта популярней. А что остается , когда не пускают на мировую арену
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При всём уважении! Так говорить - значит просто "хайпить на комментах". Это разные виды спорта. Сильные личности есть и в футболе, и в фигурном катании...
И в хоккее, и в автогонках, и в лёгкой атлетике... Ирина что-то на эмоциях явно выдала. Иначе это не поддаётся объяснению.
Что касается всех остальных личностей, кроме сильных, - так в футболе они видней просто из-за того, что вид спорта более "коллективный", участников больше, внимания и освещения их поведения в прессе больше, оттого и неблаговидных вещей количественно - больше.
И вовсе не потому, что "сильных личностей" в футболе меньше, а в фигурке - больше. Статистика, Ирина Константиновна!
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Роднина каждый день, бред несёт и сама себе противоречит, у неё маразм наверно.
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Ответ Olga.t
Откуда у Родниной, Тарасовой такая ненависть к футболу? Можно же просто любить свой вид спорта - фигурное катание, не пиная другие виды? В чем проблема?
тут скорее всего зависть.. фигуристы ведь в массе своей после карьеры в разных шоу участвуют, чтобы заработать на старость.. а футболеры уже к этому времени все имеют... главное, не как Кержаков спустить...
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я вас умоляю
+3
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Это те, которые на первенстве ЖЭКа?)
+3
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Видимо был у Родниной неудачный опыт с футболистом, теперь вся ненависть на футбол перекинулась.
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Зачем эта новость в разделе футбол.Почему не рассказать о трансферах Сочи к примеру,они привезли 23-х летнего австрийского полузащитрики из Аустрии,венесуэльского нападающего из Каракаса,полузащитника сборной Армении.Факел вернул Акбашева из Ростова.
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Ответ Howard Norfolk
Видимо был у Родниной неудачный опыт с футболистом, теперь вся ненависть на футбол перекинулась.
В ворота видимо не попадал футболист...
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фигуристок банально юзает пропаганда в лице первого канала,
во-время чм по-футболу в россии,
точно также
юзали футболистов, скажем дзюбу вконец заюзали)
для отбитых глубинариев юзают лаптеголового карякина...
это ниразу не любовь и не популярность, увы нам
но
это продукты пропаганды!
собственно, так же юзали и саму ирину роднину,
не столько за спортивные результаты, были люди и покруче!
сколько за слёзы во-время гимна,
что материализовалось в её карьере комсомольского вождя цк влксм
+6
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+2
А депутаты у нас самые умные и толковые...ну такая и страна соответственно!
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+2
Хороший футболист популярнее лучших фигуристок. Другое дело в России с футболистами так себе.
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Сколько еще она должна отсидеть в Думе и удивлять народ своими перлами? может пора по УДО?
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Как будто категория "скучающие домохозяйки со спортса" является всем населением страны.
+2
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А депутаты вот что делают? Депутатов не любят как [подставить любую профессию] сейчас
+2
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+2
это она нас спрашивает, что футболисты делают?
+1
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+1
когда ж они уже проработают эти комплексы
+1
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+1
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