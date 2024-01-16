Ирина Роднина: «Фигуристки имеют большое значение для страны, они – популярные и сильные личности. Футболистов так не любят»
Роднина считает, что фигуристок в России любят больше, чем футболистов.
«Они имеют большое значение для страны. Конечно, сложно сказать, насколько они сейчас лучшие в мире без соревнований. Но личности они очень популярные и сильные.
Безусловно, личность должна доказывать свое величие работой, выходить на лед и показывать лучший результат.
А футболисты вот что делают? Футболистов не любят как фигуристок сейчас», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Фигурный Евро без России называют второсортным турниром. Так ли это?
И в хоккее, и в автогонках, и в лёгкой атлетике... Ирина что-то на эмоциях явно выдала. Иначе это не поддаётся объяснению.
Что касается всех остальных личностей, кроме сильных, - так в футболе они видней просто из-за того, что вид спорта более "коллективный", участников больше, внимания и освещения их поведения в прессе больше, оттого и неблаговидных вещей количественно - больше.
И вовсе не потому, что "сильных личностей" в футболе меньше, а в фигурке - больше. Статистика, Ирина Константиновна!
во-время чм по-футболу в россии,
точно также
юзали футболистов, скажем дзюбу вконец заюзали)
для отбитых глубинариев юзают лаптеголового карякина...
это ниразу не любовь и не популярность, увы нам
но
это продукты пропаганды!
собственно, так же юзали и саму ирину роднину,
не столько за спортивные результаты, были люди и покруче!
сколько за слёзы во-время гимна,
что материализовалось в её карьере комсомольского вождя цк влксм