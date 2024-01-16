Ирина Роднина: «Фигуристки имеют большое значение для страны, они – популярные и сильные личности. Футболистов так не любят»

Роднина считает, что фигуристок в России любят больше, чем футболистов.

«Они имеют большое значение для страны. Конечно, сложно сказать, насколько они сейчас лучшие в мире без соревнований. Но личности они очень популярные и сильные.

Безусловно, личность должна доказывать свое величие работой, выходить на лед и показывать лучший результат.

А футболисты вот что делают? Футболистов не любят как фигуристок сейчас», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка .

Фигурный Евро без России называют второсортным турниром. Так ли это?