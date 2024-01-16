Маттеус о The Best: «Месси не должен был выиграть – он не завоевал серьезных трофеев в Париже и Майами. Холанд был лучшим и самым важным игроком»
Лотар Маттеус считает, что награду The Best должен был получить Эрлинг Холанд.
«Если не учитывать чемпионат мира, благодаря которому Месси выиграл «Золотой мяч», на этот раз он не должен был выиграть. Я считаю, что он был лучшим футболистом последних 20 лет, но он не выиграл серьезных титулов ни в Париже, ни в Майами, где он сейчас вызывает ажиотаж.
Говоря о больших успехах, невозможно обойти стороной «Манчестер Сити» и – в выборе лучшего игрока – Эрлинга Холанда. Он выиграл самые важные трофеи с «Ман Сити», его результативность впечатляет. Это должно иметь решающее значение при выборе лучшего и самого важного игрока – и это был Холанд», – сказал бывший игрок «Баварии» и сборной Германии.
Я думал, что переплюнуть по неадекватности ЗМ 2010, 2021 или 2023 будет сложно, но признать игрока, который вылетел в первом же раунде плей-офф ЛЧ со статой 0+0, выиграл всего лишь Лигу 1 (даже не в топ-3) и какой-то кубок в США, которого в прошлом году даже не существовало - лучшим игроком года FIFA - это просто верх цинизма!
Что ещё должны были сделать футболисты «Сити», какие ещё личные рекорды должны были побить, чтобы победить-таки наконец этот пиар?!
А надо раскручивать себя в соцсетях, выгрызать поддержку кабинетчиков ФИФА, оплачивать менеджера по раскрутке в массмедиа, давать слезливые интервью о своих страданиях и обидах. Футбол никаким придурковатым карпиным, голосовавшим за Месси, в пень не стрелял.
Например : он даже половины результатов Холанда 22/23 не сделал для ЗМ
Странно, что кубок конструкторов в Ф1 не выиграл.
Любой вменяемый человек,в независимости от того,чьим фанатом он является ,никогда не поставил бы Месси даже в десятку в этом сезоне..
Но фанаты Месси люди особенные,инклюзивные,я бы сказал...