Маттеус о The Best: «Месси не должен был выиграть – он не завоевал серьезных трофеев в Париже и Майами. Холанд был лучшим и самым важным игроком»

Лотар Маттеус считает, что награду The Best должен был получить Эрлинг Холанд.

«Если не учитывать чемпионат мира, благодаря которому выиграл «Золотой мяч», на этот раз он не должен был выиграть. Я считаю, что он был лучшим футболистом последних 20 лет, но он не выиграл серьезных титулов ни в Париже, ни в , где он сейчас вызывает ажиотаж.

Говоря о больших успехах, невозможно обойти стороной «Манчестер Сити» и – в выборе лучшего игрока – . Он выиграл самые важные трофеи с « », его результативность впечатляет. Это должно иметь решающее значение при выборе лучшего и самого важного игрока – и это был Холанд», – сказал бывший игрок «Баварии» и сборной Германии.