Маттеус о The Best: «Месси не должен был выиграть – он не завоевал серьезных трофеев в Париже и Майами. Холанд был лучшим и самым важным игроком»

Теги ПСЖ Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Лотар Маттеус лига 1 Франция Золотой мяч ЧМ-2022 Интер Майами Эрлинг Холанд The Best Футбол

Лотар Маттеус считает, что награду The Best должен был получить Эрлинг Холанд.

«Если не учитывать чемпионат мира, благодаря которому Месси выиграл «Золотой мяч», на этот раз он не должен был выиграть. Я считаю, что он был лучшим футболистом последних 20 лет, но он не выиграл серьезных титулов ни в Париже, ни в Майами, где он сейчас вызывает ажиотаж.

Говоря о больших успехах, невозможно обойти стороной «Манчестер Сити» и – в выборе лучшего игрока – Эрлинга Холанда. Он выиграл самые важные трофеи с «Ман Сити», его результативность впечатляет. Это должно иметь решающее значение при выборе лучшего и самого важного игрока – и это был Холанд», – сказал бывший игрок «Баварии» и сборной Германии.

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84 комментария
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Он не то, что бы не должен был выиграть, его в целом в числе номинантов не должно было быть!
Я думал, что переплюнуть по неадекватности ЗМ 2010, 2021 или 2023 будет сложно, но признать игрока, который вылетел в первом же раунде плей-офф ЛЧ со статой 0+0, выиграл всего лишь Лигу 1 (даже не в топ-3) и какой-то кубок в США, которого в прошлом году даже не существовало - лучшим игроком года FIFA - это просто верх цинизма!
Что ещё должны были сделать футболисты «Сити», какие ещё личные рекорды должны были побить, чтобы победить-таки наконец этот пиар?!
+108
-34
+74
Мессиботы не могут смириться с тем, что их кумир получил левую награду
+65
-30
+35
Холланд просто неправильно делает-тренируется, умирает на поле, колотит голы один за другим... футболом занимается в общем.
А надо раскручивать себя в соцсетях, выгрызать поддержку кабинетчиков ФИФА, оплачивать менеджера по раскрутке в массмедиа, давать слезливые интервью о своих страданиях и обидах. Футбол никаким придурковатым карпиным, голосовавшим за Месси, в пень не стрелял.
+23
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+17
Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
Скорее своим сектантам, им теперь работы до мая минимум это позор оправдывать)
+12
-7
+5
Далеко не первый раз награда Месси при всем его неоспоримом величии вызывает удивление. В разные годы лучшими по разным критериям были Снейдер, Иньеста, ван Дейк или Левандовский, но награды обходили их стороной. В этот раз смириться с выбором в пользу Месси еще сложнее.
+9
-4
+5
Ответ СержМиранэн
Да что этот Маттеус понимает в футболе ? )))))
Я тебе напомню ,что голосовали действующие капитаны сборных .
+4
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+4
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Отсутствие коллективной ответственности, что в голове мысль о том, если проголосовать за Лео, то мой голос ничего не решит
+9
-5
+4
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Сравнить МЛС и АПЛ вкупе с ЛЧ - вот это и есть сумасшествие ) Поскольку речь про определенный отрезок времени.
+7
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+3
Ответ JENNINGS
Он не то, что бы не должен был выиграть, его в целом в числе номинантов не должно было быть! Я думал, что переплюнуть по неадекватности ЗМ 2010, 2021 или 2023 будет сложно, но признать игрока, который вылетел в первом же раунде плей-офф ЛЧ со статой 0+0, выиграл всего лишь Лигу 1 (даже не в топ-3) и какой-то кубок в США, которого в прошлом году даже не существовало - лучшим игроком года FIFA - это просто верх цинизма! Что ещё должны были сделать футболисты «Сити», какие ещё личные рекорды должны были побить, чтобы победить-таки наконец этот пиар?!
За что ЗМ Лёве в 2021 году?
Например : он даже половины результатов Холанда 22/23 не сделал для ЗМ
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Ответ Капибарбер
Матеус признал, что Месси >>> Рональду, почему не такой заголовок??
Все уже ждут, когда аргентинец закончит карьеру и не будет получать липовые награды.
Странно, что кубок конструкторов в Ф1 не выиграл.
+4
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+3
Ответ cukken
Эрлингу за голы же дали Золотую Бутсу. Без него Сити продолжает выигрывать и на финальной стадии норвежец не сильно вроде себя проявил, скорее наоборот исчез. Ситуация как с Рибери в золотой год Баварии, где сам механизм идеально налажен был. Поэтому журналюги, тренеры и футболисты выбрали аргентинца, для меня тоже шок. Я размышляю сейчас, почему не дали игрокам Сити, те же де Брюйне, Сильва, Родри это такой же фундамент игры команды Пепа. Без Родри вон осенью 4 поражения было. Он же и финал затащил.
Очнитесь! Какие могут быть критерии, логика, статистика, влияние на игру, если Месси вообще ничего не делал и выиграл в голосовании. Холанд хоть более популярный игрок и мог выиграть, остальные вообще не идут в расчёт.
+6
-3
+3
Самым важным где? Сити в этом сезоне играл без Холланда и Де Брюйне. Для всех должно было стать очевидно кто там главный и лучший игрок
+10
-7
+3
Лукашенко о Месси: «Мой ######»
+3
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+2
Лотар озвучил мнение любого адекватного интересующегося футболом человека
+4
-2
+2
А вот и лучший друг персофанов Португальского самозванца высказался.)
+3
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Ответ Борис Александрович
Как приятно видеть слезы фанов КриРо) Уже больше года кайфую )
не совсем понятно при чем тут КР,если речь идет о Холланде...
Любой вменяемый человек,в независимости от того,чьим фанатом он является ,никогда не поставил бы Месси даже в десятку в этом сезоне..
Но фанаты Месси люди особенные,инклюзивные,я бы сказал...
+3
-1
+2
Ответ Великий Алонсо
Самый позорный футболист в истории.
Как приятно видеть слезы фанов КриРо) Уже больше года кайфую )
+20
-18
+2
Ответ Анатолий Дмитриевич
это все понятно. а почему тогда Мбаппе третье место занял?)
Потому что тоже забил много голов, но в лиге покруче, чем МЛС )
+2
-1
+1
Ответ JENNINGS
Он не то, что бы не должен был выиграть, его в целом в числе номинантов не должно было быть! Я думал, что переплюнуть по неадекватности ЗМ 2010, 2021 или 2023 будет сложно, но признать игрока, который вылетел в первом же раунде плей-офф ЛЧ со статой 0+0, выиграл всего лишь Лигу 1 (даже не в топ-3) и какой-то кубок в США, которого в прошлом году даже не существовало - лучшим игроком года FIFA - это просто верх цинизма! Что ещё должны были сделать футболисты «Сити», какие ещё личные рекорды должны были побить, чтобы победить-таки наконец этот пиар?!
Ну какого цинизма? Его один человек выбирал что ли или комитет? Голосовали сотни людей хоть какое то отношение к футболу имеющие. И выбрали по попсовости и инерции. Все. Это как выборы
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
Он не то, что бы не должен был выиграть, его в целом в числе номинантов не должно было быть! Я думал, что переплюнуть по неадекватности ЗМ 2010, 2021 или 2023 будет сложно, но признать игрока, который вылетел в первом же раунде плей-офф ЛЧ со статой 0+0, выиграл всего лишь Лигу 1 (даже не в топ-3) и какой-то кубок в США, которого в прошлом году даже не существовало - лучшим игроком года FIFA - это просто верх цинизма! Что ещё должны были сделать футболисты «Сити», какие ещё личные рекорды должны были побить, чтобы победить-таки наконец этот пиар?!
Про зм 2013 забыл - вот где абсурд был. Тут хоть действительно толковые игроки проголосовали и даже обладатель зм
+6
-5
+1
Можно не обсуждать и так всем понятно какой позор произошел.
+17
-16
+1
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Списанный футболист с Европы априори не может быть даже в топ 100. Хоть ты и щас начнёшь рассказывать за стату Лео про 10000000 голов и 800000 голевых пасов
+5
-4
+1
Сам фан Месси, но признаю что это дичайший позор.
+15
-14
+1
Адекватно
+5
-4
+1
Ответ Роман
Сам фан Месси, но признаю что это дичайший позор.
😂😂😂🤣🤣🤣
+1
0
+1
Ответ Человек1991
МЛС топ 10-15 Лиг Мира . У Месси из 28 голов 0 пенальти и 20 красивых голов, у Холланда пару красивых голов из 50 и 12 пенальти .
Топ 10-15 - это как и где? По вашей версии?)
+3
-2
+1
Ответ Iamliam
Смиряться надо тем кто недоволен, а его доброжелателям и фанам это все чисто по кайфу)) Знаешь как когда находишь 500р в зимней куртке, вот также)
ну да, особенно если куртка чужая. тут такая же ситуация)
+1
-1
0
Ответ JENNINGS
Он не то, что бы не должен был выиграть, его в целом в числе номинантов не должно было быть! Я думал, что переплюнуть по неадекватности ЗМ 2010, 2021 или 2023 будет сложно, но признать игрока, который вылетел в первом же раунде плей-офф ЛЧ со статой 0+0, выиграл всего лишь Лигу 1 (даже не в топ-3) и какой-то кубок в США, которого в прошлом году даже не существовало - лучшим игроком года FIFA - это просто верх цинизма! Что ещё должны были сделать футболисты «Сити», какие ещё личные рекорды должны были побить, чтобы победить-таки наконец этот пиар?!
Чувак, награду вручают согласно Голосованию! Если Месси победил в голосование то почему ему не должны вручить этот приз? кто за кого голосовал есть в свободном доступе
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Ответ Pushka Zotova
Холланд просто неправильно делает-тренируется, умирает на поле, колотит голы один за другим... футболом занимается в общем. А надо раскручивать себя в соцсетях, выгрызать поддержку кабинетчиков ФИФА, оплачивать менеджера по раскрутке в массмедиа, давать слезливые интервью о своих страданиях и обидах. Футбол никаким придурковатым карпиным, голосовавшим за Месси, в пень не стрелял.
Я в личной переписке с другом Карпина по-другому назвал. На букву Д. Но не дебил. По-другому.
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Ответ Джиджи Буффон
Далеко не первый раз награда Месси при всем его неоспоримом величии вызывает удивление. В разные годы лучшими по разным критериям были Снейдер, Иньеста, ван Дейк или Левандовский, но награды обходили их стороной. В этот раз смириться с выбором в пользу Месси еще сложнее.
Особенно жаль Иньесту в 2010.
+1
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0
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