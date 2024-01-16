Месси стал первым в голосовании ФИФА у капитанов сборных и фанатов, Холанд – у тренеров и СМИ

Теги ПСЖ Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги ФИФА Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд The Best Футбол

Подавляющее большинство фанатов в опросе ФИФА проголосовало за Лионеля Месси.

Аргентинский форвард «Интер Майами» набрал 613 293 очка по итогам голосования болельщиков. У Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», сборная Норвегии) 365 893 очка, у Килиана Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) – 201 866.

Также Месси победил в опросе капитанов сборных. У него 677 очков, у Холанда – 557, у Мбаппе – 282.

Тренеры отдали победу футболисту «Манчестер Сити» – 541 очко против 476 у игрока «Интер Майами» и 302 у нападающего «ПСЖ». Также Холанд стал первым у журналистов – 729 очков (у Месси – 315, у Мбаппе – 168).

Итоговый результат – по 48 баллов у Месси и Холанда, 35 – у Мбаппе. Приз The Best достался аргентинцу, поскольку он получил больше первых мест от капитанов.

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107 комментариев
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На первое место Лео поставили:

🇭🇷 Лука Модрич
🇺🇾 Федерико Вальверде
🇫🇷 Килиан Мбаппе
🇪🇬 Мохамед Салах
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Харри Кейн
🇵🇱 Роберт Левандовски
🇳🇱 Вирджил ван Дейк
🇧🇪 Ромелу Лукаку
🇸🇮 Ян Облак
🇮🇹 Джанлуиджи Доннарумма
🇺🇸 Кристиан Пулишич
🇨🇴 Радамель Фалькао

Месси их всех купил ))
+34
-13
+21
Месси купил фанатов и капитанов, но при этом не приехал на премию. Представляю, как он лежит где-то сейчас на пляже, и знатно улыбается со всей этой ситуации. Чисто гений.
+19
-2
+17
Месси не смог купить журналистов, так получается?
+22
-6
+16
Месси не виноват в том, что система не идеальна, уверен он сейчас спокойно попивает мате
+12
-1
+11
Ответ Капибарбер
На первое место Лео поставили: 🇭🇷 Лука Модрич 🇺🇾 Федерико Вальверде 🇫🇷 Килиан Мбаппе 🇪🇬 Мохамед Салах 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Харри Кейн 🇵🇱 Роберт Левандовски 🇳🇱 Вирджил ван Дейк 🇧🇪 Ромелу Лукаку 🇸🇮 Ян Облак 🇮🇹 Джанлуиджи Доннарумма 🇺🇸 Кристиан Пулишич 🇨🇴 Радамель Фалькао Месси их всех купил ))
Интересно за что тебе ставят минусы, ты ведь просто факт написал. Интересно, чем руководствуются люди.
+14
-5
+9
Ответ Dexter Morgan
Предлагаю всех, кто проголосовал за Месси, отдать под суд. Продажные твари.
Модрич поставил Лео на первое место)))
+16
-8
+8
Ответ Dexter Morgan
И что? Я против этого.
Против чего? Против Модрича или против мнения людей?
+7
0
+7
Ответ Cristiano Ronaldo
Те же капитаны и вручили ему ЗМ 2010, который принадлежит Снейдеру Вот что бывает, когда голосуют люди, которые как Бейл, пинают мячик ради денег (а в не футбольное время они чхали на футбол) поэтому и проголосовали по принципу - "Он самый популярный, поэтому голосую за него" ©
Ох ,палишься Артемий,ох, палишься) Динамо Киев чемпион?
+7
-1
+6
Ответ Капибарбер
Месси не смог купить журналистов, так получается?
Месси тупанул, решил подкупать капитанов, а они и сами мультимиллионеры, поэтому на всё остальное денег не осталось.
+14
-8
+6
Ответ VERBLYUD
Модрич поставил Лео на первое место)))
Мы на это закроем глаза, но других под суд сейчас же!!!
+10
-4
+6
Ответ Капибарбер
Месси не смог купить журналистов, так получается?
ну купил капитанов?
+10
-4
+6
Лучшим игроком Евро 24 будет Месси по ходу ))
+10
-4
+6
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ну кстати, тут есть логика. Ведь он со зборной выиграл чм, и капитаны сборных за него проголосовали. А еще проголосовали фанаты, и их у Месси больше чем у Мбаппе и Холланда, и чм это самый зрительский турнир. Но, всё равно это бред какой-то. До сих пор не верю в то, что случилось.
Так надо было объяснить этим несведущим, что ЧМ был в 2022. А награда за 2023. Видимо, в годах путаются бедняги
+6
-2
+4
Ответ Капибарбер
Месси не смог купить журналистов, так получается?
Зато миллионы фанатов купил и всех не бедных капитанов смог. Ничего не понимаете!!!
+4
0
+4
Ответ Leon Petov
В общем, у людей разбирающихся в футболе первый Холанд. У болельщиков и капитанов всяких Гондурасов - Месси...
Так даже Вальверде - игрок Реала и капитан сборной Уругвая, поставил Месси на первое место.

Не думаю, что он из «всякого Гондураса» )
+5
-2
+3
Месси: "Я здесь за эту премию стою, фифа мне всё и всё фифа, кто меня знает тот в курсе"
+5
-2
+3
Ответ Cristiano Ronaldo
Те же капитаны и вручили ему ЗМ 2010, который принадлежит Снейдеру Вот что бывает, когда голосуют люди, которые как Бейл, пинают мячик ради денег (а в не футбольное время они чхали на футбол) поэтому и проголосовали по принципу - "Он самый популярный, поэтому голосую за него" ©
за 14 лет капитаны поменялись раз 10
+3
0
+3
Ответ Cristiano Ronaldo
Те же капитаны и вручили ему ЗМ 2010, который принадлежит Снейдеру Вот что бывает, когда голосуют люди, которые как Бейл, пинают мячик ради денег (а в не футбольное время они чхали на футбол) поэтому и проголосовали по принципу - "Он самый популярный, поэтому голосую за него" ©
Чо, аудитория спортс дошла до того, что будучи абсолютно никем смеют попрекать действующих капитанов клубов и сборных? Это пять баллов
+2
0
+2
Ответ Егор Крид58
ну купил капитанов?
ага, всех)))
+2
0
+2
Ответ Капибарбер
Месси не смог купить журналистов, так получается?
Получается Месси купил капитанов сборных и фанатов..Ну и чего мелочиться - он дальний родственник Чифферина.
+2
0
+2
Ответ Leon Petov
В общем, у людей разбирающихся в футболе первый Холанд. У болельщиков и капитанов всяких Гондурасов - Месси...
Знаменитый капитан Гондураса... Как там его... Лука Модрич! Точно.
+6
-4
+2
Ответ Капибарбер
На первое место Лео поставили: 🇭🇷 Лука Модрич 🇺🇾 Федерико Вальверде 🇫🇷 Килиан Мбаппе 🇪🇬 Мохамед Салах 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Харри Кейн 🇵🇱 Роберт Левандовски 🇳🇱 Вирджил ван Дейк 🇧🇪 Ромелу Лукаку 🇸🇮 Ян Облак 🇮🇹 Джанлуиджи Доннарумма 🇺🇸 Кристиан Пулишич 🇨🇴 Радамель Фалькао Месси их всех купил ))
это все продажные фифашные твари, которые не разбираются в футболе. по мнению клоунов из комментариев))
+2
0
+2
Ответ Leon Petov
В общем, у людей разбирающихся в футболе первый Холанд. У болельщиков и капитанов всяких Гондурасов - Месси...
Значит ЗМ Месси полностью заслужил? Там голосуют только журналисты)
+4
-2
+2
Ответ Dexter Morgan
И что? Я против этого.
А, ну если ты против, тогда конечно 🤠
+2
0
+2
Месси купил Модрича и Ван Дейка получается
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Уверен, что те, кто голосовал за Месси, были запуганы. Как на Западе сейчас всё устроено? Никто не хочет завтра оказаться на месте Дани Алвеса или Харви Вайнштейна.
шизбред от фана Фрукта...
+1
0
+1
Ответ Дзмітрый Фарботка
Интересно за что тебе ставят минусы, ты ведь просто факт написал. Интересно, чем руководствуются люди.
Желчью.
+1
0
+1
Ответ VERBLYUD
Модрич поставил Лео на первое место)))
Ага и Брозовича на 3 место это тоже адекватно не так ли?
+1
0
+1
Ответ Капибарбер
На первое место Лео поставили: 🇭🇷 Лука Модрич 🇺🇾 Федерико Вальверде 🇫🇷 Килиан Мбаппе 🇪🇬 Мохамед Салах 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Харри Кейн 🇵🇱 Роберт Левандовски 🇳🇱 Вирджил ван Дейк 🇧🇪 Ромелу Лукаку 🇸🇮 Ян Облак 🇮🇹 Джанлуиджи Доннарумма 🇺🇸 Кристиан Пулишич 🇨🇴 Радамель Фалькао Месси их всех купил ))
Знатно МС с Холландом всех из этого списка лишило трофея)))
+1
0
+1
Ответ Капибарбер
На первое место Лео поставили: 🇭🇷 Лука Модрич 🇺🇾 Федерико Вальверде 🇫🇷 Килиан Мбаппе 🇪🇬 Мохамед Салах 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Харри Кейн 🇵🇱 Роберт Левандовски 🇳🇱 Вирджил ван Дейк 🇧🇪 Ромелу Лукаку 🇸🇮 Ян Облак 🇮🇹 Джанлуиджи Доннарумма 🇺🇸 Кристиан Пулишич 🇨🇴 Радамель Фалькао Месси их всех купил ))
Никто не спорят с гениальностью Месси и объективно взять всех капитанов и легенд футбола 90% из них поставят Месси на первое место, но все таки Холанд, Родри, которого вообще нет в команде заслужили больше именно за 2023 год
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