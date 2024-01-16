Месси стал первым в голосовании ФИФА у капитанов сборных и фанатов, Холанд – у тренеров и СМИ

Подавляющее большинство фанатов в опросе ФИФА проголосовало за Лионеля Месси.

Аргентинский форвард « » набрал 613 293 очка по итогам голосования болельщиков. У Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», сборная Норвегии) 365 893 очка, у («ПСЖ», сборная Франции) – 201 866.

Также Месси победил в опросе капитанов сборных. У него 677 очков, у Холанда – 557, у Мбаппе – 282.

Тренеры отдали победу футболисту « » – 541 очко против 476 у игрока «Интер Майами» и 302 у нападающего « ». Также Холанд стал первым у журналистов – 729 очков (у Месси – 315, у Мбаппе – 168).

Итоговый результат – по 48 баллов у Месси и Холанда, 35 – у Мбаппе. Приз The достался аргентинцу, поскольку он получил больше первых мест от капитанов.