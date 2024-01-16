Месси стал первым в голосовании ФИФА у капитанов сборных и фанатов, Холанд – у тренеров и СМИ
Подавляющее большинство фанатов в опросе ФИФА проголосовало за Лионеля Месси.
Аргентинский форвард «Интер Майами» набрал 613 293 очка по итогам голосования болельщиков. У Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», сборная Норвегии) 365 893 очка, у Килиана Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) – 201 866.
Также Месси победил в опросе капитанов сборных. У него 677 очков, у Холанда – 557, у Мбаппе – 282.
Тренеры отдали победу футболисту «Манчестер Сити» – 541 очко против 476 у игрока «Интер Майами» и 302 у нападающего «ПСЖ». Также Холанд стал первым у журналистов – 729 очков (у Месси – 315, у Мбаппе – 168).
Итоговый результат – по 48 баллов у Месси и Холанда, 35 – у Мбаппе. Приз The Best достался аргентинцу, поскольку он получил больше первых мест от капитанов.
🇭🇷 Лука Модрич
🇺🇾 Федерико Вальверде
🇫🇷 Килиан Мбаппе
🇪🇬 Мохамед Салах
🏴 Харри Кейн
🇵🇱 Роберт Левандовски
🇳🇱 Вирджил ван Дейк
🇧🇪 Ромелу Лукаку
🇸🇮 Ян Облак
🇮🇹 Джанлуиджи Доннарумма
🇺🇸 Кристиан Пулишич
🇨🇴 Радамель Фалькао
Месси их всех купил ))
Не думаю, что он из «всякого Гондураса» )