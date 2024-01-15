Мерсон про «МЮ»: «Тен Хаг проиграл почти половину матчей сезона. Даже в клубе из нижней части 4-й лиги вам повезет, если вы сохраните работу при такой форме»

Пол Мерсон раскритиковал работу Эрика тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед».

«Тен Хаг проиграл почти половину матчей в этом сезоне. Мне все равно, даже если вы управляете командой из нижней части таблицы четвертого дивизиона, вам повезет, если вы сохраните работу при такой форме.

« » далек от оптимального состояния. То, что он не обыграл «Тоттенхэм», меня не удивило, на таком вот « » сейчас уровне.

«Юнайтед» работает по системе «старт-стоп». Он выигрывает один или два матча, а потом проигрывает парочку или играет вничью. Кажется, тен Хаг выигрывает в самый удачный момент. Он получает игру, в которой можно победить, и за счет этого держится на плаву.

То же и с игроками: то взлет, то падение. В одну минуту они прекрасны, в другую – нет. В одном матче играют на девятку, в другом даже пяти баллов не набирают. Тен Хагу надо разобраться, как добиться от них стабильности, чтобы они играли на 7-8 каждую неделю.

И я не могу себе представить, что ситуация улучшится в ближайшее время. Я думаю, что так и будет продолжаться. Что-то на «Олд Траффорд» должно измениться», – отметил бывший нападающий сборной Англии.