Мерсон про «МЮ»: «Тен Хаг проиграл почти половину матчей сезона. Даже в клубе из нижней части 4-й лиги вам повезет, если вы сохраните работу при такой форме»
Пол Мерсон раскритиковал работу Эрика тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед».
«Тен Хаг проиграл почти половину матчей в этом сезоне. Мне все равно, даже если вы управляете командой из нижней части таблицы четвертого дивизиона, вам повезет, если вы сохраните работу при такой форме.
«МЮ» далек от оптимального состояния. То, что он не обыграл «Тоттенхэм», меня не удивило, на таком вот «МЮ» сейчас уровне.
«Юнайтед» работает по системе «старт-стоп». Он выигрывает один или два матча, а потом проигрывает парочку или играет вничью. Кажется, тен Хаг выигрывает в самый удачный момент. Он получает игру, в которой можно победить, и за счет этого держится на плаву.
То же и с игроками: то взлет, то падение. В одну минуту они прекрасны, в другую – нет. В одном матче играют на девятку, в другом даже пяти баллов не набирают. Тен Хагу надо разобраться, как добиться от них стабильности, чтобы они играли на 7-8 каждую неделю.
И я не могу себе представить, что ситуация улучшится в ближайшее время. Я думаю, что так и будет продолжаться. Что-то на «Олд Траффорд» должно измениться», – отметил бывший нападающий сборной Англии.
ФФП во всей красе. Не надо было спускать сотни млн в унитаз.
Или может это был хитрый план тен Хага, если потратить все деньги, то не уволят.