«МЮ» сделал запрос по Араухо. «Барса» ответила, что зимой защитник обойдется в 80+ млн евро
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Рональда Араухо.
По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, манкунианцы направили запрос о возможности приобретения защитника и получили тот же ответ, что и «Бавария»: зимой трансфер обойдется более чем в 80 млн евро.
При этом сам футболист хочет остаться в «Барселоне» как минимум до конца сезона.
«Манчестер Юнайтед» продолжит следить за уругвайцем до лета и затем может предпринять попытку купить его. У «Баварии» его трансфер тоже будет в числе приоритетных.
Со статистикой выступлений Араухо можно ознакомиться здесь.
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МЮ наверняка хочет заплатить 100
Если кого и продавать, то Кунде.
Первый раз --левый полуфланг-- под опеку Кунде, которого он и раздергал , вынудив потерять позицию в момент паса Белингема .
Второй гол, вообще убежал по дальше от Араухо на правый полуфланг , где уже был в зоне ответственности Кристинсена , который и был ближним к нему игроком в момент передачи на Вини.
Араухо вчера играл правого защитника, а не персонально с Вини.
Из полезных действий Вини против Араухо это
1) Красиво дорисовал эпизод с падением на пенальти , где до мяча он никак не мог бы дотянуться. В принципе имеет право, сейчас все так делают,
2) Заработал вторую желтую карточку для Араухо, успев первым просунуть ногу к мячу.
На этом всё.
Если этого для вас ( и других мадридистов) достаточно для заявлений типа" Араухо в кармане Вини" , то это уже что-то на фанатско-сектантском , а не про футбол
За Де Лигта отдали 70
Ценник в районе 100 оправдан
Футбол это не твоё, иди смотри фигурное катание, клоун
Почему вы так про винисиуса не говорили, когда он его съедал на других классико?
Можно сколько угодно издеваться над Араухо и да, вчерашний матч он безусловно провалил. Но один матч ничего не перечеркивает. Он очень быстр, хорош на втором этаже и очень силен в игре один в один. Единственный минус - травматичность.