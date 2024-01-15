«МЮ» сделал запрос по Араухо. «Барса» ответила, что зимой защитник обойдется в 80+ млн евро

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Рональд Араухо Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Рональда Араухо.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, манкунианцы направили запрос о возможности приобретения защитника и получили тот же ответ, что и «Бавария»: зимой трансфер обойдется более чем в 80 млн евро.

При этом сам футболист хочет остаться в «Барселоне» как минимум до конца сезона.

«Манчестер Юнайтед» продолжит следить за уругвайцем до лета и затем может предпринять попытку купить его. У «Баварии» его трансфер тоже будет в числе приоритетных.

Со статистикой выступлений Араухо можно ознакомиться здесь.

Винисиус покарал «Барсу» за высокую оборону без прессинга. Ошибки Хави помогли «Мадриду»

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76 комментариев
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МЮ наверняка смотрели вчера матч
МЮ наверняка хочет заплатить 100
+103
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+98
А с карманом Винисиуса согласовали?
+56
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Араухо слабо отыграл матч во многом из-за "отличной" тактики Хави и "крутого" напарника Кунде.
Если кого и продавать, то Кунде.
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Ответ MajestySport
Это тот чувак которого вчера и вообще всегда возит Винни? Здесь все 100 млн надо давать
Вообще всегда возит? Ты редко смотришь классико.
+20
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+17
Ответ FINT\REDONDO
А с карманом Винисиуса согласовали?
Два гола Вини забил , намеренно уйдя от опеки Араухо к другим защитникам.
Первый раз --левый полуфланг-- под опеку Кунде, которого он и раздергал , вынудив потерять позицию в момент паса Белингема .
Второй гол, вообще убежал по дальше от Араухо на правый полуфланг , где уже был в зоне ответственности Кристинсена , который и был ближним к нему игроком в момент передачи на Вини.
Араухо вчера играл правого защитника, а не персонально с Вини.
Из полезных действий Вини против Араухо это
1) Красиво дорисовал эпизод с падением на пенальти , где до мяча он никак не мог бы дотянуться. В принципе имеет право, сейчас все так делают,
2) Заработал вторую желтую карточку для Араухо, успев первым просунуть ногу к мячу.

На этом всё.
Если этого для вас ( и других мадридистов) достаточно для заявлений типа" Араухо в кармане Вини" , то это уже что-то на фанатско-сектантском , а не про футбол
+14
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Араухо сейчас не до МЮ.
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+5
Ответ Дедушкин самогон
МЮ наверняка смотрели вчера матч МЮ наверняка хочет заплатить 100
100? Это «фокусник» мяча антоша стоит)) за этого костолома,можно и 150 отсыпать))
+7
-2
+5
Ответ Hi Hi
Винисиус вчера поделил его цену на 2. Вини как будто на зло ему играл: привез пенку, получил красную, прозевал 2 гола из под персональной опеки, и это ВСЕ ИЗ ПОД ВИНИСИУСА
Это так не работает
За Де Лигта отдали 70
Ценник в районе 100 оправдан
+9
-4
+5
Винисиус вчера поделил его цену на 2. Вини как будто на зло ему играл: привез пенку, получил красную, прозевал 2 гола из под персональной опеки, и это ВСЕ ИЗ ПОД ВИНИСИУСА
+24
-20
+4
не вижу пользователей (нктр барсофаны) которые писали (под постом когда Бавария заинтересовалась Араухо) что они вообще не продадут Араухо и т.д. Не фанаты решают кого продать или нет, а руководство клуба.
+4
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+3
Ответ True Too
Вообще всегда возит? Ты редко смотришь классико.
Дай детишкам насладиться, пусть чуть порадуются))
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если уж реально боссы Барсы решат продать своего лучшего дэфа, он топ (да вчера был плохой матч, но скорее из-за тренерского "гения"), то тогда в Баварию, но кто будет в защите у Барселоны играть, пенсионер Аспикулета, или Кунде)), ну лучший по бестолковости там конечно Бальде
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Ответ Дедушкин самогон
МЮ наверняка смотрели вчера матч МЮ наверняка хочет заплатить 100
+ Гринвуд.
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Ответ FINT\REDONDO
А с карманом Винисиуса согласовали?
Ахахах, у глоров реала память как у рыб. Забыл когда Араухо в каждом матче нeгра закрывал? 🤣
Футбол это не твоё, иди смотри фигурное катание, клоун
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Ответ Ya Tolik
Араухо слабо отыграл матч во многом из-за "отличной" тактики Хави и "крутого" напарника Кунде. Если кого и продавать, то Кунде.
Кто же купит этого модника))
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Продавать!
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Ответ usman703
У всей команды проблемы и нет стабильного состава и расстановки. Претензии к Араухо странные
Не могу я без претензий. Критикую своих, похлеще хейтеров, что поделать. Но согласен, у команды явные про проблемы.
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может реально стоит продать его? в этом сезоне очень нестабилен
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Ответ Дедушкин самогон
МЮ наверняка смотрели вчера матч МЮ наверняка хочет заплатить 100
Один неудачный матч против Реала и все..
Почему вы так про винисиуса не говорили, когда он его съедал на других классико?
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Ответ Дедушкин самогон
МЮ наверняка смотрели вчера матч МЮ наверняка хочет заплатить 100
Тен Хаг : заверните за сотку
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Мечты
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Ответ Alex Manola
Они там чокнулись окончательно? Зачем этот бесполезный защитник? Его винисиус вынес, вперед ногами. После этого барса должна доплачивать, чтобы его забрали.
А Винисиус это какой-то почтальон или профессиональный футболист, который является одним из лучших в мире на своей позиции? Статистика за последние два сезона об этом нам наглядно говорит.

Можно сколько угодно издеваться над Араухо и да, вчерашний матч он безусловно провалил. Но один матч ничего не перечеркивает. Он очень быстр, хорош на втором этаже и очень силен в игре один в один. Единственный минус - травматичность.
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Ответ Alex Serpen
Могу сказать наверняка: если Барса продаёт Араухо зимой и никем не усиливается - лишается места 4 места в чемпионата и путёвки в ЛЧ.
там матрасы скорей мимо пролетят чем барса
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Ну тогда ваще кабзда
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Могу сказать наверняка: если Барса продаёт Араухо зимой и никем не усиливается - лишается места 4 места в чемпионата и путёвки в ЛЧ.
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Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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Ответ FINT\REDONDO
А с карманом Винисиуса согласовали?
Один удачный матч и карман 🤣🤣🤣
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Почитаешь комменты, и такая картина рисуется. НТВ, Каневский: ему было 24 года, он играл в Барселоне, его стоимость оценивалась в несколько десятков миллионов евро, им интересовались другие европейские гранды… казалось бы, впереди долгая и успешная карьера. Но… тогда он еще не знал, что мамкины скауты со спортс.ру фактически приговорили его в комментах… итак, 2025 год, Факел, Воронеж. Араухо начинает матч против Сочи в запасе.
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Сперва нужны иголка и нитки , что бы починить его после всерашнего Винистуса ))
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МЮ конечно особенный клуб. так кажется называют больных, чтобы не обидеть.
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