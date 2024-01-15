«МЮ» сделал запрос по Араухо. «Барса» ответила, что зимой защитник обойдется в 80+ млн евро

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Рональда Араухо.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, манкунианцы направили запрос о возможности приобретения защитника и получили тот же ответ, что и « »: зимой трансфер обойдется более чем в 80 млн евро.

При этом сам футболист хочет остаться в «Барселоне» как минимум до конца сезона.

« » продолжит следить за уругвайцем до лета и затем может предпринять попытку купить его. У «Баварии» его трансфер тоже будет в числе приоритетных.

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.

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