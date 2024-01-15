Унионистас Саламанка – Барселона где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Испании 18 января
В четверг, 18 января, сыграют Унионистас Саламанка и Барселона в 1/8 финала Кубка Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Campo de Futbol Reina Sofía».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Унионистас Саламанка – Барселона
- Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.
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