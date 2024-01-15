Унионистас Саламанка — Барселона: прогноз на матч 18.01.2024, Кубок Испании

В Кубке Испании в ближайшие выходные состоятся матчи 1/8 финала. Жребий слеп, тем и интересен турнир. Особняком на этой стадии стоит мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом», команды дважды встретятся за последнее время, но не меньшего внимания заслуживает другой поединок, где будут играть клуб третьего испанского дивизиона Примера Федерасьон «Унионистас Саламанка» и «Барселона». У одной из сторон праздник, у второй паршивое настроение. Достаточно сказать, что «Унионистас» единственная команда, которая играет в турнире ниже Сегунды, вошедшая в число 16 лучших команд страны в текущем розыгрыше Кубка Испании. Достижение можно назвать высшим в короткой истории клуба. Праздник связан не только с тем, что на предыдущей стадии удалось пройти «Вильярреал», но и с приездом сине-гранатовых.

Может быть, когда-нибудь мы и будем говорить об «Унионистас» как о команде Сегунды или даже Примеры, но сейчас коллектив и его болельщики находятся в преддверии чего-то грандиозного. Достаточно найти в сети ролик, который был снят после жеребьевки стадии 1/8 финала. Легко может сложится впечатление, что команда из Саламанки уже выиграла Кубок. Что может быть, если «Унионистас» обыграет «Барселону», даже подумать страшно. Ну, а блаугранас вернулись домой после разгрома от своего извечного соперника «Реала» в финале Суперкубка Испании. Проблемы у команды Хави никуда не исчезают, а даже увеличиваются. Много слов о величии клуба, об атакующей игре, но на деле пока ничего не получается. Матч состоится на стадионе Рейна София, начало в 21:30 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+2), ТБ 3

Унионистас Саламанка

Вообще, с сине-гранатовыми «Унионистас» играет регулярно в рамках первой группы Примеры Федерасьон, причем не далее как 3 января состоялся очередной матч причем на выезде. Вот только это была «Барселона Б». Информация о победителе «Вильяреала» достаточно скудная, что не удивительно. Клуб был создан всего десять лет назад болельщиками почившей в бозе другой команды из Саламанки, носившей почти идентичное название — «Унион де Саламанка» или UDS. Причем в уставе новой команды сказано, что к UDS нынешний коллектив не имеет никакого отношения, а лишь отдает дань памяти клубу, который ранее просуществовал почти сто лет.

Имя президента и тренера любителям футбола тоже мало что скажут. Другое дело, что «Унионистас» с момента создания в 2013 году сумел быстро преодолеть иерархию испанского футбола и дойти до третьего по силе дивизиона. Понятно, что у команды есть амбиции, другое дело, что они пока не могут подкрепиться соответствующими денежными вливаниями, да и инфраструктура у нее слабовата. Стадион, названный в честь королевы Софии, вмещает всего пять тысяч зрителей, но этого хватает. Впрочем, посетить матч с «Барселоной» уже в разы больше желающих.

В своем дивизионе клуб из Кастильи и Леона идет на 13 месте из 20 команд. В первом раунде Кубка Испании удалось одолеть на выезде «Гернику» со счетом 2 : 0, затем во втором соперник попался посложнее «Спортинг Хихон». Но и тут была победа с аналогичным счетом. Наконец, удивительно, но матч с «Вильярреалом» получился равным и все решилось в серии пенальти. Так «Унионистас» переписал свою историю. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием команды.

Примера Федерасьон. 13.01.2024, «Унионистас» — «Райо Махадаонда» — 2 : 1

— «Райо Махадаонда» — : 1 Кубок Испании. 08.01.2024, «Унионистас» — «Вильярреал» — 1 : 1 (пен. 7 : 6)

— «Вильярреал» — 1 : 1 (пен. : 6) Примера Федерасьон. 03.01.2024, «Барселона Б» — «Унионистас» — 1 : 2

— 1 : Примера Федерасьон. 16.12.2023, «Унионистас» — «Теруэль» — 0 : 0

Примера Федерасьон. 09.12.2023, «Сабадель» — «Унионистас» — 1 : 0

Факты и цифры

Команда «Унионистас Саламанка» была создана в 2013 году, высшим ее достижением в испанском футболе является выход в 1/8 финала Кубка Испании

За 7 лет команда смогла пробиться в третий по силе футбольный дивизион страны

В минувшем сезоне в Примере Федерасьон «Унионистас» занял 7 место из 20 команд, набрав 56 очков

Два игрока Жуниор и Давид Митого являются легендами клуба, оба провели за команду более 100 матчей

Прогноз на матч Атлетико – Реал

Барселона

У действующего чемпиона Испании «Барселоны» в этом сезоне пока не складывается так как хотелось бы болельщикам клуба. Так все было хорошо в прошлом сезоне. Под руководством Хави команде вернула титул. Пусть опять не получилось в еврокубках, но все считали, что клуб на правильном пути. Начали показывать свой талант молодые звездочки — будущее блаугранас. Они должны были уже опериться и в новом сезоне выступить еще лучше. Но нет, яркой игры от «Барселоны» по-прежнему не видно.

Сильнейшим клубом Каталонии на данный момент являются вовсе не сине-гранатовые, а «Жирона», которая идет на первом месте. Более того «Барса» пока четвертая, а отставание от «Реала» составляет семь очков. Не пропасть и не катастрофа, но тенденция не очень хорошая, тем более при той игре, которую показывает команда. Да, можно сослаться на травму ключевого игрока центра поля Гави, да, есть ошибки тренера. Но у того же «Реала» травм куда больше, однако команда выходит из ситуации. И вот уже раздаются голоса, а тот ли тренер должен выстраивать великую «Барселону».

В Суперкубке Испании удалось пройти «Осасуну» в полуфинале, да и то во многом благодаря ошибкам соперников. В финале же «Реал» уже в самом начале матча воспользовался просчетами самой «Барсы». Высокая линия обороны без прессинга, и вот уже два забитых мяча Винисиусом Жуниором. Впереди «Унионистас» и возможность поднять себе настроение, но нужно быть начеку. Матч предыдущего раунда каталонцы играли с «Барбастро» и только в концовке сняли все вопросы о победителе. Любая недооценка сейчас может закончиться печально. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием блаугранас.

Суперкубок Испании. 14.01.2024, «Реал» — «Барселона» — 4 : 1

— «Барселона» — : 1 Суперкубок Испании. 11.01.2024, «Барселона» — «Осасуна» — 2 : 0

— «Осасуна» — : 0 Кубок Испании. 07.01.2024, ФК «Барбастро» — «Барселона» — 2 : 3

— 2 : Примера. 04.01.2024, «Лас-Пальмас» — «Барселона» — 1 : 2

— 1 : Товарищеский. 22.12.2023, «Барселона» — «Америка Мехико» — 2 : 3

Факты и цифры

«Барселона» 31 раз становилась обладателем Кубка Испании и это рекорд среди всех команд страны

Последний успех в Кубке датируется сезоном 2020-2021 года, когда в финале в ворота «Атлетико Бильбао» забивали Антуан Гризманн и Лионель Месси

Лучший бомбардир команды во всех турнирах Роберт Левандовски, на его счету 12 забитых мячей

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган лучший ассистент, он отдал партнерам по команде 7 результативных передач

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч Унионистас Саламанка — Барселона

Встречаться ранее командам не доводилось, хотя у «Унионистас» уже есть опыт игры с грандом в Кубке Испании. В сезоне 2019-2020 года на стадии 1/16 финала состоялся матч с мадридским «Реалом». Причем на своем поле футболисты «Унионистас» долгое время оказывали «сливочным» упорное сопротивление. Лишь в конце матча футболисты «Реала» провели два мяча и выиграли со счетом 3 : 1. Сейчас вся Саламанка настроена дать бой сопернику. Энтузиазм против мастерства. Но если смотреть на коэффициенты букмекеров, ни в одной другой паре на этой стадии нет такого большого разрыва в цифрах. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Унионистас» — 17,95

Ничья в основное время матча — 10,97

Победа «Барселоны» — 1,09

Тут, вроде, и обсуждать нечего. Если есть желание рискнуть и лишняя тысяча рублей, то можно поставить на хозяев, они правы в том, что дадут бой. Но и «Барселоне» нужно как-то сгладить горькое впечатление от Суперкубка, поэтому нужно не просто побеждать «Унионистас», но выигрывать убедительно. Большинство футболистов сине-гранатовых оценивается в сумму большую, чем стоимость клуба из Саламанки. Но деньги в футбол не играют. Порадуемся за болельщиков, у них есть повод для праздника при любом исходе поединка.

Где смотреть матч Унионистас Саламанка — Барселона

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥