Унионистас Саламанка — Барселона: прогноз на матч 18.01.2024, Кубок Испании

Теги Барселона Кубок Испании Ставки на футбол Унионистас Саламанка прогнозы на футбол Футбол

В Кубке Испании в ближайшие выходные состоятся матчи 1/8 финала. Жребий слеп, тем и интересен турнир. Особняком на этой стадии стоит мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом», команды дважды встретятся за последнее время, но не меньшего внимания заслуживает другой поединок, где будут играть клуб третьего испанского дивизиона Примера Федерасьон «Унионистас Саламанка» и «Барселона». У одной из сторон праздник, у второй паршивое настроение. Достаточно сказать, что «Унионистас» единственная команда, которая играет в турнире ниже Сегунды, вошедшая в число 16 лучших команд страны в текущем розыгрыше Кубка Испании. Достижение можно назвать высшим в короткой истории клуба. Праздник связан не только с тем, что на предыдущей стадии удалось пройти «Вильярреал», но и с приездом сине-гранатовых. 

Может быть, когда-нибудь мы и будем говорить об «Унионистас» как о команде Сегунды или даже Примеры, но сейчас коллектив и его болельщики находятся в преддверии чего-то грандиозного. Достаточно найти в сети ролик, который был снят после жеребьевки стадии 1/8 финала. Легко может сложится впечатление, что команда из Саламанки уже выиграла Кубок. Что может быть, если «Унионистас» обыграет «Барселону», даже подумать страшно. Ну, а блаугранас вернулись домой после разгрома от своего извечного соперника «Реала» в финале Суперкубка Испании. Проблемы у команды Хави никуда не исчезают, а даже увеличиваются. Много слов о величии клуба, об атакующей игре, но на деле пока ничего не получается. Матч состоится на стадионе Рейна София, начало в 21:30 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+2), ТБ 3

Унионистас Саламанка

 

Вообще, с сине-гранатовыми «Унионистас» играет регулярно в рамках первой группы Примеры Федерасьон, причем не далее как 3 января состоялся очередной матч причем на выезде. Вот только это была «Барселона Б». Информация о победителе «Вильяреала» достаточно скудная, что не удивительно. Клуб был создан всего десять лет назад болельщиками почившей в бозе другой команды из Саламанки, носившей почти идентичное название — «Унион де Саламанка» или UDS. Причем в уставе новой команды сказано, что к UDS нынешний коллектив не имеет никакого отношения, а лишь отдает дань памяти клубу, который ранее просуществовал почти сто лет. 

Имя президента и тренера любителям футбола тоже мало что скажут. Другое дело, что «Унионистас» с момента создания в 2013 году сумел быстро преодолеть иерархию испанского футбола и дойти до третьего по силе дивизиона. Понятно, что у команды есть амбиции, другое дело, что они пока не могут подкрепиться соответствующими денежными вливаниями, да и инфраструктура у нее слабовата. Стадион, названный в честь королевы Софии, вмещает всего пять тысяч зрителей, но этого хватает. Впрочем, посетить матч с «Барселоной» уже в разы больше желающих. 

В своем дивизионе клуб из Кастильи и Леона идет на 13 месте из 20 команд. В первом раунде Кубка Испании удалось одолеть на выезде «Гернику» со счетом 2 : 0, затем во втором соперник попался посложнее «Спортинг Хихон». Но и тут была победа с аналогичным счетом. Наконец, удивительно, но матч с «Вильярреалом» получился равным и все решилось в серии пенальти. Так «Унионистас» переписал свою историю. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием команды.

  • Примера Федерасьон. 13.01.2024, «Унионистас» — «Райо Махадаонда» — 2 : 1
  • Кубок Испании. 08.01.2024, «Унионистас» — «Вильярреал» — 1 : 1 (пен. 7 : 6)
  • Примера Федерасьон. 03.01.2024, «Барселона Б» — «Унионистас» — 1 : 2
  • Примера Федерасьон. 16.12.2023, «Унионистас» — «Теруэль» — 0 : 0
  • Примера Федерасьон. 09.12.2023, «Сабадель» — «Унионистас» — 1 : 0

Факты и цифры

  • Команда «Унионистас Саламанка» была создана в 2013 году, высшим ее достижением в испанском футболе является выход в 1/8 финала Кубка Испании
  • За 7 лет команда смогла пробиться в третий по силе футбольный дивизион страны
  • В минувшем сезоне в Примере Федерасьон «Унионистас» занял 7 место из 20 команд, набрав 56 очков
  • Два игрока Жуниор и Давид Митого являются легендами клуба, оба провели за команду более 100 матчей

Прогноз на матч Атлетико – Реал

Барселона

 

У действующего чемпиона Испании «Барселоны» в этом сезоне пока не складывается так как хотелось бы болельщикам клуба. Так все было хорошо в прошлом сезоне. Под руководством Хави команде вернула титул. Пусть опять не получилось в еврокубках, но все считали, что клуб на правильном пути. Начали показывать свой талант молодые звездочки — будущее блаугранас. Они должны были уже опериться и в новом сезоне выступить еще лучше. Но нет, яркой игры от «Барселоны» по-прежнему не видно. 

Сильнейшим клубом Каталонии на данный момент являются вовсе не сине-гранатовые, а «Жирона», которая идет на первом месте. Более того «Барса» пока четвертая, а отставание от «Реала» составляет семь очков. Не пропасть и не катастрофа, но тенденция не очень хорошая, тем более при той игре, которую показывает команда. Да, можно сослаться на травму ключевого игрока центра поля Гави, да, есть ошибки тренера. Но у того же «Реала» травм куда больше, однако команда выходит из ситуации. И вот уже раздаются голоса, а тот ли тренер должен выстраивать великую «Барселону». 

В Суперкубке Испании удалось пройти «Осасуну» в полуфинале, да и то во многом благодаря ошибкам соперников. В финале же «Реал» уже в самом начале матча воспользовался просчетами самой «Барсы». Высокая линия обороны без прессинга, и вот уже два забитых мяча Винисиусом Жуниором. Впереди «Унионистас» и возможность поднять себе настроение, но нужно быть начеку. Матч предыдущего раунда каталонцы играли с «Барбастро» и только в концовке сняли все вопросы о победителе. Любая недооценка сейчас может закончиться печально. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием блаугранас.

  • Суперкубок Испании. 14.01.2024, «Реал» — «Барселона» — 4 : 1
  • Суперкубок Испании. 11.01.2024, «Барселона» — «Осасуна» — 2 : 0
  • Кубок Испании. 07.01.2024, ФК «Барбастро» — «Барселона» — 2 : 3
  • Примера. 04.01.2024, «Лас-Пальмас» — «Барселона» — 1 : 2
  • Товарищеский. 22.12.2023, «Барселона» — «Америка Мехико» — 2 : 3

Факты и цифры

  • «Барселона» 31 раз становилась обладателем Кубка Испании и это рекорд среди всех команд страны
  • Последний успех в Кубке датируется сезоном 2020-2021 года, когда в финале в ворота «Атлетико Бильбао» забивали Антуан Гризманн и Лионель Месси
  • Лучший бомбардир команды во всех турнирах Роберт Левандовски, на его счету 12 забитых мячей
  • Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган лучший ассистент, он отдал партнерам по команде 7 результативных передач

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч Унионистас Саламанка — Барселона

 

Встречаться ранее командам не доводилось, хотя у «Унионистас» уже есть опыт игры с грандом в Кубке Испании. В сезоне 2019-2020 года на стадии 1/16 финала состоялся матч с мадридским «Реалом». Причем на своем поле футболисты «Унионистас» долгое время оказывали «сливочным» упорное сопротивление. Лишь в конце матча футболисты «Реала» провели два мяча и выиграли со счетом 3 : 1. Сейчас вся Саламанка настроена дать бой сопернику. Энтузиазм против мастерства. Но если смотреть на коэффициенты букмекеров, ни в одной другой паре на этой стадии нет такого большого разрыва в цифрах. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

  • Победа «Унионистас» — 17,95
  • Ничья в основное время матча — 10,97
  • Победа «Барселоны» — 1,09

Тут, вроде, и обсуждать нечего. Если есть желание рискнуть и лишняя тысяча рублей, то можно поставить на хозяев, они правы в том, что дадут бой. Но и «Барселоне» нужно как-то сгладить горькое впечатление от Суперкубка, поэтому нужно не просто побеждать «Унионистас», но выигрывать убедительно. Большинство футболистов сине-гранатовых оценивается в сумму большую, чем стоимость клуба из Саламанки. Но деньги в футбол не играют. Порадуемся за болельщиков, у них есть повод для праздника при любом исходе поединка.

Где смотреть матч Унионистас Саламанка — Барселона

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Унионистас Саламанка – Барселона
Дата проведения
18 января, 21.30, «Campo de Futbol Reina Sofía»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий