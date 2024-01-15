Кроос не надел футболку «Реала» с надписью на арабском языке после победы в Суперкубке Испании. Тони освистывали во время матчей в Саудовской Аравии

Тони Кроос не стал надевать футболку с арабской надписью.

«Реал» выиграл в 13-й раз. После финала, в котором была разгромлена «Барселона» (4:1), футболисты мадридской команды получили специальные чемпионские футболки с указанием количества побед в этом турнире. Под цифрами была надпись на арабском языке.

Судя по всему, немецкий полузащитник стал единственным игроком «Реала», который не стал надевать футболку, оставшись в игровой экипировке.

На протяжении всего турнира, проходившего в Саудовской Аравии, болельщики освистывали Крооса, ранее критиковавшего трансферы футболистов в ближневосточные клубы.

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