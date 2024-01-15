Кроос не надел футболку «Реала» с надписью на арабском языке после победы в Суперкубке Испании. Тони освистывали во время матчей в Саудовской Аравии

Теги Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Тони Кроос высшая лига Саудовская Аравия игровая форма стиль Футбол

Тони Кроос не стал надевать футболку с арабской надписью.

«Реал» выиграл Суперкубок Испании в 13-й раз. После финала, в котором была разгромлена «Барселона» (4:1), футболисты мадридской команды получили специальные чемпионские футболки с указанием количества побед в этом турнире. Под цифрами была надпись на арабском языке.

Судя по всему, немецкий полузащитник стал единственным игроком «Реала», который не стал надевать футболку, оставшись в игровой экипировке.

На протяжении всего турнира, проходившего в Саудовской Аравии, болельщики освистывали Крооса, ранее критиковавшего трансферы футболистов в ближневосточные клубы.

Кроосу свистели при замене в класико в финале Суперкубка Испании. Хавбек «Реала» критиковал отъезд игроков в Саудовскую Аравию

Крооса освистывали во время дерби с «Атлетико» в Суперкубке Испании. Хавбек «Реала» ранее критиковал массовый отъезд игроков в Саудовскую Аравию

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31 комментарий
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Уважение Кроосу. Может себе позволить в своём статусе быть независимым
+41
-8
+33
Ответ Andrey Yaroslavtsev
А что написано было? Арабские цифры?
"Помогите найти Бензема" на арабском.
+19
-2
+17
Ультрамегахарош
+22
-6
+16
Кросс прям эталонный немец в нашем понимании этого термина
Что в жизни, что на футбольном поле
+10
-1
+9
Ответ bilbiveter
А чему все так в комментариях радуются...
Не вижу никакой радости. Только уважение к маэстро Тони и не более того.
+10
-2
+8
Всё логично.
+12
-5
+7
А чему все так в комментариях радуются...
+7
-4
+3
gut!
+4
-1
+3
Респект Кросу! Красавец!
+4
-1
+3
Ответ Тухель
Хендо 1 в 1. Как зарабатывать деньги так приехал. Забрал деньги и поехал дальше ныть как у них там всё плохо. А хомячки дергающие на Хендо или Крооса всё схавают. Это как то же самое, что Кроос наезжал на Гризманна что тот танцует после голов, а когда начал еще хлеще танцевать Bинисиус, то немец засунул свой язык в жопу. Ну что правдоруб.
Куда Кросс приехал зарабатывать, он работник клуба и приехал выполнять свою работу, за которую ему платят в Испании. Все правильно сделал, саудитам нравится лицемерие, а не правда от Чемпиона Мира, они будут освистывать порядочного игрока и рукоплескать Азизу Мразишу который избивает детей, насилует женщин и за деньги встанет на колени перед арабскими шейхами:)))
+6
-4
+2
Базанул, как обычно.
+3
-1
+2
Кроос из тех людей, который следует своим принципам и не меняет мнение из-за возможности подзаработать )
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Молодец, Тони!👏
+2
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интересно если бы на кириллице было написано, одел бы крос футболку?
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0
+1
Ответ Razrubsis
Комментарий удален пользователем
У него контакт с Реалом, так-то, и это его обязанность — играть там, где играет команда.
+3
-2
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Ответ Птюч, Ёж.
это на облизывание похоже. Маэстро Тони)))
Не согласен
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Ответ Бенедикто
Кросс прям эталонный немец в нашем понимании этого термина Что в жизни, что на футбольном поле
Побольше бы таких.
+1
0
+1
СА сдуется через пару лет и все кто унижался будут выглядеть 🤡🤡🤡
+1
-1
0
Уважение Тони.Настоящий мужик и профессионал
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-1
0
Ответ dagerd
Уважение Кроосу. Может себе позволить в своём статусе быть независимым
Комментарий удален пользователем
Ответ Абу Огого
У него контакт с Реалом, так-то, и это его обязанность — играть там, где играет команда.
ну так и футболочку мог бы тогда надеть на несколько минут, это тоже в интересах клуба.
+1
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0
Комментарий удален модератором
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