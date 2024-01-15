Кроосу свистели при замене в класико в финале Суперкубка Испании. Хавбек «Реала» критиковал отъезд игроков в Саудовскую Аравию

Болельщики вновь освистали Тони Крооса в Суперкубке Испании.

В финале Суперкубка Испании, прошедшего в Саудовской Аравии, «Реал» обыграл «Барселону» (4:1). Кроос начал игру в стартовом составе «Реала» и покинул поле на 81-й минуте – вместо него на поле вышел Лука Модрич. Во время замены болельщики свистели Кроосу.

Напомним, в матче 1/2 финала против «Атлетико» Крооса также освистывали после выхода на поле. Ранее немец критиковал массовый отъезд игроков из европейских лиг в чемпионат Саудовской Аравии, заявляя, что они принимают решение «ради денег и против футбола».

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