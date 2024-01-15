Кроосу свистели при замене в класико в финале Суперкубка Испании. Хавбек «Реала» критиковал отъезд игроков в Саудовскую Аравию

Теги Барселона Реал Мадрид болельщики Суперкубок Испании Тони Кроос высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Болельщики вновь освистали Тони Крооса в Суперкубке Испании.

В финале Суперкубка Испании, прошедшего в Саудовской Аравии, «Реал» обыграл «Барселону» (4:1). Кроос начал игру в стартовом составе «Реала» и покинул поле на 81-й минуте – вместо него на поле вышел Лука Модрич. Во время замены болельщики свистели Кроосу.

Напомним, в матче 1/2 финала против «Атлетико» Крооса также освистывали после выхода на поле. Ранее немец критиковал массовый отъезд игроков из европейских лиг в чемпионат Саудовской Аравии, заявляя, что они принимают решение «ради денег и против футбола».

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42 комментария
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Кроос после матча смотрел на трибуны и улыбался больше всех)
Вообще странная реакция трибун конечно. Такие игроки приехали, что негоже таким свистеть
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уверен Кроос больше за свои бутсы переживал
Нежели какое то там свист с трибун
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Ему и в прошлом матче свистели будь здоров, Тони клал на это всё
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Приехал трофей забрал и уехал, а арабы пусть и дальше смотрят на профессионалов типа Бензема и Хендерсона 🤣
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Кроос шел и смотрел взглядом победителя на трибуну. Такого опытнейшего игрока и немецкую машину свистом не выбить из седла.
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Да уж, Тони знатно поджог точки местным фанатам))
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Тони красиво ответил публике после первого матча- Отличная публика! Спасибо!😃 и сегодня уходил с поля улыбаясь, своим поведением закрыл рты свистунам👍🏻
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
так он сам закончил со сборной, ещё и карьеру хотел в прошлом сезоне закончить
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Кроос просто легенда, маэстро и глыба.
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Кроосу плевать на все эти свисты,он выходит на поле и спокойно оформляет для Реала очередной трофей)
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По игре можно сказать одно, он доказал что его мнение имеет место быть, если такой мастер демонстрирует такую игру, то негативный свист в его сторону, это лишь подчёркивает его правоту.
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Кроос особо не расстроился) Праздновали все с улыбками)
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Одним из свистевших был Хендерсон.
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Да ему по…
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
https://m.sports.ru/football/1098734148-kroos-zavershil-kareru-v-sbornoj-germanii.html
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Тони видно кайфовал в матчах и был счастлив, такого свистом не возьмёшь )
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И что ему свист? Обидно наверно только что Реал на гастроли продался тем же арабам, но тут Кроос ничего уже поделать не мог, не критиковать же своего работодателя...
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Кросс наглядно продемонстрировал Винисиусу, как надо себя вести в таких случаях.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Кроос после матча смотрел на трибуны и улыбался больше всех) Вообще странная реакция трибун конечно. Такие игроки приехали, что негоже таким свистеть
Игроку Кроосу они наверное были рады, но человек Кроос им приятен быть не может
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Ответ BVB 09
https://m.sports.ru/football/1098734148-kroos-zavershil-kareru-v-sbornoj-germanii.html
В курсе, а Вы в курсе, что Кроос реально рассматривает вариант возвращения, чтобы сыграть на домашнем Евро? Тем более что нагрузка сейчас на него по сезону распределена меньше, чем до этого. И он не просто был бы готов к турниру, но и был бы в лучшей форме.
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Кросс - красавчик, всё верно сказал!
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Ответ Real_v_dushe
Наггельсман ничего не предпринял из-за критики от пердунов в том то и дело, все движения предпринимал Рюдигер))
Не знаю,после его прихода тренером в сборную несколько изданий немецких писали между товарищескими матчами про контакт Нагги с Тони,но последний пока отказыает но как вы правильно сказали раздумывает над возвращением.Думаю оно таки состоится и Киммих по старинке закроет проблемную позицию ПЗ а пару в центре составят Гюндоган и Тони😁👋
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Да ему по....))
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Комментарий удален модератором
Красиво на замену уходил..

Улыбался хорошо сделав свою работу..

Половина Саудии порвалась)
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Собака лает, караван идет! Спасибо Кроосу за всё!
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хозяин сауд. аравии
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Кроос профессионал до мозга костей, ему начхать на подобное)
Но стыдно, что большинство освистывающих это те же фанаты Реала
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База от Крооса
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вот это да!!!
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