Крооса освистывали во время дерби с «Атлетико» в Суперкубке Испании. Хавбек «Реала» ранее критиковал массовый отъезд игроков в Саудовскую Аравию

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига болельщики Суперкубок Испании Тони Кроос высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Болельщики освистывали Тони Крооса в полуфинале Суперкубка Испании.

В полуфинале Суперкубка Испании, проходящего в Саудовской Аравии, «Реал» обыграл «Атлетико» (5:3). Тони Кроос вышел на поле на 67-й минуте, заменив Луку Модрича.

При каждом касании мяча Крооса значительная часть болельщиков на стадионе «Аль-Аввал Парк» освистывала полузащитника «Реала». Предположительно реакция зрителей связана с тем, что ранее Кроос критиковал массовый отъезд игроков из европейских лиг в чемпионат Саудовской Аравии, заявляя, что они принимают решение «ради денег и против футбола».

После матча немец иронично прокомментировал поведение фанатов в твиттере.

«Сегодня было весело! Потрясающая публика!» – написал Кроос.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а ему хоть бы хны. Тони хорош во всем, настоящая немецкая машина. Готов подписать петицию за продление контракта ещё на год
+98
-5
+93
Ответ Данияр Жумабекович
а ему хоть бы хны. Тони хорош во всем, настоящая немецкая машина. Готов подписать петицию за продление контракта ещё на год
Колос имхо лучший трансфер в истории футбола по соотношению цена-качество. Купили готового супертопа и чемпиона мира за 30 миллионов. И он стал ещё более топовым, принес кучу трофеев и закрыл позицию на годы
+57
-4
+53
Тони никогда за словом в карман не полезет, всегда говорит и отвечает чётко) А вообще, он разве не прав?!)
+60
-10
+50
Ладно Кросса освистали, но верхом мерзости от арабов был свист во время минуты молчания в память о Бекенбауэре
И главное : с чего вообще?
+28
-1
+27
А за что свистели-то, футболисты в итоге не ради денег едут туда? Да так, что некоторые уже со всеми бонусами выдержать не могут и пытаются вернуться. Так лицемерно освистывать зная, что неправы. Или все-таки блаженные?)
+15
-3
+12
Кроос как будто назло сыграл идеально, практически без помарок)) они думали Тони могут смутить каким-то гулом?))
+11
0
+11
Ну, так Тони Кроос всё правильно сказал про эту искуственную лигу Саудовской Аравии, и пусть они хоть обсвистятся, ничего там не изменится в лучшую сторону в плане футбола, достойной культуры боления у них нет и не будет.
+12
-2
+10
Кроос батя в современном футболе..
Начиная с его старых классических бутс и до высказываний..
+8
-2
+6
Ответ Cearvm
А за что свистели-то, футболисты в итоге не ради денег едут туда? Да так, что некоторые уже со всеми бонусами выдержать не могут и пытаются вернуться. Так лицемерно освистывать зная, что неправы. Или все-таки блаженные?)
Просто обидно стало, что он сказал горькую правду)
+7
-1
+6
Ответ gPk
Ну да.Твердо и четко.А после матча восхищается публикой в твиттере:DFDDD
Так это ирония). Поверь, их эти слова больше задели!)
+6
-1
+5
Тони отлично ответил веблюжатам и Невонятику, что на поле, что в сети))
+8
-4
+4
Ответ оле - топ юрген - клоп
Ладно Кросса освистали, но верхом мерзости от арабов был свист во время минуты молчания в память о Бекенбауэре И главное : с чего вообще?
Читал, что они хотят минуту молчания в память о жертвах в Газе, вот и недовольны
+4
0
+4
Эти дикари еще и освистали минуту молчания по Беккенбауэру
+6
-3
+3
Ответ Данияр Жумабекович
а ему хоть бы хны. Тони хорош во всем, настоящая немецкая машина. Готов подписать петицию за продление контракта ещё на год
не удивлюсь, если, как минимум, тысяча болел пришла исключительно для того, чтобы посвистеть Тони - главное, что его отношение к игре вызывает эмоции даже у респектабельных саудитов👏👏👏🤣
+3
0
+3
Тут что то ноют про Беккенбауэра, но честно я вообще не понял причем он. Никакого отношения к РМ или Атлетико он не имеет. Типа хотели почтить память легенды футбола, так например умер Марио Загалло тут на днях. 4 кратный ЧМ, а он всем нахрен не сдался? Не хайпанешь?
Умер Арагонес и была минута молчания у Атлетико ок. Умер Альфредо Ди Стефано и минута молчания на стадионе РМ тоже норм. А в одно время умирают 2 легенды футбола, но один расхайпленный, а второй нет и по одному все ноют, а по второму нет ну это тупость. Я понимаю немцы бы пускали минуту молчания по Беккенбауэру, он хотя бы легенда сборной Германии, а РМ и Атлетико причем?
+5
-2
+3
Ответ Cearvm
А за что свистели-то, футболисты в итоге не ради денег едут туда? Да так, что некоторые уже со всеми бонусами выдержать не могут и пытаются вернуться. Так лицемерно освистывать зная, что неправы. Или все-таки блаженные?)
Хорошо, что Кроос играет за еду, и Реал поехал туда играть Суперкубок за спасибо, а не за 6 миллионов за 2 матча.
+4
-2
+2
Было забавно, как они под конец уже заметно выдохлись, а Кроос все еще ни разу не ошибся.
+2
0
+2
Красавец Тони. Как будто от чьих-то воплей и свистов, он должен менять свое мнение или действительность как-то изменится.
+3
-1
+2
Ответ Bleck Ridermen
ФанФРИКи БПМФ ещё не отошли после вчерашнего супер шоу 😎
у роялки какие - то новые аббревиатуры появились?Ну оно и неудивительно учитывая в их составе Вальверде бьюшего игрока ,губастого Винисиуса ,клоуна - Рюдигера и лицемера Кросса))
+1
0
+1
Арабы совсем головой двинулись. Человек из прогрессивного западного мира не может быть неправ в данной ситуации, даже если сам когда-то покинул родной клуб из-за денег…
+2
-2
0
Чё, зоопарк негодует?))
0
0
0
А в чем он не прав?
+1
-1
0
Ответ JENNINGS
Тони никогда за словом в карман не полезет, всегда говорит и отвечает чётко) А вообще, он разве не прав?!)
Что, в таком случае Реал и сам Кроос забыли в Саудовской Аравии?
Почему не проводят Суперкубок где-нибудь в Севилье?
0
0
0
Мало таких немцев осталось как Тони Кроос.Он тоже в чём-то прав и не прав.Некоторые поехали в Саудовскую Аравию просто подзаработать.
+1
-1
0
Ответ Enchanter WIZZARD
Колос имхо лучший трансфер в истории футбола по соотношению цена-качество. Купили готового супертопа и чемпиона мира за 30 миллионов. И он стал ещё более топовым, принес кучу трофеев и закрыл позицию на годы
И то, были недовольные, когда его покупали. Так же как Моуриньо сжирали "эксперты" за трансфер Дрогба из Марселя за 24 млн. Типа "вот лох, как же тебя развели".
+3
-3
0
А что, они ему радоваться должны, раз он их лигу критикует?)
+1
-1
0
Ответ Proper Chels
Да, и публично раскритиковать Реал за то, что выбирает бабло, а не испанских болельщиков, к примеру. Но тут принципиальность Крооса куда-то испарилась. Получается Реал может зарабатывать, а футболисты, которые не имеют отношения к Кроосу - нет. Лицемерие Крооса и его защитников поражает)
Таки не лицемерие. Есть определенные границы, у нас когда-то Мостовой и Аленичев ставили себя выше тренера и выше команды - ничем хорошим это не заканчивалось. А Кросс просто зрелый игрок, знает рамки, понимает, что нужен для команды и хорошо, что таких, как вы никогда не слушать не станет )
0
0
0
Ответ Павел Мельников
Он поехал туда играть Суперкубок Испании из-за того, что он являлся футболистом команды. Ему нужно было демарш устроить, чтобы вы были довольны?
Да, и публично раскритиковать Реал за то, что выбирает бабло, а не испанских болельщиков, к примеру.
Но тут принципиальность Крооса куда-то испарилась.
Получается Реал может зарабатывать, а футболисты, которые не имеют отношения к Кроосу - нет.

Лицемерие Крооса и его защитников поражает)
0
0
0
Тони молодец, вообще не обращал на них внимани , был максимально спокоен и хладнокровен.
+1
-1
0
Крооса или Кросса? Разные люди же 😁
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий