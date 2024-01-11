Крооса освистывали во время дерби с «Атлетико» в Суперкубке Испании. Хавбек «Реала» ранее критиковал массовый отъезд игроков в Саудовскую Аравию

Болельщики освистывали Тони Крооса в полуфинале Суперкубка Испании.

В полуфинале Суперкубка Испании, проходящего в Саудовской Аравии, « » обыграл « » (5:3). вышел на поле на 67-й минуте, заменив Луку Модрича.

При каждом касании мяча Крооса значительная часть болельщиков на стадионе «Аль-Аввал Парк» освистывала полузащитника «Реала». Предположительно реакция зрителей связана с тем, что ранее Кроос критиковал массовый отъезд игроков из европейских лиг в чемпионат Саудовской Аравии, заявляя, что они принимают решение «ради денег и против футбола».

После матча немец иронично прокомментировал поведение фанатов в твиттере.

«Сегодня было весело! Потрясающая публика!» – написал Кроос.

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