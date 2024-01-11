Крооса освистывали во время дерби с «Атлетико» в Суперкубке Испании. Хавбек «Реала» ранее критиковал массовый отъезд игроков в Саудовскую Аравию
Болельщики освистывали Тони Крооса в полуфинале Суперкубка Испании.
В полуфинале Суперкубка Испании, проходящего в Саудовской Аравии, «Реал» обыграл «Атлетико» (5:3). Тони Кроос вышел на поле на 67-й минуте, заменив Луку Модрича.
При каждом касании мяча Крооса значительная часть болельщиков на стадионе «Аль-Аввал Парк» освистывала полузащитника «Реала». Предположительно реакция зрителей связана с тем, что ранее Кроос критиковал массовый отъезд игроков из европейских лиг в чемпионат Саудовской Аравии, заявляя, что они принимают решение «ради денег и против футбола».
После матча немец иронично прокомментировал поведение фанатов в твиттере.
«Сегодня было весело! Потрясающая публика!» – написал Кроос.
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И главное : с чего вообще?
Начиная с его старых классических бутс и до высказываний..
Умер Арагонес и была минута молчания у Атлетико ок. Умер Альфредо Ди Стефано и минута молчания на стадионе РМ тоже норм. А в одно время умирают 2 легенды футбола, но один расхайпленный, а второй нет и по одному все ноют, а по второму нет ну это тупость. Я понимаю немцы бы пускали минуту молчания по Беккенбауэру, он хотя бы легенда сборной Германии, а РМ и Атлетико причем?
Почему не проводят Суперкубок где-нибудь в Севилье?
Но тут принципиальность Крооса куда-то испарилась.
Получается Реал может зарабатывать, а футболисты, которые не имеют отношения к Кроосу - нет.
Лицемерие Крооса и его защитников поражает)