Ришарлисон собрал идеального футболиста: удар Роналду, дриблинг Неймара, скорость Мбаппе, интеллект Крооса, пас де Брюйне

Теги Адриано Криштиану Роналду Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Тони Кроос Неймар Тиаго Силва Кевин де Брюйне Килиан Мбаппе Ришарлисон Футбол

Ришарлисон собрал идеального футболиста.

По версии бразильца, совершенный игрок должен обладать скоростью Килиана Мбаппе, силой Адриано, интеллектом Тони Крооса, дриблингом Неймара, ударом Криштиану Роналду, пасом Кевина де Брюйне, лидерскими качествами Тиаго Силвы и празднованием голов Ришарлисона.

Статистику Ришарлисона можно изучить здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

67 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Настоящий идеальный футболист:
Удар Кокорина, финт Гатагова, завершение Сапогова, пас Романа Адамова
+117
-7
+110
Чтобы праздновать голы, нужно их сначала забить (с) Джейсон Стэйтхем
+49
-2
+47
Ответ Aleksey Yashin
Настоящий идеальный футболист: Удар Кокорина, финт Гатагова, завершение Сапогова, пас Романа Адамова
загадочность Файзулина
+39
-1
+38
И что там в итоге? Получился Месси или чего-то не хватило?
+50
-16
+34
Идеальный футболист: видение поля Стерлинга, скорость Магуайра, кроссы Бальде, дриблинг Арбелоа, финты Антони, головое чутьё Хойлунда
+43
-10
+33
Ответ Куруш
И что там в итоге? Получился Месси или чего-то не хватило?
Не хватает бати Инфантино для этого
+29
-18
+11
Особенно удар Роналду со штрафного.
+17
-6
+11
Ответ Куруш
И что там в итоге? Получился Месси или чего-то не хватило?
жадность Месси не хватает
+30
-23
+7
*** Лукаку
+8
-1
+7
Вес Азара, приоритеты между карьерой и хобби Бэйла..
+6
-1
+5
Ответ Aleksey Yashin
Настоящий идеальный футболист: Удар Кокорина, финт Гатагова, завершение Сапогова, пас Романа Адамова
Дриблинг Набабкина, касания Кокорина и завершение Рукаку
+6
-4
+2
А от Месси только шишка
+4
-3
+1
От Месси то, что он больше всех меня достал.. ))..
+1
0
+1
Он про Месси?
+4
-3
+1
Финты Гатагова, голы Сапогова, пас Адамова
+2
-1
+1
Ответ Aleksey Yashin
Настоящий идеальный футболист: Удар Кокорина, финт Гатагова, завершение Сапогова, пас Романа Адамова
руки Дзюбы, угол головы Савина
0
0
0
Ответ Aleksey Yashin
Настоящий идеальный футболист: Удар Кокорина, финт Гатагова, завершение Сапогова, пас Романа Адамова
Правая рука Дзюбы, стул Кокорина, любовь к деньгаи Денисова, культура Широкова, паненка Смолова, Алана Мамаева.
+2
-2
0
Ответ Aibek Mak
Дриблинг Набабкина, касания Кокорина и завершение Рукаку
Игра углом головы Савина, аппетитом Рязанцева
+1
-1
0
Ответ Aleksey Yashin
Настоящий идеальный футболист: Удар Кокорина, финт Гатагова, завершение Сапогова, пас Романа Адамова
нырок Соболева
+2
-2
0
Ответ Aleksey Yashin
Настоящий идеальный футболист: Удар Кокорина, финт Гатагова, завершение Сапогова, пас Романа Адамова
Нырок спартаковского дельфина
0
0
0
и глоров Месси
0
0
0
Цена Сутормина
0
0
0
Не любит он Месси.
0
0
0
Ответ Spartakus1984
А всё вместе это Месси когда ему было 20 с чем то лет)).
Мощью Адрианы Месси не обладал и в 19 лет, какие еще 20?
0
0
0
Ответ batterbin
Больше всего заинтересовал последний пункт. Че не так с женой ДеБрюйны или с его женой? Че за пассивность?
Почитай историю про Девушку Де Брюйне и Куртуа))
0
0
0
он имеет в виду удары в стенку от роналду ?

респект
+6
-6
0
C ростом 185 невозможен дриблинг Месси. С ростом 170 невозможна игра на втором этаже Роналду. Всё, идеального футболиста не собрать даже исходя из одного противоречия, а их еще можно штук 10 найти
+9
-9
0
Ответ Куруш
И что там в итоге? Получился Месси или чего-то не хватило?
Мощи Адрианы не хватает, интеллекта Кросса тоже, очевидно. Плюс он никогда не был таким быстрым, как Мбаппе. А так в целом норм.
0
0
0
Рука Дзюбы
+2
-2
0
Забыл про пенальти Месси.
+4
-4
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий