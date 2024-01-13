Ришарлисон собрал идеального футболиста: удар Роналду, дриблинг Неймара, скорость Мбаппе, интеллект Крооса, пас де Брюйне
Ришарлисон собрал идеального футболиста.
По версии бразильца, совершенный игрок должен обладать скоростью Килиана Мбаппе, силой Адриано, интеллектом Тони Крооса, дриблингом Неймара, ударом Криштиану Роналду, пасом Кевина де Брюйне, лидерскими качествами Тиаго Силвы и празднованием голов Ришарлисона.
Статистику Ришарлисона можно изучить здесь.
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респект