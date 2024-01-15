Форвард Палестины Вади: «Убили моего кузена. Я случайно посмотрел видео с едущей в больницу машиной и увидел на ком-то свою красную куртку»

Нападающий сборной Палестины Махмуд Вади рассказал о гибели родственника.

«Сегодня (в субботу – Sports.ru) убили моего двоюродного брата. Я узнал про это полчаса назад.

Трудно сказать, как я себя сейчас чувствую. Три дня назад мне не удавалось связаться с семьей, и [сегодня] я случайно увидел в Instagram видео, на котором машина едет в больницу. Я увидел кого-то в красной куртке – она моя. И я догадался, что это брат.

Мы пытались с кем-нибудь там связаться, но не смогли. Через час кто-то из моих соседей связался с братом, который находится здесь, и рассказал, что произошло с кузеном.

Нам нужно распространить эту информацию, чтобы люди знали, что нас еще поддерживают. Этот Кубок [ ] сейчас очень важен из-за возможности держать свой флаг и демонстрировать символику», – сказал Вади за день до матча против Ирана (1:4).

Напомним, что обострение палестино-израильского конфликта случилось 7 октября после вторжения группировки ХАМАС в Израиль. Около 1200 человек были убиты, еще 242 были взяты в заложники. В ответ правительство Израиля начало операцию «Железные мечи» в секторе Газа. На сегодня насчитывается до 24 100 убитых палестинцев, общее число раненых – 60 834 человека.

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