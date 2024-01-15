Покупку акций «МЮ» Рэтклиффом утвердят в феврале. Глава Ineos подтвердил: «Ничего подозрительного про нас не найдут, надеюсь»
«МЮ» официально оформит сделку с Джимом Рэтклиффом в феврале.
В декабре клуб объявил о продаже британскому миллиардеру 25% акций клуба.
«Мы надеемся, что [сделку закроют] в начале-середине февраля. Надеемся, про нас не найдут ничего подозрительного!
Я не могу приходить [на матчи] все время, потому что я занят, но я буду приходить довольно часто.
Несколько лет [я думал о покупке акций клуба]. Как вы знаете, на этом пути было несколько поворотов, но в конце концов все сложилось удачно», – сказал Рэтклифф после матча с «Тоттенхэмом» (2:2).
Джим Рэтклифф – безжалостный капиталист и любитель риска. Занялся бизнесом в 40 и переругался со всеми