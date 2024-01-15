Покупку акций «МЮ» Рэтклиффом утвердят в феврале. Глава Ineos подтвердил: «Ничего подозрительного про нас не найдут, надеюсь»

«МЮ» официально оформит сделку с Джимом Рэтклиффом в феврале.

В декабре клуб объявил о продаже британскому миллиардеру 25% акций клуба.

«Мы надеемся, что [сделку закроют] в начале-середине февраля. Надеемся, про нас не найдут ничего подозрительного!

Я не могу приходить [на матчи] все время, потому что я занят, но я буду приходить довольно часто.

Несколько лет [я думал о покупке акций клуба]. Как вы знаете, на этом пути было несколько поворотов, но в конце концов все сложилось удачно», – сказал Рэтклифф после матча с «Тоттенхэмом» (2:2).

Джим Рэтклифф – безжалостный капиталист и любитель риска. Занялся бизнесом в 40 и переругался со всеми