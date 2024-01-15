Джейми Реднапп о «Тоттенхеме»: «Я бы предпочел, чтобы они выиграли Кубок Англии, а не попали в ЛЧ. Отсутствие титулов – постоянный повод для критики»

Теги премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Джейми Реднапп Эндж Постекоглу Футбол

Джейми Реднапп высказался о перспективах «Тоттенхэма».

«Я бы предпочел, чтобы «Тоттенхэм» выиграл Кубок Англии, а не попал в Лигу чемпионов. Для них было бы лучше, если бы они выиграли трофей, потому что [отсутствие титулов] является постоянным поводом для критики. 

Благодаря Постекоглу они обрели веру. Он сказал, что они борются за титул, это приятно слышать болельщикам «шпор». Раньше в «Тоттенхэме» не говорили о намерении бороться за трофей и не имели тех амбиций, которые у них должны были быть.

Последние несколько лет я критически относился к их стилю игры, но сейчас он изменился, и тренер заслуживает за это большой похвалы», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма». 

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4 комментария
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Постекоглу проделывает отличную работу, да скамейки не хватает, много травмированных, игроки уехали сейчас в сборные, при этом все равно игра оставляет приятное впечатление.
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Ответ corazn blanco
Постекоглу проделывает отличную работу, да скамейки не хватает, много травмированных, игроки уехали сейчас в сборные, при этом все равно игра оставляет приятное впечатление.
Удивительно как тренер влияет с первых игр. Команда потеряла лидера а стала играть лучше. Чувствуется конечно что качество игроков не даст бороться в серьез за трофеи, но игра смотрится и впечатляет.
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