Джейми Реднапп о «Тоттенхеме»: «Я бы предпочел, чтобы они выиграли Кубок Англии, а не попали в ЛЧ. Отсутствие титулов – постоянный повод для критики»

Джейми Реднапп высказался о перспективах «Тоттенхэма».

«Я бы предпочел, чтобы «Тоттенхэм» выиграл , а не попал в чемпионов. Для них было бы лучше, если бы они выиграли трофей, потому что [отсутствие титулов] является постоянным поводом для критики.

Благодаря Постекоглу они обрели веру. Он сказал, что они борются за титул, это приятно слышать болельщикам «шпор». Раньше в «Тоттенхэме» не говорили о намерении бороться за трофей и не имели тех амбиций, которые у них должны были быть.

Последние несколько лет я критически относился к их стилю игры, но сейчас он изменился, и тренер заслуживает за это большой похвалы», – сказал бывший полузащитник « ».