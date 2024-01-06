«Тоттенхэм» забил во всех 22 матчах при Постекоглу. В эпоху АПЛ лишь Анчелотти стартовал лучше – у «Челси» было 28 игр с голами
«Тоттенхэм» забил в каждом матче при Эндже Постекоглу к этому моменту.
Сегодня «шпоры» одолели «Бернли» в Кубке Англии – 1:0.
Лондонский клуб отметился как минимум одним голом в каждом из 22 матчей при австралийском главном тренере.
В эпоху АПЛ лишь один тренер стартовал в Англии лучше – Карло Анчелотти. При нем «Челси» начал с 28 матчей с забитыми голами.
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