«Тоттенхэм» забил во всех 22 матчах при Постекоглу. В эпоху АПЛ лишь Анчелотти стартовал лучше – у «Челси» было 28 игр с голами

«Тоттенхэм» забил в каждом матче при Эндже Постекоглу к этому моменту.

Сегодня «шпоры» одолели « » в Кубке Англии – 1:0.

Лондонский клуб отметился как минимум одним голом в каждом из 22 матчей при австралийском главном тренере.

В эпоху лишь один тренер стартовал в Англии лучше – . При нем « » начал с 28 матчей с забитыми голами.

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