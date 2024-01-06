«Тоттенхэм» забил во всех 22 матчах при Постекоглу. В эпоху АПЛ лишь Анчелотти стартовал лучше – у «Челси» было 28 игр с голами

Теги Карло Анчелотти Челси премьер-лига Англия Кубок Англии Тоттенхэм Бернли Эндж Постекоглу Футбол

«Тоттенхэм» забил в каждом матче при Эндже Постекоглу к этому моменту.

Сегодня «шпоры» одолели «Бернли» в Кубке Англии – 1:0.

Лондонский клуб отметился как минимум одним голом в каждом из 22 матчей при австралийском главном тренере.

В эпоху АПЛ лишь один тренер стартовал в Англии лучше – Карло Анчелотти. При нем «Челси» начал с 28 матчей с забитыми голами.

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4 комментария
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Посте к голу!
+10
0
+10
Ответ Direct free kick
Румынхэм ничего не выиграет
Оправдал аву
+8
-1
+7
Как ни странно, из этих 22 матчей тяжелее всего забить было Шеффилду
+2
0
+2
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