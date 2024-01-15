Хави: «Нельзя начинать финал с 0:2. Тяжелое поражение, мы разозлены. «Барса» должна выглядеть не так, надо прибавлять, чтобы брать трофеи»

Хави после поражения от «Реала» (1:4) заявил, что «Барселоне» нужно прибавлять.

«Нам нужно было лучше контролировать игру, нельзя так действовать в финале. Мы не были достаточно хороши ни в обороне, ни в прессинге, и нельзя начинать финал с 0:2. Левандовски отыграл один мяч, но у нас ничего не получалось.

Тяжелое поражение, мы разозлены. Это был один из худших матчей сезона. Надо значительно прибавлять, чтобы выигрывать трофеи. Следует извиниться перед фанатами, потому что мы показали себя не с лучшей стороны в финале, в класико.

Нам нужно быть максимально самокритичными. «Барса» должна выглядеть не так, тем более в финале. Как болельщик «блауграны», я разочарован», – заявил главный тренер команды.

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