Хави: «Нельзя начинать финал с 0:2. Тяжелое поражение, мы разозлены. «Барса» должна выглядеть не так, надо прибавлять, чтобы брать трофеи»
Хави после поражения от «Реала» (1:4) заявил, что «Барселоне» нужно прибавлять.
«Нам нужно было лучше контролировать игру, нельзя так действовать в финале. Мы не были достаточно хороши ни в обороне, ни в прессинге, и нельзя начинать финал с 0:2. Левандовски отыграл один мяч, но у нас ничего не получалось.
Тяжелое поражение, мы разозлены. Это был один из худших матчей сезона. Надо значительно прибавлять, чтобы выигрывать трофеи. Следует извиниться перед фанатами, потому что мы показали себя не с лучшей стороны в финале, в класико.
Нам нужно быть максимально самокритичными. «Барса» должна выглядеть не так, тем более в финале. Как болельщик «блауграны», я разочарован», – заявил главный тренер команды.
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Во время матча особо и переживать не пришлось, так как наошибались все, включая Араухо. А когда ошибаются лучшие, в игре нечего ловить.
На счет высокой линии обороны. На днях смотрел матч Сити, который на осаду соперника отправляет 8 игроков. Сегодняшний матч наглядно показывает насколько требовательна такая тактика. Нужно результативно прессинговать, нужно контролировать мяч, нужно при потере сразу его возвращать, нужно во время осады забивать не меньше, чем пропускаешь в контратаке. Для все этого требуется автоматизм и синхронность действий. Собственно, поэтому и сам Сити сейчас сильно буксует. Ибо несмотря на кадровые потери и просевший уровень игры команда не упрощает тактику.
пора прощаться с очередной легендой к сожалению давать еще и еще время уже третий год подряд не имеет здравого смысла
Тогда Барсе нужно было зарплатный фонд разгрузить
И ушел он при Кумане.
Реал на классе переиграл.