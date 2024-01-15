Хави: «Нельзя начинать финал с 0:2. Тяжелое поражение, мы разозлены. «Барса» должна выглядеть не так, надо прибавлять, чтобы брать трофеи»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Роберт Левандовски Футбол

Хави после поражения от «Реала» (1:4) заявил, что «Барселоне» нужно прибавлять.

«Нам нужно было лучше контролировать игру, нельзя так действовать в финале. Мы не были достаточно хороши ни в обороне, ни в прессинге, и нельзя начинать финал с 0:2. Левандовски отыграл один мяч, но у нас ничего не получалось.

Тяжелое поражение, мы разозлены. Это был один из худших матчей сезона. Надо значительно прибавлять, чтобы выигрывать трофеи. Следует извиниться перед фанатами, потому что мы показали себя не с лучшей стороны в финале, в класико.

Нам нужно быть максимально самокритичными. «Барса» должна выглядеть не так, тем более в финале. Как болельщик «блауграны», я разочарован», – заявил главный тренер команды.

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51 комментарий
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Скажу как адекватный болельщик Барсы с 23 летним стажем. Это был вынос тела!
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Ответ Ramin Mamedov
2.5 года у руля, 300 млн потраченных денег, избавился от Гризмана, взял бесплатно Гюндогана, Феликса, Канселу, но конечно, этого всего мало, чтобы показывать толковую игру...
Гриззмана ещё при Кумане скинули, лол. Да и Феликс в списке явно лишний, он Хави вообще не очень нужен был. Нужны были опорник на замену Бускетсу и норм вингер вместо Дембеле. По итогу не вышло кого-то подписать на эти роли
+17
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+14
Хави, может стоит игрокам давать играть в одном составе хотя бы 4-5 матчей? Чуть ли не в каждой игре новая схема и рокировка игроков. Поэтому схема-прессинга и сыгранность пропали вообще
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Шутки в сторону, но в этих 2 голах виноват и сам Хави, начинать со старта и без нормальной опорки с такой высокой защитой против Вини и Родриго это прямо очень неочевидное решение
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Реал 2024 одна из самых прессенгующих команд. Хави: значит сиграем с ними с супер-высокой линией обороны 🤦🏻
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Абсолютный волюнтаризм играть так, как начала Барселона. С такой высокой линией защиты и одновременно с таким качеством прессинга - это полнейший суицид, тем более, против такого соперника, как Реал. Это тренерский провал, игра была выстроена без учёта возможности своей команды и мастерства соперника.
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Ответ Растиньяк
очередное нытье геля, был бездарным игроком, стал бездарным тренером, ничего удивительного
Про бездарного игрока ты конечно погорячился
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реал был просто лучше
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2.5 года у руля, 300 млн потраченных денег, избавился от Гризмана, взял бесплатно Гюндогана, Феликса, Канселу, но конечно, этого всего мало, чтобы показывать толковую игру...
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Как же похорошела Барса при Хави..
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Пока что сезон похож на затянувшеюся предсезонку. Основной состав не определен, связки не на играны, игроки не в тонусе. Плюс потеря Гави сильно подкосила. С другой стороны в состав вернулся Бальде и он хорош. Вернулся Педри, но пока далек от лучшей формы. В целом есть кем играть, ситуация рабочая. Но начнет ли Хави наигрывать основной состав, или продолжит эксперименты, всё еще непонятно.

Во время матча особо и переживать не пришлось, так как наошибались все, включая Араухо. А когда ошибаются лучшие, в игре нечего ловить.

На счет высокой линии обороны. На днях смотрел матч Сити, который на осаду соперника отправляет 8 игроков. Сегодняшний матч наглядно показывает насколько требовательна такая тактика. Нужно результативно прессинговать, нужно контролировать мяч, нужно при потере сразу его возвращать, нужно во время осады забивать не меньше, чем пропускаешь в контратаке. Для все этого требуется автоматизм и синхронность действий. Собственно, поэтому и сам Сити сейчас сильно буксует. Ибо несмотря на кадровые потери и просевший уровень игры команда не упрощает тактику.
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Ответ usman703
Чтобы была нормальная опорка нужен нормальный опорник, а его у Барсы нет. Ромеу не в счет
Так этого дровосека сам Хави и хотел.Это его протеже
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Товарищ Хави заигрался,авантюра из прошлого сезона перестала работать в самом начале сезона а с травмой тер штегена и гави закончилась совсем но он этого не видит или не хочет видеть

пора прощаться с очередной легендой к сожалению давать еще и еще время уже третий год подряд не имеет здравого смысла
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Ответ coil666
А забивать кому? Гюндогану и Де Йонгу? На то Пеп и великий тренер, чтобы из отличных игроков тварить магию. Такой тренер не придёт в нынешнюю Барсу.
Левандовский,Феликс,Торрес,Роке,Рафинья,Ямал и т.д. думаю этого должно хватать чтобы за 90 минут забивать хотя бы больше ОДНОГО гола.
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Ну так ты же сам свою команду загнал такой высокой защитой в такую ситуацию, когда Реал разорвал за счёт гигантского пространства между защитой и вратарём и быстрых форвардов. Реально рассуждения на уровне прораба.
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Это фиаско, братан...
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Такая Барса проиграла бы и с 2:0 в свою пользу до свистка
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Несмотря на прошлогоднее чемпионство было понятно что Реал в процессе смены поколения, а Хави слаб как тренер и нужно искать более классного специалиста. Отставка Хави лишь вопрос времени.
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Ответ Роман
Разве худший матч сезона? У вас были и похуже, как битва с Барбастро, Антрпвенами, Жироной. Реал на классе переиграл.
С Порту на выезде тоже чудом только выиграли
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Ответ Ramin Mamedov
2.5 года у руля, 300 млн потраченных денег, избавился от Гризмана, взял бесплатно Гюндогана, Феликса, Канселу, но конечно, этого всего мало, чтобы показывать толковую игру...
Гризманна в любом случае слили
Тогда Барсе нужно было зарплатный фонд разгрузить
И ушел он при Кумане.
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Ответ coil666
Да кого угодно в Барсу тренером поставь — результата не будет. Эту команду не спасти — на трансферы нет средств.
Рафинью, феррана, леву, кто купил? Зачем нужна была аренда канселу, есои денегна трансыеры нет и надо наигрывать молодежку? Зачем рассорились с дембеле вместо прожления контракта на нормальных условиях? Зачем слили люка, который вообще был ничем не хуже феликса? И ещё миллион вопросов, на которые нет ответов
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Ответ usman703
Хави, может стоит игрокам давать играть в одном составе хотя бы 4-5 матчей? Чуть ли не в каждой игре новая схема и рокировка игроков. Поэтому схема-прессинга и сыгранность пропали вообще
Согласен. Хави должен определиться кто на какой позиции играет и под каждого соперника давать разные установки, не меняя саму расстановку.
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Ответ Бронислав Каминский
Левандовский,Феликс,Торрес,Роке,Рафинья,Ямал и т.д. думаю этого должно хватать чтобы за 90 минут забивать хотя бы больше ОДНОГО гола.
для того чтобы больше забивать, надо разнообразно атаковать, и пошустрее играть.А что мы видим? Нет никаких мыслей в атаке , и ещё в обороне такой бардак.Кунде играл 4 нападающего реала.Такие ошибки в простих ситуациях , это из за Хави , что не может ставить командную игру.
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Ответ coil666
Да кого угодно в Барсу тренером поставь — результата не будет. Эту команду не спасти — на трансферы нет средств.
Я уверен,что Де Йонг был бы лучшим опорником планеты если бы играл в Сити,а не в Барсе.
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Хави хороший тренер пусть ещё несколько лет строит барсу
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Пора увольняться.Уже даже деревня из Унионистаса угарает над физруком
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наверное, Хави, как когда-то Вальверде, будет уезжать с базы с улыбкой
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Разве худший матч сезона? У вас были и похуже, как битва с Барбастро, Антрпвенами, Жироной.
Реал на классе переиграл.
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Ответ coil666
Да кого угодно в Барсу тренером поставь — результата не будет. Эту команду не спасти — на трансферы нет средств.
Ты на приколе?У Барсы в центре Де-Йонг и Гюндоган.У условного Пепа это была бы лучшая связка в мире.У Хави это просто чуваки,которые иногда за счет класса или мастерства что-то делают
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Ответ fcb812
Товарищ Хави заигрался,авантюра из прошлого сезона перестала работать в самом начале сезона а с травмой тер штегена и гави закончилась совсем но он этого не видит или не хочет видеть пора прощаться с очередной легендой к сожалению давать еще и еще время уже третий год подряд не имеет здравого смысла
Полностью согласен.Перес уволил Лопатеги после поражения в Классико , а может быть, и Лапорта поступит так же?
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