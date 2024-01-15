Деку о Хави: «Барса» по-прежнему всецело ему доверяет. Поражение от «Реала» нужно проанализировать, но оно ничего не меняет»

Деку заявил, что «Барселона» по-прежнему доверяет своему главному тренеру Хави.

Накануне каталонцы проиграли « » (1:4) в финале Суперкубка Испании.

- Не изменилось ли отношение клуба к после такого результата?

– Бессмысленный вопрос. Сейчас не время спрашивать об этом. Мы по-прежнему всецело ему доверяем.

Тяжело поражение, его нужно проанализировать, но оно ничего не меняет. Нам нужно думать о [ближайшем] матче с «Унионистас» [в Кубке Испании], – сказал спортивный директор «Барселоны».

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