Деку о Хави: «Барса» по-прежнему всецело ему доверяет. Поражение от «Реала» нужно проанализировать, но оно ничего не меняет»
Деку заявил, что «Барселона» по-прежнему доверяет своему главному тренеру Хави.
Накануне каталонцы проиграли «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании.
- Не изменилось ли отношение клуба к Хави после такого результата?
– Бессмысленный вопрос. Сейчас не время спрашивать об этом. Мы по-прежнему всецело ему доверяем.
Тяжело поражение, его нужно проанализировать, но оно ничего не меняет. Нам нужно думать о [ближайшем] матче с «Унионистас» [в Кубке Испании], – сказал спортивный директор «Барселоны».
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