Деку о Хави: «Барса» по-прежнему всецело ему доверяет. Поражение от «Реала» нужно проанализировать, но оно ничего не меняет»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Деку Ла Лига Суперкубок Испании Класико Футбол

Деку заявил, что «Барселона» по-прежнему доверяет своему главному тренеру Хави.

Накануне каталонцы проиграли «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании.

- Не изменилось ли отношение клуба к Хави после такого результата?

– Бессмысленный вопрос. Сейчас не время спрашивать об этом. Мы по-прежнему всецело ему доверяем. 

Тяжело поражение, его нужно проанализировать, но оно ничего не меняет. Нам нужно думать о [ближайшем] матче с «Унионистас» [в Кубке Испании], – сказал спортивный директор «Барселоны». 

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