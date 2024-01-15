Валерий Кечинов: «Зобнин – главный кандидат на то, чтобы покинуть «Спартак» в межсезонье. Пока Абаскаль у руля, ему будет тяжело заиграть в старте»

Теги Спартак премьер-лига Россия Валерий Кечинов Роман Зобнин Гильермо Абаскаль Павел Мелешин Футбол

Валерий Кечинов думает, что Роман Зобнин может покинуть «Спартак» зимой.

– Наверное, Зобнин – главный кандидат на то, чтобы покинуть «Спартак» в это межсезонье. Мы все видим, что он стал играть меньше, на и мальчик он уже не молодой. Плюс в этой зоне Абаскаль в последнее время делает ставку на Пруцева, особенно в последних играх, Литвинов там выходил, Мартинс там играет. Поэтому Зобнина, возможно, продадут. И опять же ему самому это нужно – пока Абаскаль у руля, Роману будет тяжело заиграть в стартовом составе.

– Как и Мелешину?

– На Мелешина Абаскаль тоже, судя по всему, не особо рассчитывает. Даже в последних играх Кубка его не ставил. Но если его отпускать, нужен нападающий. Надеюсь, переговоры по этому поводу уже активно ведутся, а может, уже и договорились с кем-то. Главное, чтобы это был качественный футболист, – сказал экс-игрок «Спартака».

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3 комментария
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Зобнин ещё пригодится Спартаку, а вот от Абаскаля надо избавляться.
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дело здесь не в Абаскале, а в самом Зобнине.
осталась только фамилия от игрока
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