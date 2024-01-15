Аленичев о «Спартаке»: «За 2-е место могут бороться при хорошем раскладе, за чемпионство – вряд ли. Хочется, чтобы команда не теряла очки против «Ахмата», «Факела», «Урала» и «Крыльев»

Дмитрий Аленичев оцени перспективы «Спартака» в весенней части сезона.

«Я жду от второй части чемпионата, что интрига, которая сейчас есть, сохранится до 30-го тура. Причем не только в верхней части таблицы, но и внизу. Не хотелось бы, чтобы кто-то за пять туров до окончания турнира стал чемпионом, а также были известны вылетевшие команды. Не только мне хотелось бы, но и всем болельщикам.

Хотелось бы, чтобы «Спартак» усилился – насколько мне известно, идут поиски новых футболистов. В первую очередь, в группу атаки. Хотелось бы, чтобы «Спартак» тоже не терял очки против « », « », « », « », при всем уважении к этим командам. Если «Спартак» не будет терять очки в таких матчах, а также даст бой лидерам, то команда в состоянии бороться по крайней мере за второе место, вряд ли за чемпионство, но за второе место при хорошем раскладе могут», – сказал бывший игрок «Спартака».

После 18 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир , набрав 30 очков.