Аленичев о «Спартаке»: «За 2-е место могут бороться при хорошем раскладе, за чемпионство – вряд ли. Хочется, чтобы команда не теряла очки против «Ахмата», «Факела», «Урала» и «Крыльев»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Ахмат Урал Дмитрий Аленичев Факел ТАСС Футбол

Дмитрий Аленичев оцени перспективы «Спартака» в весенней части сезона.

«Я жду от второй части чемпионата, что интрига, которая сейчас есть, сохранится до 30-го тура. Причем не только в верхней части таблицы, но и внизу. Не хотелось бы, чтобы кто-то за пять туров до окончания турнира стал чемпионом, а также были известны вылетевшие команды. Не только мне хотелось бы, но и всем болельщикам.

Хотелось бы, чтобы «Спартак» усилился – насколько мне известно, идут поиски новых футболистов. В первую очередь, в группу атаки. Хотелось бы, чтобы «Спартак» тоже не терял очки против «Ахмата», «Факела», «Урала», «Крыльев Советов», при всем уважении к этим командам. Если «Спартак» не будет терять очки в таких матчах, а также даст бой лидерам, то команда в состоянии бороться по крайней мере за второе место, вряд ли за чемпионство, но за второе место при хорошем раскладе могут», – сказал бывший игрок «Спартака».

После 18 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков.

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7 комментариев
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Ответ Алексей Ненахов
Если команда не будет терять очки в таких играх это почти 90% чемпионство по статистике , жаль когда Дмитрий был у руля , Спартак был ужасен
Отчего же ужасен? Да, в первый год "Спартак" при Аленичеве не блистал. А вот когда заработала селекция, команда заиграла!!!! Аленичева уволили после "АПОЭЛА". Но то был несчастный случай. Ещё в гостевом матче один только Ананидзе мог решать двухматчевое противостояние в нашу пользу. Тот "Спартак" играл классно. Я не умаляю заслуг Массимо, но тот чемпионский "Спартак" делал Аленичев. А Федун..... А Федун также скоро и с Каррерой распрощался, как, впрочем, и со многими другими.

А нынешний "Спартак" не станет и вторым. В команде явно нездоровая атмосфера, связанная с Джикия, постоянная одному Абаскалю понятная ротация состава, просто катастрофическая игра в обороне. О каком 2 месте идёт речь?
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С Факелом Спартак не потерял очки. Его просто разнесли в Воронеже под ноль.
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Если Аленичев высказал своё мнение по текущему сезону, то и с "Ахматом", с "Крыльями" "Спартак" уже провёл оба матча, остались "Урал" и "Факел", с которыми ему играть дома. Ну, так это вполне возможно, что эти шесть очков "Спартак" возьмёт. И тогда, по мнению Аленичева, станет вице-чемпионом?
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Ответ Алексей Маликов
Отчего же ужасен? Да, в первый год "Спартак" при Аленичеве не блистал. А вот когда заработала селекция, команда заиграла!!!! Аленичева уволили после "АПОЭЛА". Но то был несчастный случай. Ещё в гостевом матче один только Ананидзе мог решать двухматчевое противостояние в нашу пользу. Тот "Спартак" играл классно. Я не умаляю заслуг Массимо, но тот чемпионский "Спартак" делал Аленичев. А Федун..... А Федун также скоро и с Каррерой распрощался, как, впрочем, и со многими другими. А нынешний "Спартак" не станет и вторым. В команде явно нездоровая атмосфера, связанная с Джикия, постоянная одному Абаскалю понятная ротация состава, просто катастрофическая игра в обороне. О каком 2 месте идёт речь?
Согласен и добавил бы, что после Апоэля Аленичев САМ заявление об отставке написал. И Титова подвел.

Может, думал, Федун уговаривать будет (как Гинер всех уговаривает), а Федуна эта трусость только взбесила.
Тот сопливых не любит, армейское начало никуда не деть. Не писал бы Аленичев заявление - остался.

Хотя, получается, и к лучшему. Но по мне так и при Аленичеве с Титовым чемпионами стали, много они в команду вложили. Но это характер надо иметь как у Карреры, это всё догадки, а в целом Аленичем облажался.
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