Аленичев о «Спартаке»: «За 2-е место могут бороться при хорошем раскладе, за чемпионство – вряд ли. Хочется, чтобы команда не теряла очки против «Ахмата», «Факела», «Урала» и «Крыльев»
Дмитрий Аленичев оцени перспективы «Спартака» в весенней части сезона.
«Я жду от второй части чемпионата, что интрига, которая сейчас есть, сохранится до 30-го тура. Причем не только в верхней части таблицы, но и внизу. Не хотелось бы, чтобы кто-то за пять туров до окончания турнира стал чемпионом, а также были известны вылетевшие команды. Не только мне хотелось бы, но и всем болельщикам.
Хотелось бы, чтобы «Спартак» усилился – насколько мне известно, идут поиски новых футболистов. В первую очередь, в группу атаки. Хотелось бы, чтобы «Спартак» тоже не терял очки против «Ахмата», «Факела», «Урала», «Крыльев Советов», при всем уважении к этим командам. Если «Спартак» не будет терять очки в таких матчах, а также даст бой лидерам, то команда в состоянии бороться по крайней мере за второе место, вряд ли за чемпионство, но за второе место при хорошем раскладе могут», – сказал бывший игрок «Спартака».
После 18 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков.
А нынешний "Спартак" не станет и вторым. В команде явно нездоровая атмосфера, связанная с Джикия, постоянная одному Абаскалю понятная ротация состава, просто катастрофическая игра в обороне. О каком 2 месте идёт речь?
Может, думал, Федун уговаривать будет (как Гинер всех уговаривает), а Федуна эта трусость только взбесила.
Тот сопливых не любит, армейское начало никуда не деть. Не писал бы Аленичев заявление - остался.
Хотя, получается, и к лучшему. Но по мне так и при Аленичеве с Титовым чемпионами стали, много они в команду вложили. Но это характер надо иметь как у Карреры, это всё догадки, а в целом Аленичем облажался.