Аленичев планирует возобновить тренерскую карьеру: «Готов пойти не только в РПЛ, но и в ФНЛ, чтобы были хорошие задачи» 

Дмитрий Аленичев выразил желание возобновить тренерскую карьеру.

«Конечно, я планирую возобновить тренерскую карьеру. Видите, Андрей [Тихонов] возобновил. Может, и мне представится шанс, если будут интересные предложения.

Разговоры недавно были, но не могу сказать, из каких лиг. Не согласился, потому что не заинтересовали задачи. Готов пойти не только в , но и в команду из , чтобы были конкретные, хорошие задачи», — сказал экс-тренер «Спартака».

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