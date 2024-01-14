Аленичев планирует возобновить тренерскую карьеру: «Готов пойти не только в РПЛ, но и в ФНЛ, чтобы были хорошие задачи» 

Теги премьер-лига Россия Первая лига Дмитрий Аленичев Футбол

Дмитрий Аленичев выразил желание возобновить тренерскую карьеру.

«Конечно, я планирую возобновить тренерскую карьеру. Видите, Андрей [Тихонов] возобновил. Может, и мне представится шанс, если будут интересные предложения.

Разговоры недавно были, но не могу сказать, из каких лиг. Не согласился, потому что не заинтересовали задачи. Готов пойти не только в РПЛ, но и в команду из ФНЛ, чтобы были конкретные, хорошие задачи», — сказал экс-тренер «Спартака».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Опять задачи мешают возобновить тренерскую работу)
+1
0
+1
Тихонов возобновил, Аленичев хочет возобновить, Мостовой - ждет предложений из РПЛ)
0
0
0
Ответ Marat_NJL
Тихонов возобновил, Аленичев хочет возобновить, Мостовой - ждет предложений из РПЛ)
ну не царское это дело фнл..
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий