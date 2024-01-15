Хавбек Аргентины Альмада о Месси: «Он не только лучший в мире, но и обычный человек, с которым можно поговорить. Мы наблюдали, как он тренируется – феномен»
Тьяго Альмада рассказал, как впервые познакомился с Лионелем Месси.
«Я никогда не просил [его футболку]. Я ждал возможности встретиться с ним [в МЛС], потому что не хотел беспокоить его этим в сборной. Мы познакомились, когда я был в команде U20, и мы были спарринг-партнерами основной команды. Представьте, для нас, детей, увидеть его было безумием.
Мы наблюдали, как он тренируется – он феномен, сногсшибательный. Но я считаю, что, помимо того, что он лучший в мире, он обычный человек, потому что он такой, какой есть, и с ним можно поговорить», – сказал игрок «Атланты Юнайтед» и сборной Аргентины.