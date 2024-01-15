Хавбек Аргентины Альмада о Месси: «Он не только лучший в мире, но и обычный человек, с которым можно поговорить. Мы наблюдали, как он тренируется – феномен»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Атланта Юнайтед Тьяго Альмада Футбол

Тьяго Альмада рассказал, как впервые познакомился с Лионелем Месси.

«Я никогда не просил [его футболку]. Я ждал возможности встретиться с ним [в МЛС], потому что не хотел беспокоить его этим в сборной. Мы познакомились, когда я был в команде U20, и мы были спарринг-партнерами основной команды. Представьте, для нас, детей, увидеть его было безумием.

Мы наблюдали, как он тренируется – он феномен, сногсшибательный. Но я считаю, что, помимо того, что он лучший в мире, он обычный человек, потому что он такой, какой есть, и с ним можно поговорить», – сказал игрок «Атланты Юнайтед» и сборной Аргентины.

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15 комментариев
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Что-то пошло не так…
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Я того заголовка никогда не видел. Он точно лучший. А переводчик есть? Хотя бы в общих чертах
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А мы то думали что он не обычный человек )))
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С Месси можно поговорить, вот это шок.
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В смысле?
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Редактор опять покурить вышел🤨
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Ответ Гномович!
Еще пасынок ФИФА может за весь сезон забить 1 гол в бургер лиге и папики включат его в топ-3 на The Best...феномен!
весь сезон -это 3 полных матча?
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он не только http, но и лучший в мире
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Что, спортс? Это на каком языке?
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Искусственный интеллект уже отзывается о Месси.
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Я конечно знал, что они не читают, что выкладывают , но такого еще не видел
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вау, он ещё и говорит? Ничего себе. А с виду кажется, что не умеет. Может он ещё и в туалет ходит? Да не, не может быть.
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Сейчас фанаты Месси заминусуют статью: назвали кумира обычным человеком.
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