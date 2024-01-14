Индия — Узбекистан: прогноз на матч 18 января 2024, Кубок Азии

Теги Сборная Узбекистана по футболу Кубок Азии Сборная Индии по футболу Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

18 января сборные Индии и Узбекистана проведут свой второй матч группового этапа Кубка Азии. Встреча пройдет в катарском Эр-Райяне на стадионе имени Ахмеда бин Али и начнется в 17:30 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: Ф2 (-1,5); ТМ 3.

Индия

 

Индия начала Кубок Азии с поражения от Австралии со счетом 0:2. Причем индусы продержались целый тайм в матче с фаворитом всего турнира, но после перерыва австралийцы сумели реализовать свое превосходство в классе.

Преимущество представителей зеленого континента, было по всем показателям: владение мячом 71% на 29%, удары по воротам 28 на 4, а по угловым 14 на 0. Так что всего два пропущенных мяча от Австралии — это неплохой результат для Индии.

В 1964 году Индия даже смогла завоевать серебряные медали Кубка Азии, но с тех пор сборная даже близко не подбиралась к такому результату. Более того, Индия лишь четыре раза с того времени пробивалась в финальную часть континентального первенства и ни разу не выходила из группы.

Прогноз на матч Таиланд – Кыргызстан

Узбекистан

 

В первом матче группового этапа узбеки неожиданно сыграли вничью с Сирией — 0:0. Преимущество команды словенского тренера Сречко Катанеца было огромным, но сирийцы смогли отстоять свои ворота в неприкосновенности. Более того, на 77-й минуте Сирия забила, но гол был отменен из-за офсайда.

Конечно, этот матч показал, как узбекской команде не хватает их главной звезды — нападающий Элдор Шомуродов из итальянского «Кальяри» пропускает турнир из-за травмы.

Достаточно неожиданным было решение Катанеца оставить в запасе полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева. Миниатюрный игрок, которого признали лучшим футболистом Узбекистана 2023 года, вышел на поле после перерыва, был очень активен, но и это не помогло распечатать ворота сирийцев.

Другой представитель российского чемпионата из казанского «Рубина» Рустамжон Ашурматов вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут.

Теперь для Узбекистана игра с Индией приобретает решающее значение. В заключительном туре узбеков ждет встреча с Австралией, и шансов против сильного соперника будет не так много. Так что нужно обыгрывать Индию и как можно крупнее.

Индия — Узбекистан: прогноз на матч

 

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

  • Победа Индии — 24.21
  • Ничья — 9.07
  • Победа Узбекистана — 1.1

Букмекеры уверены, что Узбекистан второй осечки подряд на турнире не допустит и сможет одержать первую победу на Кубке Азии.

Ранее команды между собой никогда не встречались, так что в Катаре начнут писать историю своих взаимоотшношений. И Узбекистан действительно должен начинать ее с победы, причем весьма уверенной. Так что можно взять их выигрыш с форой – 1,5 за 1.55.

Но и голов в матче ожидается немного: на ТМ 3 дается коэффициент 1.47, и такую ставку вполне можно сделать.

Где смотреть матч Индия — Узбекистан

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Индия – Узбекистан
Дата проведения
18 января, 17.30, «стадион Ахмед бин Али»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий