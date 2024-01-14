Индия — Узбекистан: прогноз на матч 18 января 2024, Кубок Азии
18 января сборные Индии и Узбекистана проведут свой второй матч группового этапа Кубка Азии. Встреча пройдет в катарском Эр-Райяне на стадионе имени Ахмеда бин Али и начнется в 17:30 по московскому времени.
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Рекомендуемые ставки: Ф2 (-1,5); ТМ 3.
Индия
Индия начала Кубок Азии с поражения от Австралии со счетом 0:2. Причем индусы продержались целый тайм в матче с фаворитом всего турнира, но после перерыва австралийцы сумели реализовать свое превосходство в классе.
Преимущество представителей зеленого континента, было по всем показателям: владение мячом 71% на 29%, удары по воротам 28 на 4, а по угловым 14 на 0. Так что всего два пропущенных мяча от Австралии — это неплохой результат для Индии.
В 1964 году Индия даже смогла завоевать серебряные медали Кубка Азии, но с тех пор сборная даже близко не подбиралась к такому результату. Более того, Индия лишь четыре раза с того времени пробивалась в финальную часть континентального первенства и ни разу не выходила из группы.
Прогноз на матч Таиланд – Кыргызстан
Узбекистан
В первом матче группового этапа узбеки неожиданно сыграли вничью с Сирией — 0:0. Преимущество команды словенского тренера Сречко Катанеца было огромным, но сирийцы смогли отстоять свои ворота в неприкосновенности. Более того, на 77-й минуте Сирия забила, но гол был отменен из-за офсайда.
Конечно, этот матч показал, как узбекской команде не хватает их главной звезды — нападающий Элдор Шомуродов из итальянского «Кальяри» пропускает турнир из-за травмы.
Достаточно неожиданным было решение Катанеца оставить в запасе полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева. Миниатюрный игрок, которого признали лучшим футболистом Узбекистана 2023 года, вышел на поле после перерыва, был очень активен, но и это не помогло распечатать ворота сирийцев.
Другой представитель российского чемпионата из казанского «Рубина» Рустамжон Ашурматов вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут.
Теперь для Узбекистана игра с Индией приобретает решающее значение. В заключительном туре узбеков ждет встреча с Австралией, и шансов против сильного соперника будет не так много. Так что нужно обыгрывать Индию и как можно крупнее.
Индия — Узбекистан: прогноз на матч
Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:
- Победа Индии — 24.21
- Ничья — 9.07
- Победа Узбекистана — 1.1
Букмекеры уверены, что Узбекистан второй осечки подряд на турнире не допустит и сможет одержать первую победу на Кубке Азии.
Ранее команды между собой никогда не встречались, так что в Катаре начнут писать историю своих взаимоотшношений. И Узбекистан действительно должен начинать ее с победы, причем весьма уверенной. Так что можно взять их выигрыш с форой – 1,5 за 1.55.
Но и голов в матче ожидается немного: на ТМ 3 дается коэффициент 1.47, и такую ставку вполне можно сделать.
Где смотреть матч Индия — Узбекистан
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- Дата проведения
- 18 января, 17.30, «стадион Ахмед бин Али»