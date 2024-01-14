сборная Кот-д′Ивуара – Сборная Нигерии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок африканских наций (Кубок Африки) 18 января

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В четверг, 18 января, сыграют сборная Кот-д′Ивуара и сборная Нигерии в 2 туре Кубка Африканских Наций.

  • Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Алассан Уаттара».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют сборная Кот-д′Ивуара – сборная Нигерии

  • Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Сборная Кот-д′Ивуара: все новости

Сборная Нигерии: все новости

Кубок африканских наций (Кубок Африки): все новости

Прогноз на матч Кот-д′Ивуар – Нигерия

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