сборная Кот-д′Ивуара – Сборная Нигерии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок африканских наций (Кубок Африки) 18 января

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В четверг, 18 января, сыграют сборная Кот-д′Ивуара и сборная Нигерии в 2 туре Кубка Африканских Наций.
- Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Алассан Уаттара».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Кот-д′Ивуара – сборная Нигерии
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
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