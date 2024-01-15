Энрике о возможном уходе Мбаппе из «ПСЖ»: «Знаете, сколько лет я был в мирового футбола? Слухи, вранье – я привык, мне все равно»
Луис Энрике не обращает внимания на новости о возможном уходе Килиана Мбаппе.
«Знаете, сколько лет я пробыл в элите мирового европейского футбола? Как игрок, пять лет в «Реале» и восемь – в «Барселоне». Как тренер, шесть лет в «Барселоне», в «Роме», в «Сельте». Я играл за «Спортинг» из Хихона.
Я родился в раздевалке, вокруг то и дело звучат комментарии то от одного, то от другого человека, ходят слухи, вранье. Я так привык к этому, что мне все равно», – сказал главный тренер «ПСЖ» в интервью Amazon Prime Video.
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Колченогий заголовок, однако (в лидерах, в элите, в предбаннике, в раздевалке и т.д.)