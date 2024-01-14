Сборная Индии – Сборная Узбекистана где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Азии 18 января

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В четверг, 18 января, сыграют сборная Индии и сборная Узбекистана в рамках Кубка Азии по футболу.

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Во сколько играют сборная Индии – сборная Узбекистана

  • Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

Сборная Индии: все новости

Сборная Узбекистана: все новости

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Прогноз на матч Индия – Узбекистан

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