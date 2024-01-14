Сборная Индии – Сборная Узбекистана где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Азии 18 января
В четверг, 18 января, сыграют сборная Индии и сборная Узбекистана в рамках Кубка Азии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Ахмед бин Али».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Индии – сборная Узбекистана
- Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.
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Кубок Азии по футболу: все новости