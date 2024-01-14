Петржела о «Зените»: «Не удивлюсь, если вслед за Круговым уйдут и другие россияне – ставка сделана на бразильцев»
Властимил Петржела допустил уход ряда российских игроков из «Зенита».
«Круговой может перейти из «Зенита» в ЦСКА? Не удивлюсь, если вслед за ним из «Зенита» уйдут и другие россияне. Петербуржцы сделали ставку на бразильцев — российские футболисты понимают, что они будут сидеть на скамейке и терять драгоценное время.
Если ничего не поменяется, то те, кто хочет профессионально развиваться, играть, быть на виду, будут уходить», — сказал бывший главный тренер «Зенита».
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Я не перестану приводить пример Кузяева. Человек пахал и играл всегда. При аргентинцах, при бразильцах. Если нет травмы - играл и выгрызал себе место.
И мечту о Европе всё-таки исполнил. Клуб конечно не топ и не околотоп, но человек не сидел и не ждал предложений от Реала и Барсы, а поехал играть, как и хотел. И теперь является важным заеном уже там. Всем паспортистам пример наглядный.
Караваев с Круговым слабые звенья? Слабые.
Васильев с Коваленко кто на фоне Барриоса и Вендела? Никто.
Ахметов, Шамкин, Михайлов, Бакаев или Ерохин в какой реальности выиграют конкуренцию у Клаудиньо? Ни в какой.
Сутормин правый защитник или правый вингер? До сих пор ни тот, ни другой толком.
Мостовой и Сергеев разве не бодаются в честной конкуренции с адекватной оценкой их сил и сил конкурентов? Вроде все по делу.