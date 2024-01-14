Петржела о «Зените»: «Не удивлюсь, если вслед за Круговым уйдут и другие россияне – ставка сделана на бразильцев» 

Властимил Петржела допустил уход ряда российских игроков из «Зенита».

« может перейти из «Зенита» в ЦСКА? Не удивлюсь, если вслед за ним из «Зенита» уйдут и другие россияне. Петербуржцы сделали ставку на бразильцев — российские футболисты понимают, что они будут сидеть на скамейке и терять драгоценное время.

Если ничего не поменяется, то те, кто хочет профессионально развиваться, играть, быть на виду, будут уходить», — сказал бывший главный тренер « ».

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