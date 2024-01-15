Пиоли после 3:1 с «Ромой»: «39 очков за 1-й круг – не так плохо, но теперь надо нажать на педаль газа. «Милан» еще может сказать свое слово в Серии А и ЛЕ»
Стефано Пиоли после победы над «Ромой» (3:1) призвал «Милан» прибавлять.
«При 2:1 может произойти что угодно, очевидно. Мы упускали возможности забить третий гол и начали уставать, но в итоге все же добились своего.
Есть некоторые мелочи, которые нужно улучшить, но в целом мы показали сбалансированную игру в плане тактики.
Критика, меня, честно говоря, не волнует и не задевает. Мы сами повысили ожидания своими выступлениями в течение последних четырех лет, так что, конечно, люди ждут, что пройдем дальше в Лиге чемпионов, выйдем в полуфинал Кубка Италии. Сезон длинный, у нас еще будет возможность показать, что мы достаточно хороши для того, чтобы бороться за место на вершине.
Не надо записывать нас в гонку за титулом. Нам нужно сосредоточиться на себе, цель ясна. Мы достаточно неплохо провели первую половину сезона и хотим выступить еще лучше во второй. Думаю, 39 очков за первый круг – это не так плохо, но теперь нужно нажать на педаль газа.
Учитывая все то, что было сказано летом, мы считаем, что могли набрать больше очков. Мы теряли очки в матчах с «Ювентусом», «Наполи», «Удинезе» и «Лечче», набрали только два балла, хотя играли не так плохо. Но нет смысла думать о том, что могло бы быть. У нас остались Серия А и Лига Европы, и мы можем сказать в этих турнирах свое слово», – заявил в эфире DAZN главный тренер «Милана».
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Эти его слова в точности объясняют причины такого настроения. Ну и Милан всё таки исторически топ клуб, а не условный Тоттенхэм или Рома, которые будут довольствоваться временными вспышками успеха.
Пиолю совершенно точно оставлять до конца года. Если выиграет Скудетто или ЛЕ совершенно точно оставлять