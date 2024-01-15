Пиоли после 3:1 с «Ромой»: «39 очков за 1-й круг – не так плохо, но теперь надо нажать на педаль газа. «Милан» еще может сказать свое слово в Серии А и ЛЕ»

Теги Рома Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Стефано Пиоли после победы над «Ромой» (3:1) призвал «Милан» прибавлять.

«При 2:1 может произойти что угодно, очевидно. Мы упускали возможности забить третий гол и начали уставать, но в итоге все же добились своего.

Есть некоторые мелочи, которые нужно улучшить, но в целом мы показали сбалансированную игру в плане тактики.

Критика, меня, честно говоря, не волнует и не задевает. Мы сами повысили ожидания своими выступлениями в течение последних четырех лет, так что, конечно, люди ждут, что пройдем дальше в Лиге чемпионов, выйдем в полуфинал Кубка Италии. Сезон длинный, у нас еще будет возможность показать, что мы достаточно хороши для того, чтобы бороться за место на вершине.

Не надо записывать нас в гонку за титулом. Нам нужно сосредоточиться на себе, цель ясна. Мы достаточно неплохо провели первую половину сезона и хотим выступить еще лучше во второй. Думаю, 39 очков за первый круг – это не так плохо, но теперь нужно нажать на педаль газа.

Учитывая все то, что было сказано летом, мы считаем, что могли набрать больше очков. Мы теряли очки в матчах с «Ювентусом», «Наполи», «Удинезе» и «Лечче», набрали только два балла, хотя играли не так плохо. Но нет смысла думать о том, что могло бы быть. У нас остались Серия А и Лига Европы, и мы можем сказать в этих турнирах свое слово», – заявил в эфире DAZN главный тренер «Милана».

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5 комментариев
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В чемпионский сезон было 42 за первый круг, в этом сезоне 39, разница три очка, но отношение к Пиоли уже совсем противоположное, и гонят его все кому не лень, фантастика
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+9
Малкович крут, однако как не везёт великому Моуриньо
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Ответ krealpmoney
В чемпионский сезон было 42 за первый круг, в этом сезоне 39, разница три очка, но отношение к Пиоли уже совсем противоположное, и гонят его все кому не лень, фантастика
Мы сами повысили ожидания своими выступлениями в течение последних четырех лет, так что, конечно, люди ждут, что пройдем дальше в Лиге чемпионов, выйдем в полуфинал Кубка Италии.

Эти его слова в точности объясняют причины такого настроения. Ну и Милан всё таки исторически топ клуб, а не условный Тоттенхэм или Рома, которые будут довольствоваться временными вспышками успеха.
Пиолю совершенно точно оставлять до конца года. Если выиграет Скудетто или ЛЕ совершенно точно оставлять
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Ответ kaka10
Мы сами повысили ожидания своими выступлениями в течение последних четырех лет, так что, конечно, люди ждут, что пройдем дальше в Лиге чемпионов, выйдем в полуфинал Кубка Италии. Эти его слова в точности объясняют причины такого настроения. Ну и Милан всё таки исторически топ клуб, а не условный Тоттенхэм или Рома, которые будут довольствоваться временными вспышками успеха. Пиолю совершенно точно оставлять до конца года. Если выиграет Скудетто или ЛЕ совершенно точно оставлять
условный ТТХ может покупать игроков, а исторически топовый Милан покупает кого получится. Так что нет причин придираться к Пиоли. команда по составу посредственная
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Ответ Petrovski
условный ТТХ может покупать игроков, а исторически топовый Милан покупает кого получится. Так что нет причин придираться к Пиоли. команда по составу посредственная
Милан, играя в АПЛ, тоже мог бы позволить себе трансфер за 50-80 млн за 1 игрока. Дело не в Тоттенхэме, я мог условный Брайтон привести в пример. Даже Реал с Барсой жалуются на доходы и экономят на игроках
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