Начо о 4:1 в финале Суперкубка Испании: «Еще один трофей с «Реалом» – невероятно. Эта команда не останавливается»

Начо Фернандес поделился эмоциями после победы в Суперкубке Испании.

В финале турнира « » обыграл «Барселону» со счетом 4:1.

«Еще один титул с «Реалом» – это невероятно, к тому же это первый [мой трофей] в качестве капитана. Мы проводим впечатляющий сезон. Мы проиграли только один матч. У нас была возможность выиграть этот трофей, и мы этого добились.

Винисиус невероятен, очень зрелищный игрок. Он показал, что значит быть номером один. Я рад за него, потому что он потрясающий.

Этот сезон особенный, мой первый сезон в качестве капитана. Я всю неделю мечтал выиграть трофей, а теперь наслаждаюсь им. Эта команда не отдыхает, она не останавливается. Благодаря этим амбициям у команды так много трофеев. Теперь мы наслаждаемся этим и идем дальше», – сказал капитан «Реала».

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