Начо о 4:1 в финале Суперкубка Испании: «Еще один трофей с «Реалом» – невероятно. Эта команда не останавливается»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Начо Фернандес Футбол

Начо Фернандес поделился эмоциями после победы в Суперкубке Испании.

В финале турнира «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:1.

«Еще один титул с «Реалом» – это невероятно, к тому же это первый [мой трофей] в качестве капитана. Мы проводим впечатляющий сезон. Мы проиграли только один матч. У нас была возможность выиграть этот трофей, и мы этого добились.

Винисиус невероятен, очень зрелищный игрок. Он показал, что значит быть номером один. Я рад за него, потому что он потрясающий.

Этот сезон особенный, мой первый сезон в качестве капитана. Я всю неделю мечтал выиграть трофей, а теперь наслаждаюсь им. Эта команда не отдыхает, она не останавливается. Благодаря этим амбициям у команды так много трофеев. Теперь мы наслаждаемся этим и идем дальше», – сказал капитан «Реала».

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21 комментарий
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Карвахаль после поражения от «Барсы» в предсезонке:

«Поражение от «Барселоны» никогда не является блюдом хорошего вкуса, но вы должны знать, на каком отрезке мы находимся, а также значимость игры.

В официальном матче мы собираемся победить, пройтись по ним.

Пусть люди будут спокойны, в момент истины мы пройдемся по ним».
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Начо поднимает первый трофей в качестве капитана Мадрида!

Перед этим он сказал:

"У меня бегут мурашки по коже от того, что я сейчас подниму свой первый титул в качестве капитана.
Он это полностью заслужил. Боец в тени все эти годы. А сейчас капитан!!!
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Характер чемпионов.
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Начо сегодня на правах капитана поднял над головой своей первый трофей и надеюсь далеко не последний, причем надеюсь, что еще несколько поднимет в этом сезоне.
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Вини и Родриго забили уже 3 золотых гола на двоих за неполных три сезона: в 2022-м победный Вини в финале ЛЧ, в 2023-м дубль Родриго в финале Кубка Короля и сегодня хет-трик Вини в Эль Класико. Именно так куётся менталитет победителей. Это - молодежь Мадрида, которая с самых юных лет впитывает и реализует ценности и философию клуба на поле.
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Ответ x100
Вини и Родриго забили уже 3 золотых гола на двоих за неполных три сезона: в 2022-м победный Вини в финале ЛЧ, в 2023-м дубль Родриго в финале Кубка Короля и сегодня хет-трик Вини в Эль Класико. Именно так куётся менталитет победителей. Это - молодежь Мадрида, которая с самых юных лет впитывает и реализует ценности и философию клуба на поле.
Дубль Родриго Сити за две минуты перекрывает все вышеперечисленные достижения
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Ответ Cruel Snake
Начо поднимает первый трофей в качестве капитана Мадрида! Перед этим он сказал: "У меня бегут мурашки по коже от того, что я сейчас подниму свой первый титул в качестве капитана. Он это полностью заслужил. Боец в тени все эти годы. А сейчас капитан!!!
У него диабет 1го типа. У меня тоже. Около тридцати лет. У него тоже. Я в порядке. Я Начо - просто мой герой
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Вот что значит Реал Мадрид- Говорит -Всю неделю мечтал этот трофей 💪💪💪
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Ответ Zemanuha
Карвахаль после поражения от «Барсы» в предсезонке: «Поражение от «Барселоны» никогда не является блюдом хорошего вкуса, но вы должны знать, на каком отрезке мы находимся, а также значимость игры. В официальном матче мы собираемся победить, пройтись по ним. Пусть люди будут спокойны, в момент истины мы пройдемся по ним».
Этот дуэт раскрывается по-настоящему только в золотых матчах. Нам от этого только лучше.
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Ну Реал был на 3 головы выше! Просто на классе уничтожили, уверенно и красиво возили, всех с победой! Шикарный разгром!)
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Надеюсь ещё как минимум ЛЛ и КК Начо зацепит в качестве кэпа)
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Ну сегодня к Начо минимум вопросов, провел довольно ровный матч.
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Поздравляю Начо с первым трофеем в качестве капитана!
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Я звоню в полицию.Тут изнасилование
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Капитан сегодня отыграл на классе 🤍
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Всё по делу.
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Начо конечно не очень мягко говоря проводит сезон, благо есть такие напарники типо руди рядом, но тот факт что не один сезон он выручал, полностью заслуживает поднять трофей в роле капитана. Дальше больше! Halla Madrid ✊
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Начо уже настоящая легенда Реала. Всю карьеру в одном клубе через травмы, огромную концуренцию, игру на неродных позициях и в борьбе с диабетом.

14 сезонов в первой команде, 340 матчей, 24 трофея и теперь первый в качестве капитана
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Ответ max mystique
Ну Реал был на 3 головы выше! Просто на классе уничтожили, уверенно и красиво возили, всех с победой! Шикарный разгром!)
Почему ты радуешься победе над аутсайдерами? Детей обыграли и радуются лол
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