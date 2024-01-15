Начо о 4:1 в финале Суперкубка Испании: «Еще один трофей с «Реалом» – невероятно. Эта команда не останавливается»
Начо Фернандес поделился эмоциями после победы в Суперкубке Испании.
В финале турнира «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:1.
«Еще один титул с «Реалом» – это невероятно, к тому же это первый [мой трофей] в качестве капитана. Мы проводим впечатляющий сезон. Мы проиграли только один матч. У нас была возможность выиграть этот трофей, и мы этого добились.
Винисиус невероятен, очень зрелищный игрок. Он показал, что значит быть номером один. Я рад за него, потому что он потрясающий.
Этот сезон особенный, мой первый сезон в качестве капитана. Я всю неделю мечтал выиграть трофей, а теперь наслаждаюсь им. Эта команда не отдыхает, она не останавливается. Благодаря этим амбициям у команды так много трофеев. Теперь мы наслаждаемся этим и идем дальше», – сказал капитан «Реала».
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«Поражение от «Барселоны» никогда не является блюдом хорошего вкуса, но вы должны знать, на каком отрезке мы находимся, а также значимость игры.
В официальном матче мы собираемся победить, пройтись по ним.
Пусть люди будут спокойны, в момент истины мы пройдемся по ним».
Перед этим он сказал:
"У меня бегут мурашки по коже от того, что я сейчас подниму свой первый титул в качестве капитана.
Он это полностью заслужил. Боец в тени все эти годы. А сейчас капитан!!!
14 сезонов в первой команде, 340 матчей, 24 трофея и теперь первый в качестве капитана