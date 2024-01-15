«Реал» не проигрывает 21 матч – 18 побед и 3 ничьих с сентября. Дальше – «Атлетико»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

«Реал» продлил серию без поражений до 21 матча.

Команда Карло Анчелотти разгромила «Барселону» (4:1) в финале Суперкубка Испании.

В последний раз мадридцы проигрывали 24 сентября – «Атлетико» (1:3) в Ла Лиге. С тех пор во всех турнирах у них 18 побед и 3 ничьих.

В следующем матче «Реал» встретится с «Атлетико» в Кубке Испании – это произойдет 18 января.

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52 комментария
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«Реал Мадрид» - клуб №1 в Класико, в Мадриде, в Испании, в Европе, в мире!!!☝️👑🏆
Счастлив быть фанатом «Мадрида»!🤍🤍🤍
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Сочный январь выпал в этом году.. Прям кайф
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Набрали мощнейший ход. С победой! Впереди Кубок Испании и ЛЧ.
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Спасибо Станиславу Минину. Обычно на матчах Реала выключаешь ру комментирование, а тут и расставаться не хотелось. Вырос в мастера комментаторского цеха.
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будучи фанатом Мадрида всю свою жизнь, чувствую какое-то превосходство над всеми другими фанатами. Ведь их команды никогда не приносили им таких эмоций как Реал нам.
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У меня только один вопрос, на кой черт Реал столько усилий прикладывает в погоне за мбаппе? Прямо сейчас мы видим практически идеальный стартовый состав, идеальную атмосферу в клубе, есть звезда, которую можно продвигать на ЗМ - Беллингем. Винисиус, Родриго также имеют все шансы как минимум попадать в тройку на ЗМ в будущем. Не понимаю я этой упрямой погони за этим неадекватным и жадным персонажем
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Реал это понимал и в эконом режиме раскатал середняк. Теперь надо добить АТМ.
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Ответ JENNINGS
«Реал Мадрид» - клуб №1 в Класико, в Мадриде, в Испании, в Европе, в мире!!!☝️👑🏆 Счастлив быть фанатом «Мадрида»!🤍🤍🤍
И добавить нечего, все в точку.
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Пользуйся🧯🧯🧯🧯🧯
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Видимо с 70-й минуты и играли с расчетом, что нужно поберечь силы на предстоящее дерби на Метрополитано.
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в след. матче нужно особенно аккуратно и собранно отыграть, матрасы будут ультра мотивированные
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с Осасуной было бы больше интриги
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Реал произвёл впечатление абсолютной машины. Я не имею даже ввиду, что “сносит всех” , просто все как будто бы настолько выверенно и отточено. Движение, передачи, там при держать, тут ускоряться шикарно.
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Ответ VuNePonimaete
У меня только один вопрос, на кой черт Реал столько усилий прикладывает в погоне за мбаппе? Прямо сейчас мы видим практически идеальный стартовый состав, идеальную атмосферу в клубе, есть звезда, которую можно продвигать на ЗМ - Беллингем. Винисиус, Родриго также имеют все шансы как минимум попадать в тройку на ЗМ в будущем. Не понимаю я этой упрямой погони за этим неадекватным и жадным персонажем
Согласен. Нужно купить Хоселу и верить в Эндрика ( потенциал очень большой ). А черепашка пусть идёт на три буквы. Надеюсь продлит контракт с катарским мешком ещё на лет 10 или свалит в СА
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Ответ VuNePonimaete
У меня только один вопрос, на кой черт Реал столько усилий прикладывает в погоне за мбаппе? Прямо сейчас мы видим практически идеальный стартовый состав, идеальную атмосферу в клубе, есть звезда, которую можно продвигать на ЗМ - Беллингем. Винисиус, Родриго также имеют все шансы как минимум попадать в тройку на ЗМ в будущем. Не понимаю я этой упрямой погони за этим неадекватным и жадным персонажем
Да может и никто уже не гонится за ним? Всё что мы знаем, так это вбросы глупых журналистов. Официальной информации никакой нет.
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Идут на очередной рекорд,дальше ещё одна игрушка Реала)
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
А потом ты очнёшся
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Ответ VuNePonimaete
У меня только один вопрос, на кой черт Реал столько усилий прикладывает в погоне за мбаппе? Прямо сейчас мы видим практически идеальный стартовый состав, идеальную атмосферу в клубе, есть звезда, которую можно продвигать на ЗМ - Беллингем. Винисиус, Родриго также имеют все шансы как минимум попадать в тройку на ЗМ в будущем. Не понимаю я этой упрямой погони за этим неадекватным и жадным персонажем
Потому что Мбаппе - это гарантированные 30 голов за сезон. Ведь Беллингем не форвард и не может выдавать такую статистику все время. Вини и Родриго крайние форварды и не бомбардиры.
Да и Мбаппе это бренд, на котором Реал заработает еще больше и привлечет новых спонсоров и болельщиков.
Ведь Реалу чтобы и дальше оставаться конкурентноспособным среди английских клубов, надо привлекать таких звезд. Иначе в будущем спонсоры и болельщики могут выбрать другие клубы.
Адидас не просто так платит 100 млн Реалу, им нужны звезды, чтобы и дальше продавать свой продукт.
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ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ!! HALA MADRID 🏆
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Ах, чуть не забыл, специально для поклонников Хави, такое ДНК нам нравится, продолжайте в том же духе.
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Ответ VuNePonimaete
У меня только один вопрос, на кой черт Реал столько усилий прикладывает в погоне за мбаппе? Прямо сейчас мы видим практически идеальный стартовый состав, идеальную атмосферу в клубе, есть звезда, которую можно продвигать на ЗМ - Беллингем. Винисиус, Родриго также имеют все шансы как минимум попадать в тройку на ЗМ в будущем. Не понимаю я этой упрямой погони за этим неадекватным и жадным персонажем
а разве Реал прикладывает какие то усилия? все лето 23 года писали что он перейдёт в Мадрид итд, а в итоге потом оказалась что Мадрид никакого предложения ему и не далал. тоже самое и сейчас. если сам не придёт проситься в Мадрид, никто за ним бегать не будет уже.
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Ответ Роман
Набрали мощнейший ход. С победой! Впереди Кубок Испании и ЛЧ.
Больше всего радует, что вернулись в строй и есть кому выйти на замену или ротацию в старте проводить, это самое главное мне кажется
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Ответ VuNePonimaete
У меня минимум сомнений - гонятся. Не на пустом месте все эти слухи появляются. Верим и надеемся, что всё опять сорвется
Лично я с ним попрощался когда он продлил контракт с ПСЖ. И вообще не хочу его в команде, он только вред принесёт своими аппетитами.
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Ответ VuNePonimaete
Ровно та же картина и у меня
я надеюсь ему кинут как собаке 200 миллионов очередных и он опять побежит продляться.
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Ответ ScaryClown.^
не смотря на итог счет Барса сегодня играла явно не хуже до липовой пенки на Винсиусе,это пенка и убила Барсу и игру,судье позор.
Победный гол был забит на 10-й минуте, задолго до "левого" пенальти... и с этим фактом ты ничего не поделаешь.
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Где то в мире плачет один Пави.
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Сегодня был середняк можно было на расслабоне играть, дальше крепкие команды.
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Ответ VuNePonimaete
У меня только один вопрос, на кой черт Реал столько усилий прикладывает в погоне за мбаппе? Прямо сейчас мы видим практически идеальный стартовый состав, идеальную атмосферу в клубе, есть звезда, которую можно продвигать на ЗМ - Беллингем. Винисиус, Родриго также имеют все шансы как минимум попадать в тройку на ЗМ в будущем. Не понимаю я этой упрямой погони за этим неадекватным и жадным персонажем
не будьте слишком самоуверенным, обыграв полумертвую Барселону, обыграли по делу это да, в любом случае вам нужен топовый нап
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Ответ Артём Поддубный
Посмотри на его контракт. По-моему достаточно, чтобы понят.
А то, что 70 лямов на ровном месте сейчас простил ПСЖ - это как?)
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Ответ VuNePonimaete
Главное, чтоб лет на 5 уже, а то каждый год эту тошнотворную сагу читать сил нет
Я тебе говорю что в большинстве случаев имя Реала просто используется для своих личных целей.
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