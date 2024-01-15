«Реал» не проигрывает 21 матч – 18 побед и 3 ничьих с сентября. Дальше – «Атлетико»
«Реал» продлил серию без поражений до 21 матча.
Команда Карло Анчелотти разгромила «Барселону» (4:1) в финале Суперкубка Испании.
В последний раз мадридцы проигрывали 24 сентября – «Атлетико» (1:3) в Ла Лиге. С тех пор во всех турнирах у них 18 побед и 3 ничьих.
В следующем матче «Реал» встретится с «Атлетико» в Кубке Испании – это произойдет 18 января.
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Да и Мбаппе это бренд, на котором Реал заработает еще больше и привлечет новых спонсоров и болельщиков.
Ведь Реалу чтобы и дальше оставаться конкурентноспособным среди английских клубов, надо привлекать таких звезд. Иначе в будущем спонсоры и болельщики могут выбрать другие клубы.
Адидас не просто так платит 100 млн Реалу, им нужны звезды, чтобы и дальше продавать свой продукт.