«Реал» не проигрывает 21 матч – 18 побед и 3 ничьих с сентября. Дальше – «Атлетико»

«Реал» продлил серию без поражений до 21 матча.

Команда Карло Анчелотти разгромила «Барселону» (4:1) в финале Суперкубка Испании.

В последний раз мадридцы проигрывали 24 сентября – «Атлетико» (1:3) в . С тех пор во всех турнирах у них 18 побед и 3 ничьих.

В следующем матче « » встретится с «Атлетико» в Кубке Испании – это произойдет 18 января.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам