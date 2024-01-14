«Реал» обыграл «Барселону» 3 раза подряд. Дважды – с разгромным счетом

«Барселона» проиграла три последних матча против «Реала».

Сегодня команда потерпела поражение в финале Суперкубка Испании – 1:4. Ранее она уступила в (28 октября – 1:2) и в Кубке Испании (5 апреля – 0:4).

Два из этих трех матчей завершились с разгромным счетом.

Примечательно, что перед этой серией три победы подряд было уже у «Барселоны».

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