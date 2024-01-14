«Реал» обыграл «Барселону» 3 раза подряд. Дважды – с разгромным счетом

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

«Барселона» проиграла три последних матча против «Реала».

Сегодня команда Хави потерпела поражение в финале Суперкубка Испании – 1:4. Ранее она уступила в Ла Лиге (28 октября – 1:2) и в Кубке Испании (5 апреля – 0:4).

Два из этих трех матчей завершились с разгромным счетом.

Примечательно, что перед этой серией три победы подряд было уже у «Барселоны».

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109 комментариев
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Ответ Акира_1
Думал правда какой-то жаркий финал будет, а по факту будничный вынос. Хави должно быть стыдно, учитывая сколько он рассуждает про какое-то ДНК, а в итоге его команда играет на уровне двора.
С Атлетико матч в разы тяжелее был для Реала
+96
-3
+93
Думал правда какой-то жаркий финал будет, а по факту будничный вынос. Хави должно быть стыдно, учитывая сколько он рассуждает про какое-то ДНК, а в итоге его команда играет на уровне двора.
+91
-3
+88
Всё могут Короли!
+40
-3
+37
Болелы реала так радуются, а всего лишь обыграли середняк с физруком чапи на борту)
+35
-2
+33
Ответ Бенисио Дель Пьеро
С Атлетико матч в разы тяжелее был для Реала
И в разы интереснее
+34
-1
+33
Не хочется измываться над Барсой, но как-то сильно игроки деградировали… Кунде особый привет
+21
-1
+20
Самоубийство в виде высокой линии обороны от бчк - это было, конечно, нечто в исполнении газонокосильщика. 4 - это ещё Реал мало забил.
+19
-2
+17
Лучше бы Осасуна в финал вышла,хоть какая-то интрига была бы
+16
0
+16
Клиенты сливочных, ничего не поделать
+17
-4
+13
Как истинный болельщик Барселоны, поздравляю адекватных болельщиков Реала с победой.
+14
-1
+13
Ответ Фархат Гайдаров
Не хочется измываться над Барсой, но как-то сильно игроки деградировали… Кунде особый привет
а как же лучший ЦЗ в мире - Араухо?
+13
-2
+11
Когда говорят середняк, сразу вспоминаю Барсу.
+6
0
+6
4ави
+8
-2
+6
Не думай о Негрейре с высока
+7
-2
+5
Лучше бы прошла Осасуна, больше интриги было бы.
+6
-1
+5
Реал просто и на легке, с огромным запасом ушатал это сине-гранатовое недоразумение.
+4
0
+4
Ответ Фархат Гайдаров
Не хочется измываться над Барсой, но как-то сильно игроки деградировали… Кунде особый привет
Да дело не в игроках. Хави катастрофа. Ани Лопетеги тоже и Бензема и Модрич сопли на рукава наматывали, а потом в том же 18 Модрич золотой мяч взял. Бензема позже) дело в тренере. Обезобразил команду.
+5
-1
+4
Кто там писал, что у Анчелотти плохо получается настраивать команду на классико?
+4
0
+4
Самая слабая барса за десятилетия
+4
-1
+3
Не тот рычаг нажали.
+5
-2
+3
Не смотря на то, что принципиальные соперники, все равно относятся с уважением к клубу и не стали забивать больше. Просто в перепасовку баловались. И радостно за Реал и грустно за Барсу. Нервишки сегодня в спокойствие , а соседи в тишине ))))
+3
0
+3
Сегодня счет должен был быть крупнее, но Мадрид никогда не бежит громить Барселону. А жаль, уже сколько раз за последних годы могли сделать счет неприличным. Но клубу это не надо. Благородные.
+7
-4
+3
Шикарный матч от одной команды, для меня как для болела РМ, я кайфанул, такое чувство было что могли громить куда большим счетом, этим наверное и отличаются профи, что рассчитывают силы на весь сезон, уверен будь это последним матчем перед отпуском, мокрого места бы не оставили от Барселоны.
+4
-1
+3
Команды абсолютно разного класса. Надо было делать 5:1.

Жаль шара от польского бруска залетела.
+3
0
+3
заметьте как Реал вяло атаковал после удаления, по джентельменски не хотели морально добивать, сравните с тем что было при 5-0 в 2011.
+3
0
+3
Ответ Старик Стариканов
4ави
B4k
+4
-1
+3
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Иногда лучше просто промолчать)
+2
0
+2
Деклассико
+2
0
+2
Хави работай ,Реал же ну просто молодцы.
+2
0
+2
Ответ Real_v_dushe
Самоубийство в виде высокой линии обороны от бчк - это было, конечно, нечто в исполнении газонокосильщика. 4 - это ещё Реал мало забил.
Это точно. Я реально расстроен из за того, что Реал не забил 6-7, потому что могли без проблем
+2
0
+2
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