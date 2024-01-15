Роберто про 1:4 в класико: «Мы облажались. Проигрывать «Реалу» всегда больно, но на кону по-прежнему другие трофеи. Я верю в команду»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Серджи Роберто Класико Футбол

Серджи Роберто разочарован поражением в финале Суперкубка Испании.

«Реал» завоевал Суперкубок Испании, обыграв «Барселону» со счетом 4:1.

«Два [пропущенных] гола за 10 минут нанесли нам большой урон. После пенальти мы старались. Мы облажались.

Будем надеяться, что [это не отразится на нас дальше]. Мы разозлились. В четверг будет уже другой турнир. Нужно учиться на ошибках. На кону остаются другие титулы. Я верю в эту команду.

Проигрывать «Реалу» всегда больно. При счете 2:1 мы были в игре. Мы обязательно выберемся. Нужно быть самокритичными», – сказал капитан «Барселоны».

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71 комментарий
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Хочется пожелать Барсе преодоления финансового кризиса. Это и на пользу Реалу будет и всей Ла Лиге.
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+48
Ответ VuNePonimaete
Хочется пожелать Барсе преодоления финансового кризиса. Это и на пользу Реалу будет и всей Ла Лиге.
Это да, не хочется терять Барсу, а то останутся одни катарские мешки. Такие клубы должны жить.
+44
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+39
Достойно сказано, не Хави, чего уж там говорить.
+33
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+27
А как иначе то? И я буду продолжать верить в Барселону, и уверен по любому в ней. Вот такая,пока полоса неразберих,.
+9
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Роберто, просто Реал сейчас лучше, у Реала класснее команда, у Реала лучше тренер, у Реала лучше президент. Просто это Реал, а то Барса, вот и всё.
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Были ужасные времена у Реала, молодцы они, прошли это. сейчас не лучшие времена у Барселоны, тоже пройдут плохие времена, все будет хорошо у Барселоны.
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Ответ VuNePonimaete
Согласен, хотя от их официальных лиц порой столько неприятных слов в адрес Мадрида летит.. но тем не менее, не хочу, чтобы их кризис затянулся
не только от лиц, но и от фанатов их глупых. лично я желаю этой команде всего наилучшего, потому как ты правильно сказал, что сильная Барселона это и сильный Мадрид. Так и есть на самом деле.
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+5
Ответ Артём Поддубный
Это да, не хочется терять Барсу, а то останутся одни катарские мешки. Такие клубы должны жить.
Согласен, хотя от их официальных лиц порой столько неприятных слов в адрес Мадрида летит.. но тем не менее, не хочу, чтобы их кризис затянулся
+7
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+5
Барселона доказывай в ла лиге ,в лиге чемпионов, в кубке Испании, и в тебя реально поверят. Удачи.
+7
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Ответ Real_v_dushe
Достойно сказано, не Хави, чего уж там говорить.
Хави будет рассказывать про ДНК Барсы, а Лапорта про социологический мадридизм).
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Ответ Артём Поддубный
не только от лиц, но и от фанатов их глупых. лично я желаю этой команде всего наилучшего, потому как ты правильно сказал, что сильная Барселона это и сильный Мадрид. Так и есть на самом деле.
ну все таки у Реала такие фаны тоже есть, стоит признать) но у Барсы кажется их заметно больше, на спортсе уж точно)
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Молодец Серджи, признал поражение с достоинством.

Посмотрим что Хави сделает с командой чтобы она преобразилась.
(Скорее всего, ничего не получится)
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Ответ Кирилл
Молодец Серджи, признал поражение с достоинством. Посмотрим что Хави сделает с командой чтобы она преобразилась. (Скорее всего, ничего не получится)
Конечно не получится, после такого позора гнать надо физрука.
+4
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Ощутилось отсутствие Жоау, Штегена и Гави. Особенно последних двоих, которые вносили огромнейший вклад в классико. И Педри чуть в форму должен прийти после травмы. Это ладно, Но я искренне не понимаю, почему Роке не выпустили хотя бы на 15 минут, важный матч, надо было ему нервы потрепать, чтобы к давлению привык…? Это по основе, про скамейку не буду комментировать😁
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Жалко что Реал играл в эконом режиме.Если бы не валяли дурака в штрафной соперника,могли забивать 5,6,7 и 8
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Ответ Артём Поддубный
Это да, не хочется терять Барсу, а то останутся одни катарские мешки. Такие клубы должны жить.
Блин, жаль плюсы закончились)
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Ответ grek087
Вот болельщики Реала адекватные все таки. Болельщики Барсы стабильно не в себе. ЧСВ бьет фонтаном просто. Одни понты. Скромнее нужно быть им! И чуть больше уважения как мы к ним!
Я лично давно не видел чтобы кто-то из их компании желал чего-то хорошего Реалу, одни теории заговора у них против Барсы, а виноват во всем Реал и их фанаты.
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Ответ Чистый лист
Вот после комментариев романов, войдов и прочих нечистей, ваш коммент как бальзам на душу. Спасибо!
Без проблем) к адекватным фанатам всегда уважительно отношусь
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Кунде - отличный и внимательный защитник, а главное молодой. Желаю ему долгих лет выступлений на Камп Ноу.
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Комментарий удален модератором
все по делу сказал
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Ответ samatzakirzyanov
Да уж, парней 18 летних назвать чучелами. Они толком и не выросли, так что они еще себя не показали. А вот из выросших Ферран, Рафинья и Лева действительно бруски.
Ага, особенно Лева. Сколько он там за карьеру забил, в районе 500 голов вроде? Ну только полные днища столько забивают
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Ответ Shuller18
Я могу других назвать, загибай пальцы: Гави, Бальде, Фермин, Ямаль, Пенья... а что их вместе с Роберто объединяет? Они все воспитанники Барсы)) Такое дно Ла Масия штампует больше 10 лет.
Да уж, парней 18 летних назвать чучелами. Они толком и не выросли, так что они еще себя не показали. А вот из выросших Ферран, Рафинья и Лева действительно бруски.
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Ответ Jonny Cage
Перестань, мироточить начнешь
?
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Ответ Нефанатик
Что бесит в Реале - это их жалость к сопернику. Могли же просто на веки опозорить. Барса такой возможностью бы воспользовалась и забила бы все что может, Реал соперников жалеет. Да - середняк, да - судейский мешок, но ведь считается принципиальным советником. Надо было закатывать в газон еще глубже. Разочарован
Будь это после матча с Альмерией и перед матчем с Сельтой - да. А тут после очень изматывающей игры стараться и добивать в предверии 100% тяжелого выезда на чужой стадион - очень даже разумная стратегия.
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Адекватная речь. Но про веру в команду это, к сожалению, для галочки. По окончании сезона нужен новый коуч.
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Ответ TeronSL
Будь это после матча с Альмерией и перед матчем с Сельтой - да. А тут после очень изматывающей игры стараться и добивать в предверии 100% тяжелого выезда на чужой стадион - очень даже разумная стратегия.
Да это я троллю секту. Мне без разницы 3:0, 4:1 или 5:0. Разгромили, доминировали, забрали трофей.
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В четверг будет уже другой тренер прочитал
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Очевидно, что Барса сейчас слабее Реала,из-за слабого финансирования превращается в середняка Европейского. И без Месси и Роналду<уже нет остроты противостояния, к которому многие привыкли за последние годы.
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Ответ VuNePonimaete
ну все таки у Реала такие фаны тоже есть, стоит признать) но у Барсы кажется их заметно больше, на спортсе уж точно)
Да везде есть неадекватные. Ну то как нападают их фанаты это совсем другой уровень.
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