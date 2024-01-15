Роберто про 1:4 в класико: «Мы облажались. Проигрывать «Реалу» всегда больно, но на кону по-прежнему другие трофеи. Я верю в команду»
Серджи Роберто разочарован поражением в финале Суперкубка Испании.
«Реал» завоевал Суперкубок Испании, обыграв «Барселону» со счетом 4:1.
«Два [пропущенных] гола за 10 минут нанесли нам большой урон. После пенальти мы старались. Мы облажались.
Будем надеяться, что [это не отразится на нас дальше]. Мы разозлились. В четверг будет уже другой турнир. Нужно учиться на ошибках. На кону остаются другие титулы. Я верю в эту команду.
Проигрывать «Реалу» всегда больно. При счете 2:1 мы были в игре. Мы обязательно выберемся. Нужно быть самокритичными», – сказал капитан «Барселоны».
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Посмотрим что Хави сделает с командой чтобы она преобразилась.
(Скорее всего, ничего не получится)