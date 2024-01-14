«Реал» обыграл «Барсу» в 104-й раз. У каталонцев 100 побед в класико
«Реал» увеличил отрыв от «Барселоны» по числу побед в очных матчах.
Сегодня мадридская команда одержала победу в финале Суперкубка Испании со счетом 4:1.
«Реал» обыграл «Барселону» в официальном матче в 104-й раз. У каталонского клуба 100 побед в класико. Еще 52 раза команды играли вничью.
Общий счет матчей между «Реалом» и «Барсой» – 430:417 в пользу мадридского клуба.
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Но самый главный отрыв по ЛЧ - 14 > 5
Отличная игра от Мадрида.
потому что мадридцы никогда не добивают барсу и валяют дурака когда победа уже гарантирована.
в то время как игроки барсы бегут как психи даже при счёте 3:0.
Реал великолепен, с победой!