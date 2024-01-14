«Реал» обыграл «Барсу» в 104-й раз. У каталонцев 100 побед в класико

«Реал» увеличил отрыв от «Барселоны» по числу побед в очных матчах.

Сегодня мадридская команда одержала победу в финале Суперкубка Испании со счетом 4:1.

«Реал» обыграл «Барселону» в официальном матче в 104-й раз. У каталонского клуба 100 побед в класико. Еще 52 раза команды играли вничью.

Общий счет матчей между «Реалом» и «Барсой» – 430:417 в пользу мадридского клуба.

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