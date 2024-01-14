«Реал» обыграл «Барсу» в 104-й раз. У каталонцев 100 побед в класико

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Класико Футбол

«Реал» увеличил отрыв от «Барселоны» по числу побед в очных матчах.

Сегодня мадридская команда одержала победу в финале Суперкубка Испании со счетом 4:1.

«Реал» обыграл «Барселону» в официальном матче в 104-й раз. У каталонского клуба 100 побед в класико. Еще 52 раза команды играли вничью.

Общий счет матчей между «Реалом» и «Барсой» – 430:417 в пользу мадридского клуба.

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60 комментариев
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Кто-то скажет, зачем Реалу Мбаппе?))
+37
0
+37
Заслуженно

Но самый главный отрыв по ЛЧ - 14 > 5
+32
-6
+26
Надо было добавить на тотальном классе обыграл!
Отличная игра от Мадрида.
+15
0
+15
Кассико удалось: классное деклассирование.
+15
0
+15
Сегодня было какое то страшное доминирование над бчк
+13
0
+13
вот почему у Реала намного меньше разгромов в Классико.
потому что мадридцы никогда не добивают барсу и валяют дурака когда победа уже гарантирована.
в то время как игроки барсы бегут как психи даже при счёте 3:0.
+14
-2
+12
🔥 Мадрид громит Барсу и берет первый титул в сезоне! Как это красиво звучит и есть!
+9
0
+9
Ответ Фархат Гайдаров
Кто-то скажет, зачем Реалу Мбаппе?))
чтобы бутсы чистить
+7
0
+7
Ответ Фархат Гайдаров
Кто-то скажет, зачем Реалу Мбаппе?))
Да, мало кто ожидал, что Родриго и Вини так заиграют уверенно, да и Биллингем шикарно маскирует нехватку форварда. Мбаппе и правда не выглядит уже столь необходимым.
+7
0
+7
Бесит только одно, у Реала нет инстинкта хищника, добивать соперника, нужно было, особенно после удаления, сделать замены и пойти выносить дальше
+7
0
+7
Ответ войд
Комментарий удален модератором
Лучший клуб Испании впереди!
+6
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+5
Команды разного уровня
+5
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+5
Ответ Фархат Гайдаров
Кто-то скажет, зачем Реалу Мбаппе?))
Это тайна, похлеще бермудского треугольника
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жаль что браим не забил
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Далее будущее Барсы выглядит туманно. Уже не держит уровень.
+4
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+4
Ответ Акира_1
Кассико удалось: классное деклассирование.
хватит уже унижать барселону в комментариях, я не успеваю лайкать!
+3
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+3
Ответ Фанат спорта01
вот почему у Реала намного меньше разгромов в Классико. потому что мадридцы никогда не добивают барсу и валяют дурака когда победа уже гарантирована. в то время как игроки барсы бегут как психи даже при счёте 3:0.
Вот вот, меня это бесит
+3
0
+3
Ответ Фанат спорта01
вот почему у Реала намного меньше разгромов в Классико. потому что мадридцы никогда не добивают барсу и валяют дурака когда победа уже гарантирована. в то время как игроки барсы бегут как психи даже при счёте 3:0.
Это бесит всех фанатов, каждый раз одно и тоже. Нужно было забит 6-7, а наоборот, валяли дурака
+3
0
+3
Впервые вижу, чтобы проигрывающая команда тянула время в конце матча))
Реал великолепен, с победой!
+5
-2
+3
каков же Джуд?! все при нем: пластика, видение игры, дриблинг, пас. Бриллиант! Пересу в очередной раз поклон и уважение за его мудрость. Вини набирает обороты, Родриго не отстаёт, то ли ещё будет
+2
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+2
интервью хави: проиграли не заслуженно,играли лучше,все из-за пенальти и мне сказали,что там его не было,а потом еще и удаление)
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Ответ Мурик07
Вот вот, меня это бесит
меня тоже.
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+2
Барселона заслуженно проиграла, Реал с победой, Жизнь продолжается.
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Ответ Человек из футбола
отличное оправдание для 6-2 и 5-0
если бы Реал хотел сейчас бы легко сделал 5-1 или 6-1.
+2
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Любопытная статистика для персонажей из обоих фанатских лагерей, любящих фантазировать про "регулярные унижения" и каких-то "хозяев" :)
+2
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С победой!
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+2
Кунде это ужас. Как такой игрок играет в старте? Пенсионер Начо в разы сильнее отыграл
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Ответ Фархат Гайдаров
Кто-то скажет, зачем Реалу Мбаппе?))
Галактикос будет. Я только за. Пусть чашки привозят в Испанию!
+1
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+1
бчкшники ещё товарняки считают)
+2
-1
+1
С победой, мадридисты
+1
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+1
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