Винисиус оформил первый хет-трик с мая 2022 года – в 1-м тайме матча с «Барселоной»

Винисиус Жуниор оформил хет-трик в матче с «Барселоной».

Вингер « » забил на 7-й, 10-й и 39-й минутах финала Суперкубка Испании.

В последний раз бразилец отмечался тремя голами весной 2022 года: 12 мая он поучаствовал в разгроме «Леванте» (6:0) в .

Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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