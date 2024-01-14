Винисиус оформил первый хет-трик с мая 2022 года – в 1-м тайме матча с «Барселоной»
Винисиус Жуниор оформил хет-трик в матче с «Барселоной».
Вингер «Реала» забил на 7-й, 10-й и 39-й минутах финала Суперкубка Испании.
В последний раз бразилец отмечался тремя голами весной 2022 года: 12 мая он поучаствовал в разгроме «Леванте» (6:0) в Ла Лиге.
Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Потрясающий игрок!
Только он дырявый
Ни о чем.