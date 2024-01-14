Винисиус оформил первый хет-трик с мая 2022 года – в 1-м тайме матча с «Барселоной»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор оформил хет-трик в матче с «Барселоной».

Вингер «Реала» забил на 7-й, 10-й и 39-й минутах финала Суперкубка Испании.

В последний раз бразилец отмечался тремя голами весной 2022 года: 12 мая он поучаствовал в разгроме «Леванте» (6:0) в Ла Лиге.

Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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66 комментариев
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Мегахорош сегодня👏
+83
-3
+80
Вот когда хорош, тогда хорош. Сегодня прекрасную игру демонстрирует.
+76
-8
+68
Хозяин «Барселоны»!💪🇧🇷
Потрясающий игрок!
+72
-29
+43
Араухо кроме, как бить и терроризировать винисиуса ничего не может, практически каждфй отбор с фолом из которых половина на желтую тянет, но он каждый раз умудряется заканчивать матч, а иногда даже без желтой с 15 фолами.
+37
-5
+32
Сразу вспоминается интервью про его мечту в Реале
+25
-3
+22
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Барса во времена Роналду была на порядок сильнее
+23
-2
+21
Опять судьи тащат барсу.Роберто должны были удалять
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-8
+13
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Лишь бы про Роналду ляпнуть.
+12
-2
+10
Если так будет играть, против топ клубов тоже будет забивать.
+12
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+10
Он не хет трик оформил, он Барселону порвал сегодня
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Ответ Faiq Qarabal
Вот вам и Винисиус, которого в последнее время не ругал, лишь ленивый... Получите и распишитесь !
Есть такая категория людей которые оценивают игроков за конкретный период, а не за сезон двухлетней давности и не футболке и гербу на груди.
+10
-1
+9
Ответ m1ber9
Араухо кроме, как бить и терроризировать винисиуса ничего не может, практически каждфй отбор с фолом из которых половина на желтую тянет, но он каждый раз умудряется заканчивать матч, а иногда даже без желтой с 15 фолами.
не закончил
+6
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Ну хотя бы у Хави теперь есть аргументы для претензий на судью.
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вижу Хави успел зайти в сортс во время перерыва и всех заминусовал)
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Нормально порвал Араухо.
+5
0
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Винисиус лучший. Всегда в больших матчах хорош.
+5
0
+5
Ответ m1ber9
Араухо кроме, как бить и терроризировать винисиуса ничего не может, практически каждфй отбор с фолом из которых половина на желтую тянет, но он каждый раз умудряется заканчивать матч, а иногда даже без желтой с 15 фолами.
Это «карман» так работает)
Только он дырявый
+5
-1
+4
еще не вышли Браим с Камавингой да и Гюлер на усталую Барселону.
+4
0
+4
Интересное судейство. Беллингем за игру в мяч желтая, а Роберто за накладку нет.
+6
-2
+4
Винисиус лучший. Всегда в больших матчах хорош.
+2
0
+2
Ответ VERBLYUD
Когда кринж делал хет-трик против Барсы?))
Больше хет-трика забивал, больше 20 раз продырявил.
+2
0
+2
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Сравнил прайм Барсу с этим
+3
-1
+2
Ответ Александр Бялт
не закончил
Первый раз
+2
0
+2
Опять провоцирует
+2
0
+2
Будет покер
+2
0
+2
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
А зачем ты привел это сравнение?
Ни о чем.
+3
-2
+1
Я еще помню как он в первом сезоне вышел против бчк в 1ом матче еще зеленый совсем и с короткой стрижкой и крутил позвонки всяким пике и прочим поленьям, тогда стало ясно кто пришел на смену КР7
+1
0
+1
Он вроде не танцует, а делом занимается. Повзрослел
+2
-1
+1
Ответ Дима
Комментарий скрыт
Например в матче против Атлетико Винисиус был ужасен, однако Карло его долго держал на поле и только в дополнительное время его заменили, хотя уже давно напрашивалась замена.
+1
0
+1
Ответ xjsxfkpft8
а то что с ногой задел это конечно мы не видим 👀
да любые пенальти в пользу Реала у болельщиков Барсы левые
+2
-1
+1
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