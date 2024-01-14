Тен Хаг о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «Наше трио атаки – угроза для любого соперника, в 1-м тайме «МЮ» забил два отличных гола. Нужно защищаться всей командой»
Эрик тен Хаг оценил выступление «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом».
Матч 21-го тура АПЛ завершился со счетом 2:2.
«[Начало игры] было очень хорошим, в первом тайме мы забили два отличных гола. Было приятно видеть, как мы прорвали оборону и действовали прямолинейно. Поэтому очень разочаровывает, когда не удается победить.
Прежде всего, нам нужно защищаться всей командой, играть компактно и атаковать крайних защитников. Это ломает линии, и вы создаете моменты.
Думаю, вы видите, что [атакующая тройка] прогрессирует – добавьте сюда Гарначо. У нас есть трио атаки, представляющее угрозу для любого соперника.
Думаю, мы можем быть более спокойными и собранными при владении мячом. Мы отдали столько пространства, что было непросто делать передачи в центре поля», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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Так если Вы действовали прямолинейно, то как можно победить? Когда Рэшфорд вместо паса идет на нескольких соперников не замечая партнеров вокруг.