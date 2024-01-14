Тен Хаг о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «Наше трио атаки – угроза для любого соперника, в 1-м тайме «МЮ» забил два отличных гола. Нужно защищаться всей командой»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Расмус Хейлунд Алехандро Гарначо Футбол

Эрик тен Хаг оценил выступление «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом».

Матч 21-го тура АПЛ завершился со счетом 2:2.

«[Начало игры] было очень хорошим, в первом тайме мы забили два отличных гола. Было приятно видеть, как мы прорвали оборону и действовали прямолинейно. Поэтому очень разочаровывает, когда не удается победить.

Прежде всего, нам нужно защищаться всей командой, играть компактно и атаковать крайних защитников. Это ломает линии, и вы создаете моменты.

Думаю, вы видите, что [атакующая тройка] прогрессирует – добавьте сюда Гарначо. У нас есть трио атаки, представляющее угрозу для любого соперника.

Думаю, мы можем быть более спокойными и собранными при владении мячом. Мы отдали столько пространства, что было непросто делать передачи в центре поля», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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24 комментария
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Интересно, что вообще должно случиться, чтобы его уволили.
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Салах в 2023 году забил больше голов, чем ваше трио атаки))
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Забивают раз в полгода, для физручелы это полноценная угроза, норм так у мю требования просели
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Остаток сезона стоит смотреть только ради послематчевых интервью Тен Хага, никогда не разочаровывает - всегда на полном серьезе говорит полную противоположность тому, что происходит на поле, уморительно
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Дайте человеку поработать
+5
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Копенгагену расскажи это
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😂😂
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Ответ аноним анонимович
это то трио которое забило раза в 3 меньше чем один нападающий из бормута?
да
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Ответ Михаил Ман Ютд
Сидят эксперты и вопят во весь голос что Тен Хаг физрук и его надо увольнять
а у тебя есть какие-то возражения? видимо поэтому юнайтед в середине таблицы и это еще им везет
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Ответ Дриблинг Рэшфорда
Остаток сезона стоит смотреть только ради послематчевых интервью Тен Хага, никогда не разочаровывает - всегда на полном серьезе говорит полную противоположность тому, что происходит на поле, уморительно
Он просто оптимист.в каждом матче видит хорошее, даже в матче с ливерпулем увидел равную игру
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Ответ Арман Мартиросян
Салах в 2023 году забил больше голов, чем ваше трио атаки))
Угрожать ≠ забивать, понимать надо😎
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Тризубец Аквамена))
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Это полный вперед, огромное количество потерь мяча, каждый 3-4 й пас сопернику, о стандартах даже мечтать не приходится. Этот дворовой тренер тренирует дворовую команду и это еще мягко сказано
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Было приятно видеть, как мы прорвали оборону и действовали прямолинейно. Поэтому очень разочаровывает, когда не удается победить.

Так если Вы действовали прямолинейно, то как можно победить? Когда Рэшфорд вместо паса идет на нескольких соперников не замечая партнеров вокруг.
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Ты не тренер Реала чтоб рассказывать про свое трио в атаке
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Ходячая лысая легенда
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это то трио которое забило раза в 3 меньше чем один нападающий из бормута?
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в атаке пошире, в защите поуже
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ну да , особенно боится это трио Ноттингем, Копенгаген Кристал пэлас и бормут
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прикольно)) жаль, что команда просто бегает за мячиком, а при отборе Бруно пуляет его в атаку и потом разводит руками, когда Рэшфорд теряет мяч)) ТенХагБол
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