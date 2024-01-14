Тен Хаг о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «Я разочарован, «МЮ» дважды вел. Мы бились и отдали все силы»

Эрик тен Хаг недоволен тем, что «Манчестер Юнайтед» не обыграл «Тоттенхэм» (2:2).

«Я весьма разочарован. Когда дважды выходишь вперед, но пропускаешь два мяча – это немного расстраивает. Но нужно принимать все как есть.

Отношение команды к делу, ее дух были прекрасны. Мы бились и отдали все силы. Фанаты нас поддерживали, и матч получился увлекательным для всех, не только для тех, кто за «МЮ», потому что он проходил в отличном темпе.

В состав возвращаются такие опытные футболисты, как , , Люк Шоу. Когда они пополнят состав, команда будет сильна», – сказал главный тренер « ».

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