Тен Хаг о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «Я разочарован, «МЮ» дважды вел. Мы бились и отдали все силы»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Каземиро Люк Шоу Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Футбол

Эрик тен Хаг недоволен тем, что «Манчестер Юнайтед» не обыграл «Тоттенхэм» (2:2).

«Я весьма разочарован. Когда дважды выходишь вперед, но пропускаешь два мяча – это немного расстраивает. Но нужно принимать все как есть.

Отношение команды к делу, ее дух были прекрасны. Мы бились и отдали все силы. Фанаты нас поддерживали, и матч получился увлекательным для всех, не только для тех, кто за «МЮ», потому что он проходил в отличном темпе.

В состав возвращаются такие опытные футболисты, как Каземиро, Мартинес, Люк Шоу. Когда они пополнят состав, команда будет сильна», – сказал главный тренер «МЮ».

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23 комментария
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При Роналду вроде 3:2 и 3:0 (гол+пас и хет-трик)

Криш был хозяином ТТХ, а Хаг за 2 матча - ничья и поражение
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Блевотворная игра, Тоттенхэм учитывая что играл в гостях был лучше. Короче надо ждать Каземиро, Мартинеса, Шоу и Маунта и там уже делать выводы по Тен Хагу, как раз к концу сезона все должно стать ясно. Пока видно что без топовых кадров совсем нечего показывать, системной игры нет, игроки не взаимозаменяемы.
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Где была команда во 2 тайме уважаемый ЭТХ?
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Ой да idi ты!
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Пора все недружественные МЮ клубы отправить параллельным импортом в РПЛ
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Мы бились… А можно уже в футбол поиграть? Ну так, для разнообразия.
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Разочарован он, ты смотри))
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Рон, Де Хеа и Санчо - аут, Спиннер, Маунт и прочие Хёйлунны заменили их. Результат налицо.
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Ответ nodir mamadvaliev
МЮ нужен авторитетный тренер звезда мирового футбола, в МЮ играют Каземиро, Варан 5 кратные обладатели ЛЧ, ставшие звездами под руководством великих тренеров. У них опыта там накопилось даже побольше чем этих Тен Хагов и Де Дзерби. Они за секунду найдут недостатки этих тренеров, в итоге станут козлами. Нужен Зидан, который одним словом встряхнёт любую звезду мировой величины. Да он не великий тактик, но он умеет как выигрывать чемпионаты.
Да-да, нужен Зидан, чтобы еще и его карьеру похоронить)))
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Ответ Любезный Коссутий
надеюсь, что турок не упустит шанс стать основным
Если турок после такого перфоманса перед отъездом не усадит Онану на лавку, то ему можно в принципе будет заканчивать карьеру))
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Ответ a2wai
Когда Онана из сборной приедет у него наверняка будет достаточно времени потренироваться))
надеюсь, что турок не упустит шанс стать основным
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Ответ Любезный Коссутий
ну такая себе игра была, откровенно говоря. да и ТТХ кроме движения и владения, ничего особо не создал. а уж после выхода Мартинеса - и подавно. но стандарты - это караул пусть Онана потренирует в сборной выходы из ворот
Когда Онана из сборной приедет у него наверняка будет достаточно времени потренироваться))
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Ответ Алекс Мелкумян
Эриксен держу в курсе тоже переученная десятка, Маунт вполне имеет потенциал повторить его судьбу
Эриксен как игрок будет в разы получше Маунта)))
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Ответ a2wai
Какая досада, я ни к тем, ни к другим не отношусь)) Для Юнайтед эта покупка чистейший балласт, совершенно ненужная десятка, которую заставляют играть восьмерку по прихоти лысого шарлатана))) Его максимум быть четвертым в ротации после Каземиро, Майну и Эриксена, а может даже и пятым под сэром Скоттом Мактоминеем))
Эриксен держу в курсе тоже переученная десятка, Маунт вполне имеет потенциал повторить его судьбу
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Ответ Алекс Мелкумян
Для обиженных фанатов Челси и кузьмичей безусловно P.S. Спортс, какие правила нарушает этот комментарий? Здесь есть запрещенные слова?
обиженные и фанаты же
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Ответ Алекс Мелкумян
Для обиженных фанатов Челси и кузьмичей безусловно P.S. Спортс, какие правила нарушает этот комментарий? Здесь есть запрещенные слова?
Какая досада, я ни к тем, ни к другим не отношусь))

Для Юнайтед эта покупка чистейший балласт, совершенно ненужная десятка, которую заставляют играть восьмерку по прихоти лысого шарлатана)))

Его максимум быть четвертым в ротации после Каземиро, Майну и Эриксена, а может даже и пятым под сэром Скоттом Мактоминеем))
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Ответ Алекс Мелкумян
Блевотворная игра, Тоттенхэм учитывая что играл в гостях был лучше. Короче надо ждать Каземиро, Мартинеса, Шоу и Маунта и там уже делать выводы по Тен Хагу, как раз к концу сезона все должно стать ясно. Пока видно что без топовых кадров совсем нечего показывать, системной игры нет, игроки не взаимозаменяемы.
Маунта ждать не надо, он распиаренное днище)))
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Пусть спасибо скажет, что не проиграли с такой игрой.
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Разочарован? Должен радоваться, что пропустили всего два. Во втором тайме забыли выйти на поле
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ну такая себе игра была, откровенно говоря.
да и ТТХ кроме движения и владения, ничего особо не создал. а уж после выхода Мартинеса - и подавно.
но стандарты - это караул
пусть Онана потренирует в сборной выходы из ворот
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