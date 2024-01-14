Тен Хаг о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «Я разочарован, «МЮ» дважды вел. Мы бились и отдали все силы»
Эрик тен Хаг недоволен тем, что «Манчестер Юнайтед» не обыграл «Тоттенхэм» (2:2).
«Я весьма разочарован. Когда дважды выходишь вперед, но пропускаешь два мяча – это немного расстраивает. Но нужно принимать все как есть.
Отношение команды к делу, ее дух были прекрасны. Мы бились и отдали все силы. Фанаты нас поддерживали, и матч получился увлекательным для всех, не только для тех, кто за «МЮ», потому что он проходил в отличном темпе.
В состав возвращаются такие опытные футболисты, как Каземиро, Мартинес, Люк Шоу. Когда они пополнят состав, команда будет сильна», – сказал главный тренер «МЮ».
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Криш был хозяином ТТХ, а Хаг за 2 матча - ничья и поражение
Для Юнайтед эта покупка чистейший балласт, совершенно ненужная десятка, которую заставляют играть восьмерку по прихоти лысого шарлатана)))
Его максимум быть четвертым в ротации после Каземиро, Майну и Эриксена, а может даже и пятым под сэром Скоттом Мактоминеем))
да и ТТХ кроме движения и владения, ничего особо не создал. а уж после выхода Мартинеса - и подавно.
но стандарты - это караул
пусть Онана потренирует в сборной выходы из ворот