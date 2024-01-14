Постекоглу о 2:2 с «МЮ»: «Тоттенхэм» был лучше во 2-м тайме и заслуживал победить. Вернер был великолепен»
Эндж Постекоглу доволен игрой «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
«Всегда хочется выигрывать такие матчи, но я не могу не гордиться своими игроками. Им пришлось многое пережить на этой неделе, и так сыграть... Я думаю, мы здорово справились.
«МЮ» хорошо контратакует. По большей части мы неплохо с этим справлялись. Мы здорово ответили на оба гола, а во втором тайме, думаю, играли лучше и заслуживали победить.
У нас была сложная неделя из-за того, что некоторые в команде болели. Надо отдать должное игрокам, они бились до конца. Постарались на славу.
Тимо Вернер провел две тренировки и отыграл 60 минут. Он был великолепен», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
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