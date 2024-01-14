Постекоглу о 2:2 с «МЮ»: «Тоттенхэм» был лучше во 2-м тайме и заслуживал победить. Вернер был великолепен»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Тимо Вернер Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу доволен игрой «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Всегда хочется выигрывать такие матчи, но я не могу не гордиться своими игроками. Им пришлось многое пережить на этой неделе, и так сыграть... Я думаю, мы здорово справились.

«МЮ» хорошо контратакует. По большей части мы неплохо с этим справлялись. Мы здорово ответили на оба гола, а во втором тайме, думаю, играли лучше и заслуживали победить.

У нас была сложная неделя из-за того, что некоторые в команде болели. Надо отдать должное игрокам, они бились до конца. Постарались на славу.

Тимо Вернер провел две тренировки и отыграл 60 минут. Он был великолепен», – сказал главный тренер «Тоттенхэма». 

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15 комментариев
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Ответ Liquidozz
А как действительно Вернер играл? Я игру не видел...
Бил стабильно мимо, как и в Челси
+13
-2
+11
Ответ Liquidozz
А как действительно Вернер играл? Я игру не видел...
Для первого матча в команде очень хорошо, отлично с партнерами взаимодействовал, как и при атаке, так и при прессинге, но удары не получались у него сегодня конечно
+9
0
+9
Ответ Промах Мораты
1 тайм посмотрел. Вернер был ужасен.
во втором вся команда прибавила. Вернер может и косой, но для атаки сделал гораздо больше, чем джонсон. хотя первый только прибыл в команду, а второй уже полгода в ней играет.
+7
-1
+6
Вернер нормально отыграл, примерно на 7 из 10. Мне нравится атакующий менталитет у Тоттенхэма, думаю это объясняет то с какой легкостью они забивают голы, для них теперь это привычное дело. Честно говоря они даже немного сумасшедшие)
+5
-1
+4
У Вернера в этом сезоне в Тоттенхэме на одно голевое действие больше, чем у Антони в МЮ
+3
-2
+1
немец был неплох, добавляет ширины атаке да и соперники его уважают мяч почти не пытались отобрать
+1
0
+1
Ответ Ilia Tikhonov
Ну не были лучше шпоры во втором тайме
ну не человеку с мю это говорить
+2
-1
+1
1 тайм посмотрел. Вернер был ужасен.
+2
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Вернер прям скучал по Англии, видно)
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В последние пару сезонов при Конте и Моуре мы бы вжались в штрафную и играли бы на отбой. Сегодня же Тоттенхэм играл в футбол. Не выиграл, но играл. Только за это уже спасибо Энджу
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Ответ Ilia Tikhonov
Ну не были лучше шпоры во втором тайме
Надо было смотреть игру
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