Постекоглу о 2:2 с «МЮ»: «Тоттенхэм» был лучше во 2-м тайме и заслуживал победить. Вернер был великолепен»

Эндж Постекоглу доволен игрой «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Всегда хочется выигрывать такие матчи, но я не могу не гордиться своими игроками. Им пришлось многое пережить на этой неделе, и так сыграть... Я думаю, мы здорово справились.

« » хорошо контратакует. По большей части мы неплохо с этим справлялись. Мы здорово ответили на оба гола, а во втором тайме, думаю, играли лучше и заслуживали победить.

У нас была сложная неделя из-за того, что некоторые в команде болели. Надо отдать должное игрокам, они бились до конца. Постарались на славу.

провел две тренировки и отыграл 60 минут. Он был великолепен», – сказал главный тренер « ».

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