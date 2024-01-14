«Сочи» не сможет выкупить Чистякова по окончании сезона. Защитника «Зенита» хотели арендовать «Локо» и «Балтика»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Балтика Дмитрий Чистяков Сочи Футбол

Дмитрий Чистяков вернется в «Зенит» после окончания аренды в «Сочи».

Напомним, 30-летний защитник будет выступать за сочинский клуб до конца сезона.

По информации Metaratings, арендное соглашение с «Сочи» не предусматривает опции выкупа. Также сообщается, что в аренде Чистякова были заинтересованы «Локомотив» и «Балтика».

В этом сезоне Чистяков отыграл 414 минут в 8 матчах за «Зенит». Подробная статистика 30-летнего защитника доступна здесь.

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4 комментария
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Вот я и говорил, он нужен только Сочи и Балтике, а Локо конкурент. Вариантов особо и нет.
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А принципиальная разница, получать игровую практику в Сочи или Балтике? В Локо бы его не отпустили, пушт нефиг усиливать московские клубы.
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Заголовок выглядит, будто Сочи не может выкупить Чистякова, потому что его хотят Локо и Балтика 🥴
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Ответ Злодей Спб
А принципиальная разница, получать игровую практику в Сочи или Балтике? В Локо бы его не отпустили, пушт нефиг усиливать московские клубы.
Именно поэтому отдали в Сочи - пуканы столичные подорвать.... Салют на старый новый год чтоб не оплачивать)
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