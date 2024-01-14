«Сочи» не сможет выкупить Чистякова по окончании сезона. Защитника «Зенита» хотели арендовать «Локо» и «Балтика»
Дмитрий Чистяков вернется в «Зенит» после окончания аренды в «Сочи».
Напомним, 30-летний защитник будет выступать за сочинский клуб до конца сезона.
По информации Metaratings, арендное соглашение с «Сочи» не предусматривает опции выкупа. Также сообщается, что в аренде Чистякова были заинтересованы «Локомотив» и «Балтика».
В этом сезоне Чистяков отыграл 414 минут в 8 матчах за «Зенит». Подробная статистика 30-летнего защитника доступна здесь.
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