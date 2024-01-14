«Сочи» не сможет выкупить Чистякова по окончании сезона. Защитника «Зенита» хотели арендовать «Локо» и «Балтика»

Дмитрий Чистяков вернется в «Зенит» после окончания аренды в «Сочи».

Напомним, 30-летний защитник будет выступать за сочинский клуб до конца сезона.

По информации Metaratings, арендное соглашение с « » не предусматривает опции выкупа. Также сообщается, что в аренде были заинтересованы « » и « ».

В этом сезоне Чистяков отыграл 414 минут в 8 матчах за « ». Подробная статистика 30-летнего защитника доступна здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам