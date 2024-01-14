Хейлунд о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» сегодня был лучше, думаю, слегка разочарован. Было много внимания к тому, что я не забивал в АПЛ, но я всегда в себя верил»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Маркус Рэшфорд Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом».

Матч 21-го тура АПЛ на «Олд Траффорд» завершился со счетом 2:2. Хейлунд открыл счет на 3-й минуте матча, а затем отдал голевой пас на Маркуса Рэшфорда.

«Я слегка разочарован. Считаю, что мы провели очень хороший матч, особенно в атаке. Думаю, мы начинаем набирать обороты. Все почувствовали уверенность, но затем мы пропустили два не очень хороших гола. Нам нужно быть чуть более собранными. Затем у них был еще один момент, и мы говорили об этом.

Тому, что я не забивал в АПЛ, уделялось много внимания, но я всегда верил в себя. Потребовалось время. Партнеры по команде помогают мне каждый день. Всегда можно подчерпнуть уверенность из предыдущих матчей. Это инстинкт.

Я рад, что отдал [Маркусу Рэшфорду] голевую передачу. Он все время снабжает меня [мячом].

[Результат] немного разочаровывает, я думаю, что сегодня мы были лучше. «Шпоры» тоже очень хороши, они отлично выступают в этом сезоне», – сказал форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

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1 комментарий
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Влупил от души. Так держать
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