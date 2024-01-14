Вернер о дебюте за «Тоттенхэм»: «Рад вернуться в АПЛ – лучшую лигу мира по скорости и игре. Атакующие игроки всегда хотят забивать, но голевой пас – тоже хорошо»

Тимо Вернер поделился впечатлениями от дебюта за «Тоттенхэм».

Нападающий «РБ Лейпциг» перешел в лондонский клуб на правах аренды до конца сезона. В сегодняшнем матче против « » (2:2) отдал голевой пас на Родриго Бентанкура.

«Прежде всего, я очень рад вернуться [в ]. Играть здесь очень весело. Сегодня это лучшая лига в мире по скорости и игре. Мне это очень нравится. [Мы взяли] одно очко, но в ближайшие несколько дней я смогу больше тренироваться с ребятами, и все может пойти лучше.

Когда играешь за новый клуб против «Юнайтед» на этом стадионе, всегда немного нервничаешь. Нужно постараться получать от этого удовольствие. Я очень взволнован. То, что я вижу [в « »], и то, что сделали для меня за последние несколько дней тренеры и игроки – невероятно. Я сразу влился в команду. Хочу сыграть на нашем стадионе.

Атакующим игрокам всегда хочется забивать, но если ты можешь отдать голевую передачу – тоже хорошо», – сказал нападающий в интервью Sky Sports.

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