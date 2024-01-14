Вернер о дебюте за «Тоттенхэм»: «Рад вернуться в АПЛ – лучшую лигу мира по скорости и игре. Атакующие игроки всегда хотят забивать, но голевой пас – тоже хорошо»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Тимо Вернер Футбол

Тимо Вернер поделился впечатлениями от дебюта за «Тоттенхэм».

Нападающий «РБ Лейпциг» перешел в лондонский клуб на правах аренды до конца сезона. В сегодняшнем матче против «Манчестер Юнайтед» (2:2) Вернер отдал голевой пас на Родриго Бентанкура.

«Прежде всего, я очень рад вернуться [в АПЛ]. Играть здесь очень весело. Сегодня это лучшая лига в мире по скорости и игре. Мне это очень нравится. [Мы взяли] одно очко, но в ближайшие несколько дней я смогу больше тренироваться с ребятами, и все может пойти лучше.

Когда играешь за новый клуб против «Юнайтед» на этом стадионе, всегда немного нервничаешь. Нужно постараться получать от этого удовольствие. Я очень взволнован. То, что я вижу [в «Тоттенхэме»], и то, что сделали для меня за последние несколько дней тренеры и игроки – невероятно. Я сразу влился в команду. Хочу сыграть на нашем стадионе.

Атакующим игрокам всегда хочется забивать, но если ты можешь отдать голевую передачу – тоже хорошо», – сказал нападающий в интервью Sky Sports.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
При таком тренере ты выстрелишь, уверен
+3
0
+3
Ответ Тмб68рус
При таком тренере ты выстрелишь, уверен
Шутки про выстрелит, но не попадет в студию
+1
0
+1
Очень не хватало Тоттенхему в этом матче, двух вингеров способных сделать вменяемый прострел или навес. Что Вернер, что Джонсон нулевые - оба!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий