ПСВ начал переговоры с «МЮ» об аренде Пельистри. Хавбек также интересен «Лос-Анджелес Гэлакси»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды ПСВ МЛС Лос-Анджелес Гэлакси премьер-лига Англия возможные трансферы Факундо Пельистри Футбол

Факундо Пельистри может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, ПСВ начал переговоры с «МЮ» об аренде уругвайского полузащитника.

Сообщается, что Пельистри также интересен «Лос-Анджелес Гэлакси», и в ближайшее время клуб сделает предложение о полноценном трансфере футболиста.

В текущем сезоне Пельистри провел 9 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и отметился голевой передачей. Его статистика – здесь.

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4 комментария
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Видел его матчи за сборную Уругвая, совершенно другой уровень показывает. В МЮ как будто не в своей тарелке, не говорю, что во всем именно МЮ виноват, просто иногда бывает, что не твоя команда. Вспомните другого уругвайца в МЮ Форлана, например
+4
0
+4
Продавать нельзя, только аренда
+1
0
+1
Бабаев, твой выход
0
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Ответ Нико Росберг
Видел его матчи за сборную Уругвая, совершенно другой уровень показывает. В МЮ как будто не в своей тарелке, не говорю, что во всем именно МЮ виноват, просто иногда бывает, что не твоя команда. Вспомните другого уругвайца в МЮ Форлана, например
Хочу заметить что и уровень команд зачастую пониже когда он играет за сборную Уругвая
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