ПСВ начал переговоры с «МЮ» об аренде Пельистри. Хавбек также интересен «Лос-Анджелес Гэлакси»
Факундо Пельистри может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, ПСВ начал переговоры с «МЮ» об аренде уругвайского полузащитника.
Сообщается, что Пельистри также интересен «Лос-Анджелес Гэлакси», и в ближайшее время клуб сделает предложение о полноценном трансфере футболиста.
В текущем сезоне Пельистри провел 9 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и отметился голевой передачей. Его статистика – здесь.
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