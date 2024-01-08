ПСВ начал переговоры с «МЮ» об аренде Пельистри. Хавбек также интересен «Лос-Анджелес Гэлакси»

Факундо Пельистри может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, начал переговоры с «МЮ» об аренде уругвайского полузащитника.

Сообщается, что Пельистри также интересен « », и в ближайшее время клуб сделает предложение о полноценном трансфере футболиста.

В текущем сезоне провел 9 матчей за « » в и отметился голевой передачей. Его статистика – здесь.

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