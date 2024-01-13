«Зенит» переплатил за Артура. Он стоит 10-11 миллионов, не больше. Малком — игрок другого уровня». Журналист Алейшо о бразильце

Фабио Алейшо считает, что «Зенит» переплатил за хавбека Артура.

– «Зенит» заплатил за него 15 миллионов евро.

– Не скрою, меня это удивило. Это слишком много. Поэтому «Палмейрас» даже не стали удерживать Артура, почти сразу согласились его продать. Замечу, что в прошлом году «Палмейрас» купили этого футболиста у «Брагантино» за 8 миллионов.

Да, у « » есть средства, ему надо сейчас усиливать состав, чтобы выиграть гонку у «Краснодара». Но, на мой взгляд, в данном случае питерский клуб все же переплатил за бразильца. Если взять того же Нино из «Флуминенсе», то там трансферная цена была гораздо адекватнее — 5 миллионов.

– А сколько, на ваш взгляд, стоит Артур?

– Думаю, где-то 10-11 миллионов. Не больше.

– А если говорить только о футбольных качествах, можно ли сопоставить Артура с Малкомом?

– Я бы поставил выше. Он был посильнее Артура до прихода в «Зенит». Сейчас часть болельщиков « » жалеет о том, что клуб расстался с футболистом. Зато другие, и их, кстати, больше, даже рады: мол, за такую сумму, конечно, надо было продавать Артура, КПД которого в последнее время был невысок. На мой взгляд, Малком — футболист другого уровня.

– Артур будет играть правого инсайда в схеме 4-3-3, или мы можем увидеть его на позиции латераля в системе 3-5-2?

– Латераль точно не лучшее амплуа для Артура. Скорее всего, он будет играть в атаке — как правило, на правом фланге, иногда слева. Ему нужно действовать ближе к чужим воротам. В противном случае придется сложно. Ему подходит схема 4-3-3 либо 4-4-2, – сказал бразильский журналист.

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