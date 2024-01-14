Артур о «Зените»: «Хочу и здесь стать чемпионом! И чтобы это продолжалось еще 5 лет, а лучше – 10!»

Артур Гимараэс сообщил о своих чемпионских амбициях после перехода в «Зенит».

– Вы действующий чемпион Бразилии, присоединились к сильнейшей команде России последних пяти лет. Какие цели ставите перед собой в « »?

– Хочу и здесь стать чемпионом! В последние годы «Зенит» регулярно завоевывал титул, и мне хочется тоже узнать вкус этой победы, разделить ее радость с моими новыми одноклубниками. И чтобы это продолжалось еще пять, а лучше – десять лет подряд!

– Уже определились с игровым номером?

– Я всегда выступал под 7-м или 11-м номером – в Бразилии это характерно для фланговых нападающих. Но каким бы ни был мой номер, я буду показывать лучшее, на что способен, чтобы приносить пользу «Зениту», – сказал вингер.

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