У Эмери первая нулевая ничья в АПЛ – в 97-м матче. Испанец установил рекорд лиги

У Унаи Эмери первая сухая ничья в чемпионате Англии.

« » под руководством испанца не забила, но и не пропустила в игре 21-го тура против « ».

Для Эмери это первый матч в чемпионате Англии, завершившийся со счетом 0:0. Серия из 96 игр без нулевых ничьих с начала работы в лиге была рекордной.

Испанец возглавляет «Астон Виллу» с 2022 года. С 2018-го по 2019-й он работал в « ».

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