Эмери – лучший тренер декабря в АПЛ. «Астон Вилла» поднялась на 2-е место по итогам месяца

Унаи Эмери признан лучшим тренером декабря в АПЛ.

В минувшем месяце « » проиграла лишь один из семи матчей, одержав четыре победы (в том числе – над «Манчестер Сити» и «Арсеналом») и дважды сыграв вничью. По итогам месяца команда поднялась на 2-е место в таблице АПЛ.

получил приз во второй раз в карьере. До этого он становился лучшим тренером месяца в в апреле 2023-го. Во главе «Астон Виллы» чаще приз тренеру месяца получал лишь Мартин О′Нил – у него четыре таких награды.

На приз лучшему тренеру декабря также претендовали , Андони Ираола и .

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