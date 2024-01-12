Эмери – лучший тренер декабря в АПЛ. «Астон Вилла» поднялась на 2-е место по итогам месяца
Унаи Эмери признан лучшим тренером декабря в АПЛ.
В минувшем месяце «Астон Вилла» проиграла лишь один из семи матчей, одержав четыре победы (в том числе – над «Манчестер Сити» и «Арсеналом») и дважды сыграв вничью. По итогам месяца команда поднялась на 2-е место в таблице АПЛ.
Эмери получил приз во второй раз в карьере. До этого он становился лучшим тренером месяца в АПЛ в апреле 2023-го. Во главе «Астон Виллы» чаще приз тренеру месяца получал лишь Мартин О′Нил – у него четыре таких награды.
На приз лучшему тренеру декабря также претендовали Юрген Клопп, Андони Ираола и Дэвид Мойес.
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Было бы странно чтобы кто-то другой
Вилла мощный декабрь выдала
А так за счёт побед над Арсеналом и Сити отдали Вилле