Эмери – лучший тренер декабря в АПЛ. «Астон Вилла» поднялась на 2-е место по итогам месяца

Теги Ливерпуль Вест Хэм Дэвид Мойес Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Андони Ираола рейтинги Унаи Эмери Борнмут Футбол

Унаи Эмери признан лучшим тренером декабря в АПЛ.

В минувшем месяце «Астон Вилла» проиграла лишь один из семи матчей, одержав четыре победы (в том числе – над «Манчестер Сити» и «Арсеналом») и дважды сыграв вничью. По итогам месяца команда поднялась на 2-е место в таблице АПЛ.

Эмери получил приз во второй раз в карьере. До этого он становился лучшим тренером месяца в АПЛ в апреле 2023-го. Во главе «Астон Виллы» чаще приз тренеру месяца получал лишь Мартин О′Нил – у него четыре таких награды.

На приз лучшему тренеру декабря также претендовали Юрген Клопп, Андони Ираола и Дэвид Мойес.

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17 комментариев
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Почему не 7Хаг? Мужик столько рекордов побил в декабре
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во даёт тренеришка!
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Какой же Эмери крутой!
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Хочу услышать публичное извинение Дзюбишки, которую он выс##л в своё время
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Покажите рукастому.. да и бегемоту заодно..
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дзюба, что с лицом?
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Логично
Было бы странно чтобы кто-то другой
Вилла мощный декабрь выдала
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Интересно, а что про него мостовой думает?
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что за бред .Эмирии слил в декабре МЮ игру. Ливерпуль не проигрывает уже два месяца. а награда тренеришки Эмири🤣. пойдет по стопам Постекоглу. тот посел вручения лучшего тренера АПЛ сразу выдал 4 поражения подряд🤣🤣
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Дзюба вышел из чата)
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Одним словом Тренеришка!!!!!!!!!!! 💪🏻
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с 1999 года топлю за Виллу - тогда кого-то вынесли вперед ногами 5-1 и возглавили таблицу на один тур в августе... остановись мгновение
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Ответ Параходыч
Почему не 7Хаг? Мужик столько рекордов побил в декабре
У него ещё большой потенциал на новые рекорды)
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Ответ Параходыч
Почему не 7Хаг? Мужик столько рекордов побил в декабре
Кстати, тренеришку-то он вчистую откамбечил. Так что ты не далек от истины. Лучшего тренера месяца обыграли как пионера. Наверное самый слабый матч был Астон Виллы. Ну а потом Тен Хаг как Робин Гуд слил Форесту. Как и до этого: ничья с Ливером героическая, а потом слив дома Борнмуту 0-3 без шансов.
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Ответ А. Мостовой
Ага. тот самый "Великий" тренер который развалил Спартак,
толсто
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Ответ rude.
Логично Было бы странно чтобы кто-то другой Вилла мощный декабрь выдала
Борнмуд мог тоже, у них 6 матчей, 4 победы, ничья и поражение. Если бы не проиграли шпорам, может и взяли приз тренеру.
А так за счёт побед над Арсеналом и Сити отдали Вилле
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