Иммобиле пропустит около 20 дней из-за травмы бедра. Капитан «Лацио» получил повреждение в матче с «Эмполи»

Теги Эмполи Лацио серия А Италия Суперкубок Италии Чиро Иммобиле Футбол

Чиро Иммобиле пропустит несколько недель из-за травмы бедра.

Капитан «Лацио» получил повреждение в 1-м тайме матча Серии А против «Эмполи» (2:0) в пятницу.

По информации Sky Sport, медицинское обследование выявило у Иммобиле повреждение правого бедра. Сроки восстановления будут установлены позднее, однако ожидается, что нападающий пропустит около 20 дней.

«Лацио» рассчитывает, что Иммобиле успеет восстановиться к Суперкубку Италии, который пройдет с 18 по 25 января.

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1 комментарий
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Вместо одного матча Napoli-Inter придумали какую-то хрень.
Что там делает Lazio, который вылетел в четвертьфинале?
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