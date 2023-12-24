Иммобиле пропустит около 20 дней из-за травмы бедра. Капитан «Лацио» получил повреждение в матче с «Эмполи»

Чиро Иммобиле пропустит несколько недель из-за травмы бедра.

Капитан « » получил повреждение в 1-м тайме матча Серии А против « » (2:0) в пятницу.

По информации Sky Sport, медицинское обследование выявило у повреждение правого бедра. Сроки восстановления будут установлены позднее, однако ожидается, что нападающий пропустит около 20 дней.

«Лацио» рассчитывает, что Иммобиле успеет восстановиться к Суперкубку Италии, который пройдет с 18 по 25 января.

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