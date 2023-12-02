«Барса» хотела бы пересмотреть соглашение с Nike, так как считает, что недополучает по нему. New Balance и Puma заинтересованы в каталонцах

Теги Барселона Ла Лига бизнес Puma Nike New Balance Футбол

«Барселона» хотела бы пересмотреть условия соглашения с Nike.

По данным Diario Sport, проведя переговоры с различными компаниями, в каталонском клубе считают, что получают по соглашению с американским брендом сумму, которая ниже рыночной.

На данный момент у «Барсы» и Nike контракт до 2028 года, каталонцы получают 155 млн евро за сезон.

В «Барселоне» предполагают, что не смогут разорвать контракт с Nike, но ведут переговоры, чтобы добиться более удовлетворительных условий соглашения.

Помимо экономических вопросов, клуб не совсем удовлетворен некоторыми аспектами сервиса: качеством процессов, дизайном и обслуживанием игроков. Однако источники, близкие к Nike, объясняют, что соблюдать требования непросто, так как сама «Барса» иногда затягивает с решениями или сроками. 

Отмечается, что в сотрудничестве с «Барселоной» заинтересованы New Balance и Puma.

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33 комментария
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Че тогда заключали на так долго, клоуны
У барсы в ход пошли новые рычаги - вымогать контракты получше
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NB классный дизайн делают. убогим найк и адидас у них учитья и учиться.
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Недополучают они от Баварии
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Ответ JENNINGS
Не представляю «Барсу» без Nike. Как и «Мадрид» и «Баварию» без adidas
Да вообще пофиг))) Пусть хоть в Demix играют)
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Ответ Гиперактивный осьминог
Че тогда заключали на так долго, клоуны У барсы в ход пошли новые рычаги - вымогать контракты получше
Барселона - это очень известный бренд в мире, думаю что спорить с этим бессмысленно.
И Барселона хочет за это получать сумму, хотя бы среднюю по рынку - не думаю, что если ваша зп на работе будет ниже средней по рынку, то вы будете сидеть ровно и не хотеть ее повышения.

Но в последние годы Nike совсем не парится и, в основном, многим клубам делает формы в одинаковом стиле - где-то даже на спортсе была статья такая.
А те же самые Puma или NB готовы будут дать неплохие деньги и предложить интересные дизайны формы.
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Пусть в Demix гоняют
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Ответ Leonetwork
Тяжело представить Барсу в new balance……
Тяжело, но у Ливерпуля в свое время от них всегда была классная и оригинальная форма
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вот действительно, хотелось бы, чтобы дизайн формы был поинтереснее, с сезона 12/13 ничего интересного не придумали
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Puma Барса
🤔
Интересно, смело. Комплекты красочные будут
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Ну тут 100% у Барсы в ходу единственный аргумент с выкручиванием пальцев Nike: если вы сейчас не переподпишите контракт на улучшенных для нас условиях, мы по окончании актуального с вами уйдём к вашим конкурентам.

Осталось лишь узнать прогнётся ли Nike.
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Доиграются и будут рекламировать Абибас со своими рычагами
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Ответ Ola BP
Дак не надо было заключать контракт на таких условиях. Найк - не футболисты, а намного более известный бренд, нежели Барселона. Их юристы так поводят по губам каталонцев, что те в каждом интервью будут хвалить своего спонсора. Кинуть на бабки как игроков не получится. Тут не в одни ворота будет игра.
Омг🤦🏼‍♂️
Лучше молчать, чем говорить о том, о чем и малейшего представления не имеешь
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Ответ Vlados 86
NB нужен топ-клуб, Барса отлично подойдёт. Будет наверное эксклюзивный дизайн, никаких шаблонов.
Был Ливерпуль, пролюбили
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Ответ Wiley Fox
Недополучают они от Баварии
какой грозный латентный получатель в чате
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Ответ Кирилл
Барселона - это очень известный бренд в мире, думаю что спорить с этим бессмысленно. И Барселона хочет за это получать сумму, хотя бы среднюю по рынку - не думаю, что если ваша зп на работе будет ниже средней по рынку, то вы будете сидеть ровно и не хотеть ее повышения. Но в последние годы Nike совсем не парится и, в основном, многим клубам делает формы в одинаковом стиле - где-то даже на спортсе была статья такая. А те же самые Puma или NB готовы будут дать неплохие деньги и предложить интересные дизайны формы.
По деньгам как раз Puma и NB предлагают немного ниже, почитай.
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Ответ Гиперактивный осьминог
Че тогда заключали на так долго, клоуны У барсы в ход пошли новые рычаги - вымогать контракты получше
В контракты включается такой пункт как пересмотра и разрыва контракта при определенных условиях по инициативе одной из стороны при предупреждении за месяц ранее, умник. Это контракты между двумя организациями-гигантами, а не работодателем и работником.
Тебя видимо залайкали такие же школьники и студенты
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Ответ TaR
Да вообще пофиг))) Пусть хоть в Demix играют)
Главное не в демиксах))
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Какие ваши вымогательства?
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Оффтоп: я канеш понимаю что реклама - это двигатель бизнеса.
Но у меня порой волосы на голове шевелятся, если я пытаюсь представить какие СОТНИ миллионов долларов каждый год Nike и прочие раскрученные бренды тратят на рекламные контракты с клубами, на контракты с сотнями атлетов, на спонсорство мероприятий и соревнований, на эксклюзивные контакты с топ-игроками из десятков видов спорта, на просто рекламу (видео, фото, баннеры, реклама в инете). Там же полный ахтунг.
И за весь этот праздник жизни платит по сути покупатели бренда, т.к это немалой частью закладывается в цену продукции.
Жесть)
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А результаты соответствуют? К Кастору идите
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С одной стороны это вроде как несерьёзно: подписанный контракт есть контракт, что значит пересмотреть?
А с другой стороны почти всё футбольные клубы (в том числе и Барса) грешат бизнес-моделью когда переподписывают относительно "свежие" контракты игроков на новых улучшенных условиях для этих самых игроков.
Но с Nike такое скорее всего не проканает)
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Тяжело представить Барсу в new balance……
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