«Барселона» хотела бы пересмотреть условия соглашения с Nike.

По данным Diario Sport, проведя переговоры с различными компаниями, в каталонском клубе считают, что получают по соглашению с американским брендом сумму, которая ниже рыночной.

На данный момент у «Барсы» и Nike контракт до 2028 года, каталонцы получают 155 млн евро за сезон.

В «Барселоне» предполагают, что не смогут разорвать контракт с Nike, но ведут переговоры, чтобы добиться более удовлетворительных условий соглашения.

Помимо экономических вопросов, клуб не совсем удовлетворен некоторыми аспектами сервиса: качеством процессов, дизайном и обслуживанием игроков. Однако источники, близкие к Nike, объясняют, что соблюдать требования непросто, так как сама «Барса» иногда затягивает с решениями или сроками.

Отмечается, что в сотрудничестве с «Барселоной» заинтересованы New Balance и Puma.

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