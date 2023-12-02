«Барса» хотела бы пересмотреть соглашение с Nike, так как считает, что недополучает по нему. New Balance и Puma заинтересованы в каталонцах
«Барселона» хотела бы пересмотреть условия соглашения с Nike.
По данным Diario Sport, проведя переговоры с различными компаниями, в каталонском клубе считают, что получают по соглашению с американским брендом сумму, которая ниже рыночной.
На данный момент у «Барсы» и Nike контракт до 2028 года, каталонцы получают 155 млн евро за сезон.
В «Барселоне» предполагают, что не смогут разорвать контракт с Nike, но ведут переговоры, чтобы добиться более удовлетворительных условий соглашения.
Помимо экономических вопросов, клуб не совсем удовлетворен некоторыми аспектами сервиса: качеством процессов, дизайном и обслуживанием игроков. Однако источники, близкие к Nike, объясняют, что соблюдать требования непросто, так как сама «Барса» иногда затягивает с решениями или сроками.
Отмечается, что в сотрудничестве с «Барселоной» заинтересованы New Balance и Puma.
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У барсы в ход пошли новые рычаги - вымогать контракты получше
И Барселона хочет за это получать сумму, хотя бы среднюю по рынку - не думаю, что если ваша зп на работе будет ниже средней по рынку, то вы будете сидеть ровно и не хотеть ее повышения.
Но в последние годы Nike совсем не парится и, в основном, многим клубам делает формы в одинаковом стиле - где-то даже на спортсе была статья такая.
А те же самые Puma или NB готовы будут дать неплохие деньги и предложить интересные дизайны формы.
🤔
Интересно, смело. Комплекты красочные будут
Осталось лишь узнать прогнётся ли Nike.
Лучше молчать, чем говорить о том, о чем и малейшего представления не имеешь
Тебя видимо залайкали такие же школьники и студенты
Но у меня порой волосы на голове шевелятся, если я пытаюсь представить какие СОТНИ миллионов долларов каждый год Nike и прочие раскрученные бренды тратят на рекламные контракты с клубами, на контракты с сотнями атлетов, на спонсорство мероприятий и соревнований, на эксклюзивные контакты с топ-игроками из десятков видов спорта, на просто рекламу (видео, фото, баннеры, реклама в инете). Там же полный ахтунг.
И за весь этот праздник жизни платит по сути покупатели бренда, т.к это немалой частью закладывается в цену продукции.
Жесть)
А с другой стороны почти всё футбольные клубы (в том числе и Барса) грешат бизнес-моделью когда переподписывают относительно "свежие" контракты игроков на новых улучшенных условиях для этих самых игроков.
Но с Nike такое скорее всего не проканает)