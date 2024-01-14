Чистяков перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды до конца сезона
«Зенит» объявил о переходе Дмитрия Чистякова в «Сочи».
Клубы достигли соглашения о переходе центрального защитника на правах аренды до конца сезона-2023/24.
«Сочи» подтвердил переход Чистякова и добавил, что игрок взял 2-й номер.
Фото: pfcsochi.ru
Сообщалось, что ради получения игровой практики в «Сочи» футболист согласился снизить зарплату.
В этом сезоне Дмитрий отыграл 414 минут в 8 матчах за «Зенит». Полную статистику 30-летнего защитника можно изучить здесь.
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Но здесь игрок, который ну вообще не полезен и не нужен Семаку. И вряд-ли будет супер важен для Сочи.
Самому не смешно?)
Не твоё это понимать фархад