Чистяков перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды до конца сезона

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Дмитрий Чистяков Сочи Футбол

«Зенит» объявил о переходе Дмитрия Чистякова в «Сочи».

Клубы достигли соглашения о переходе центрального защитника на правах аренды до конца сезона-2023/24.

«Сочи» подтвердил переход Чистякова и добавил, что игрок взял 2-й номер.

Фото: pfcsochi.ru

Сообщалось, что ради получения игровой практики в «Сочи» футболист согласился снизить зарплату.

В этом сезоне Дмитрий отыграл 414 минут в 8 матчах за «Зенит». Полную статистику 30-летнего защитника можно изучить здесь.

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58 комментариев
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вы не подумайте, это просто "партнёрские отношения"))
+71
-19
+52
Ждём в Сочи Ерохина, Кругового и Сутормина, надо спасать свой южный филиал от пердива
+39
-9
+30
Не фарм!
+42
-16
+26
Ответ error505
помогают товарищам выбраться со дна таблицы
Да, Крылышки неплохо помогли Локо подняться с дна, а Андрееву заработать на всю оставшуюся жизнь)
+27
-6
+21
Через год там увидим Ахметова
+22
-3
+19
Ответ Артур Панов
так у эмблемы зенита 2 звезды теперь
одну Сочи отдали в аренду на сезон
+18
-5
+13
помогают товарищам выбраться со дна таблицы
+19
-8
+11
Ответ космонавт на дереве
вы не подумайте, это просто "партнёрские отношения"))
Я бы ещё понял, если бы они игрока уровня основы отдали за бесценок или в аренду, чтобы свой "фарм клуб" спасти от вылета.

Но здесь игрок, который ну вообще не полезен и не нужен Семаку. И вряд-ли будет супер важен для Сочи.
+32
-23
+9
Ответ schwein
Вас совсем не смущает, в рпл разрешено всего 2 аренды в один клуб?
отпустят свободными агентами, надо будет обратно заберут
+8
-1
+7
Мусорный бак есть у зенита, мусорный бак для отходов
+7
-2
+5
так у эмблемы зенита 2 звезды теперь
+8
-4
+4
Ответ Фарид Харисов
Я бы ещё понял, если бы они игрока уровня основы отдали за бесценок или в аренду, чтобы свой "фарм клуб" спасти от вылета. Но здесь игрок, который ну вообще не полезен и не нужен Семаку. И вряд-ли будет супер важен для Сочи.
Неважно. Комментаторам на Спортс виднее.
+20
-16
+4
Не вкоем случае это не спасения фарм клуба , просто случайно так вышло )
+6
-3
+3
Ответ flay
Готовят фарм клуб чтобы не вылетел в первый дивизион.Позорники!!!
Сейчас Чистяков с 5 матчами за этот сезон как выйдет и в соло вытащит Сочи из зоны вылета. Ух, прям агент 007 из Питера!

Самому не смешно?)
+8
-5
+3
Никогда такого не было и вот опять)
+3
0
+3
Как же они не паляться, ахах
+4
-1
+3
Какой неожиданный переход!!!
+4
-2
+2
Ответ Miron_8383
Да, Крылышки неплохо помогли Локо подняться с дна, а Андрееву заработать на всю оставшуюся жизнь)
Ты что - это другое 😄
+8
-6
+2
Ответ дима кушов
Что ты еще понял ?😂😂 Не твоё это понимать фархад
поплыл ты чет димас, аж имена от злости путаешь, попей чаек с малиной и поймай спокуху
+4
-3
+1
По моему это не последний газпромовец, меняющий этой зимой прописку на сочинскую. Ерохин, думаю, что следующий.
+2
-1
+1
Ответ космонавт на дереве
Ждём в Сочи Ерохина, Кругового и Сутормина, надо спасать свой южный филиал от пердива
Вас совсем не смущает, в рпл разрешено всего 2 аренды в один клуб?
+6
-5
+1
Ответ error505
помогают товарищам выбраться со дна таблицы
Это твоя вовремя неопубликованная благодарность Самаре🤣?
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Ответ Сергей Лимонников
ага, они безнадежного лавочника Сутормина не хотят продавать, а тут игрока ротацииосновы отдали без проблем
Сутормин так то побольше Чистякова в этом сезоне сыграл.
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Ответ Фарид Харисов
Я бы ещё понял, если бы они игрока уровня основы отдали за бесценок или в аренду, чтобы свой "фарм клуб" спасти от вылета. Но здесь игрок, который ну вообще не полезен и не нужен Семаку. И вряд-ли будет супер важен для Сочи.
ага, они безнадежного лавочника Сутормина не хотят продавать, а тут игрока ротацииосновы отдали без проблем
0
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Ответ Зелёный гопник
Ты что - это другое 😄
Главное, везде запихать "это другое". Андреев находит молодых игроков, тащит в крылья, чтобы они развивались, а потом переводит в Локо или ещё куда-то, где ему дадут больше. При этом таких переходов было всего 3. А Зенит уже несколько лет скидывает неликвид в клуб, который ни на что не претендует и создан для того, чтобы стадион не пустовал. Ты действительно считаешь, что это одно и тоже ?
+1
-1
0
Ответ Фарид Харисов
Я бы ещё понял, если бы они игрока уровня основы отдали за бесценок или в аренду, чтобы свой "фарм клуб" спасти от вылета. Но здесь игрок, который ну вообще не полезен и не нужен Семаку. И вряд-ли будет супер важен для Сочи.
Что ты еще понял ?😂😂
Не твоё это понимать фархад
+2
-2
0
Ответ Фарид Харисов
Я бы ещё понял, если бы они игрока уровня основы отдали за бесценок или в аренду, чтобы свой "фарм клуб" спасти от вылета. Но здесь игрок, который ну вообще не полезен и не нужен Семаку. И вряд-ли будет супер важен для Сочи.
не будет полезен, ага, ведь в Сосхи в центре играют такие не дубы, как Миладинович и рандомный бразилец и вингбеков у них не пора выгонять в рабство Мостовому
+2
-2
0
Ответ </c/>
Ерохин, Коваленко и думаю кого то из академии скинут...
У Ерохина контракт через пол года заканчивается, какие аренды, успокойтесь. Спокойной досидит в Зените и торжественно на пенсию проводят.
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Успехов на курорте.
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Почему Спартак его не взял?
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