Эрик тен Хаг: «Многое складывается против «МЮ». Никто не справится с таким количеством травм»

Эрик тен Хаг высказался о результатах «Ман Юнайтед» в этом сезоне.

– , а как у вас с голодом? У вас непростой этап, многие вас критикуют и говорят, что вы совершили ошибочные трансферы. Вы работаете с клубом 18 месяцев. Как вы чувствуете себя психологически и эмоционально, глядя вперед? Вы говорите о голоде игроков, но вам же тоже иногда бывает сложно?

– Нет. Здесь я руковожу проектом, и я знаю, что неудачи будут. Например, травмы. Я уже говорил, что ни одна команда не справится с таким количеством травм, они провоцируют падение уровня. Кроме того, летом мы сделали определенный выбор. Это выбор на будущее, но мы знаем, что должны показывать хорошую игру и краткосрочной перспективе, как можно скорее.

Я знаю, что у нас нет времени на развитие выбранных игроков, но мы подписали талантливых ребят. Нужно время, чтобы наладить процесс. Для меня это не сложно. Я рассматриваю это как переход от поколения к поколению, именно так можно воспринимать этот процесс.

Иногда нужны какие-то моменты, чтобы активизироваться и обрести веру. Например, против «Арсенала» нужно было побеждать, против «Тоттенхэма» нужно было выходить вперед. Мы не смогли, получили негатив. Затем – несколько травм, и мы оказались в ситуации, когда многое складывается против нас. Сталкиваться с такими неудачами приходится, но это часть процесса.

Вы спрашиваете, сложно ли это для меня. Нет, для меня это не сложно. Тренер должен быть прагматичным, набрать как можно больше очков, дождаться набора формы у игроков, параллельно работая над командой, над отдельными игроками, и переходить на более высокий уровень, на котором вы диктуете условия. Нужно надеяться, что команда выступит лучше, и что уровень станет еще выше, – сказал тен Хаг.

Сегодня « » сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 21-го тура . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

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