Эрик тен Хаг: «Многое складывается против «МЮ». Никто не справится с таким количеством травм»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о результатах «Ман Юнайтед» в этом сезоне.

Эрик, а как у вас с голодом? У вас непростой этап, многие вас критикуют и говорят, что вы совершили ошибочные трансферы. Вы работаете с клубом 18 месяцев. Как вы чувствуете себя психологически и эмоционально, глядя вперед? Вы говорите о голоде игроков, но вам же тоже иногда бывает сложно?

– Нет. Здесь я руковожу проектом, и я знаю, что неудачи будут. Например, травмы. Я уже говорил, что ни одна команда не справится с таким количеством травм, они провоцируют падение уровня. Кроме того, летом мы сделали определенный выбор. Это выбор на будущее, но мы знаем, что должны показывать хорошую игру и краткосрочной перспективе, как можно скорее.

Я знаю, что у нас нет времени на развитие выбранных игроков, но мы подписали талантливых ребят. Нужно время, чтобы наладить процесс. Для меня это не сложно. Я рассматриваю это как переход от поколения к поколению, именно так можно воспринимать этот процесс.

Иногда нужны какие-то моменты, чтобы активизироваться и обрести веру. Например, против «Арсенала» нужно было побеждать, против «Тоттенхэма» нужно было выходить вперед. Мы не смогли, получили негатив. Затем – несколько травм, и мы оказались в ситуации, когда многое складывается против нас. Сталкиваться с такими неудачами приходится, но это часть процесса.

Вы спрашиваете, сложно ли это для меня. Нет, для меня это не сложно. Тренер должен быть прагматичным, набрать как можно больше очков, дождаться набора формы у игроков, параллельно работая над командой, над отдельными игроками, и переходить на более высокий уровень, на котором вы диктуете условия. Нужно надеяться, что команда выступит лучше, и что уровень станет еще выше, – сказал тен Хаг.

Сегодня «Ман Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 21-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

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35 комментариев
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ЭТХ вообще постоянно находит оправдания провалам
Отдельные игроки или 1000 других причин
Но не он сам
+18
-7
+11
вот знаете, а он был бы отличным инфоцыганом, прям все качества есть у него для этого
+15
-6
+9
тем временем реал с 3 крестами: 🗿
+9
-3
+6
Когда кто-то жалуется на травмы - это так смешно! У Реала с начала сезона выбыли 2 ключевых игрока, постоянно травмировались не менее ключевые Кама, Вини, Тчуамени и даже Кепа, а к концу декабря было доступно 13 полевых игроков, плюс, Джуду и Браиму нужна операция срочно, играют на болеутоляющих, Гюлер - вообще без слов.

В итоге команда показывает шикарный футбол, новички адаптируются, тащат матчи, занимают первое место в Ла Лиге и группе ЛЧ, где набрали 18/18 очков, полетели в СА, отпахали 120 минут в дерби, а сегодня сыграют в финале СКИ.

То же самое было в сезоне 2020/21, когда с 60+ травмами чуть-чуть не хватило, чтобы выиграть Ла Лигу и ЛЧ. И никто не жаловался!
+12
-6
+6
Ответ Южанин78
Хочу заметить, что команда против которой вы играете сегодня справляется с блеском, имея ещё больше травмированных
Постеглу хороший тренер, но давайте смотреть на факты: ТТХ проиграл 6 игр из последних 11.
Я бы не назвал это блеском
+7
-2
+5
Ответ Harut Hovsepyan
Когда кто-то жалуется на травмы - это так смешно! У Реала с начала сезона выбыли 2 ключевых игрока, постоянно травмировались не менее ключевые Кама, Вини, Тчуамени и даже Кепа, а к концу декабря было доступно 13 полевых игроков, плюс, Джуду и Браиму нужна операция срочно, играют на болеутоляющих, Гюлер - вообще без слов. В итоге команда показывает шикарный футбол, новички адаптируются, тащат матчи, занимают первое место в Ла Лиге и группе ЛЧ, где набрали 18/18 очков, полетели в СА, отпахали 120 минут в дерби, а сегодня сыграют в финале СКИ. То же самое было в сезоне 2020/21, когда с 60+ травмами чуть-чуть не хватило, чтобы выиграть Ла Лигу и ЛЧ. И никто не жаловался!
Не поклонник ТТХ, но сравнение не особо корректное. Основная обойма у Реала давно сыграна, в отличии от МЮ. Это конечно проблема ТТХ, его вино тоже есть. Но тем не менее)
+5
0
+5
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Кстати а какой антирекорд МЮ по количеству забитых годов в одном сезоне?
Наименьшее количество забитых голов в сезоне в чемпионате Англии:
в 30-матчевом сезоне: 36 — сезон 1893/94
в 34-матчевом сезоне: 38 — сезон 1901/02
в 42-матчевом сезоне: 38 — сезон 1973/74
в 38-матчевом сезоне: 45 —
сезон 1911/12
сезон 1988/89

берем за основу также 38-матчевый сезон, там как раз 45 забито, так что антирекорд 110-летней давности может не устоять 😁
+2
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+2
Перед Тоттенхэмом уже соломку стелит
+2
-1
+1
Ответ YoRHa
В том, что забили 22 за 20 матчей тоже травмы виноваты?
походу Эрик идет на очередной антирекорд - 45-50 голов за сезон. наверняка что-о падет там, типа из 19-го века.
+2
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Ответ Алекс Мелкумян
И не имеет еврокубков, хочу заметить
Так и МЮ не имеет. После Баварии четыре матча сыграли, много набрали?
+1
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Ответ Любезный Коссутий
Наименьшее количество забитых голов в сезоне в чемпионате Англии: в 30-матчевом сезоне: 36 — сезон 1893/94 в 34-матчевом сезоне: 38 — сезон 1901/02 в 42-матчевом сезоне: 38 — сезон 1973/74 в 38-матчевом сезоне: 45 — сезон 1911/12 сезон 1988/89 берем за основу также 38-матчевый сезон, там как раз 45 забито, так что антирекорд 110-летней давности может не устоять 😁
Побить вековой антирекорд - это сильно! Не имею ничего против Тен Хага и тем более МЮ, но блин, как не болеть за такой исход? 😂
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Ответ Любезный Коссутий
Наименьшее количество забитых голов в сезоне в чемпионате Англии: в 30-матчевом сезоне: 36 — сезон 1893/94 в 34-матчевом сезоне: 38 — сезон 1901/02 в 42-матчевом сезоне: 38 — сезон 1973/74 в 38-матчевом сезоне: 45 — сезон 1911/12 сезон 1988/89 берем за основу также 38-матчевый сезон, там как раз 45 забито, так что антирекорд 110-летней давности может не устоять 😁
спасибо!
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+1
Лысый философ чего-то разговорился перед матчем с ТТХ. Не к добру это
+3
-2
+1
Хочу заметить, что команда против которой вы играете сегодня справляется с блеском, имея ещё больше травмированных
+3
-2
+1
Ответ mr kovalsky
вот знаете, а он был бы отличным инфоцыганом, прям все качества есть у него для этого
Он нашел блокнот Рангника.
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Ответ Today I feel Qatari
А что разве из нападающих кто-то травмирован? Хойлунд, Марсиаль, Антони, Рэшфорд, Гарначо? Все вроде здоровы. Главный креативщик Бруну - тоже. А где голы, Эрик? Почему МЮ забил голов меньше чем Лутон? Признай, что тебе не нужны личности, а нужна аморфная серая масса посредственностей, чтобы выделяться на их фоне. Зато все много прессингуют и ходят в носках одного цвета, все согласно твоим ценностям. Ты превратил МЮ в блеклый середняк чемпионата Голландии, в свой любимый Утрехт и день когда тебя уволят будет отпразднован салютами по всему земному шару. Просто признай, ты - худшее что могло случиться с МЮ. Именно ты причина всему, а не те игроки, которых ты выгнал чтобы потешить свое непомерное эго и которые совершают результативные действия в своих новых клубах
офигеть, реально меньше чем Лутон, сначала подумал что шутишь
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Ответ gPk
13 полевых игроков + судьи... Вы забыли это уточнить)))
Это тебе к каталонской части, там судьям переводы делают
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Ответ Любезный Коссутий
походу Эрик идет на очередной антирекорд - 45-50 голов за сезон. наверняка что-о падет там, типа из 19-го века.
Кстати а какой антирекорд МЮ по количеству забитых годов в одном сезоне?
0
0
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Ответ Южанин78
Хочу заметить, что команда против которой вы играете сегодня справляется с блеском, имея ещё больше травмированных
И не имеет еврокубков, хочу заметить
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Загляни на базу Милана, увидишь как с таким кол-м травм в 3 ке держатся можно
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Реал как то справляется без двух основных защитников, основного вратаря, впридачу без камавинги, вини, тчуамени. Всего 1 поражение за пол сезона
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да хоть Руни пусть будет тренером, а не этот..... , как можно со всеми ругаться и говорит что у тебя в команды травмы , ну раз видишь травмы ради команды уступи футболисту, Я думаю 11игроков как Санчо лучше играют чем всё команды Тен Хага, мы видели Аякс с Тоттенхемом, его Аякс не был лучше чем Аякс Босса или Аталанта Гасперини
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Расскажи это Анчелотти)
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0
Анчелотти: 🗿
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В том, что забили 22 за 20 матчей тоже травмы виноваты?
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