Тен Хаг о Санчо: «МЮ» подписал его за год до моего прихода, и у него уже тогда были проблемы. А потом были проблемы со мной. Его время в клубе пока не назвать успешным»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг высказался об уходе Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед».

Из-за конфликта с тренером Санчо не играл за «Манчестер Юнайтед» с августа. Несколько дней назад он вернулся в «Боруссию» на правах аренды и в первом же матче сделал голевую передачу.

– Игрок, из которого вы не смогли извлечь максимум, – это Джейдон Санчо. Он ушел в аренду. Оглядываясь на эту ситуацию, можете ли вы сказать, что ее можно было решить иначе? В чем была проблема с Джейдоном? Мы слышали историю, но я хочу услышать от вас абсолютную правду. Что случилось?

– (смеется) Санчо теперь в «Дортмунде». «Манчестер Юнайтед» подписал его за год до моего прихода, и у него уже тогда были проблемы. А потом у него были проблемы со мной. Уже можно сказать, что пока его пребывание в «Манчестер Юнайтед» не было успешным.

Теперь он вернулся в «Боруссию», и я желаю ему удачи там. Я надеюсь, мы все надеемся, что он справится и будет успешен там. А дальше посмотрим.

– Если бы он публично извинился перед вами, исход был бы другим?

– Я не хочу каждый раз возвращаться к этой теме. Он знает, что нужно было сделать, мы четко дали ему это понять. Уровень его игры был очевиден. Так что давайте прекратим эти разговоры.

Сейчас он в «Дортмунде», и мы желаем ему удачи, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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44 комментария
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Потом МЮ взял ТенХага и проблем стало только больше)
+44
-7
+37
Ответ Тилек Ырысов
Санчо ушел а он начал поливать грязью
Сейчас хаговеры вылезут и скажут, что Санчо опять первый начал. А зачем он вчера ассист отдавал и тем самым компрометировал яйца хага, а?
+36
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+28
Тен Хагыров - пока не извинишься, играть не будешь
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В Херенвен лысого физрука.Его уровень
+20
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+16
Тен Хааг и Хави два брата
+20
-5
+15
Санчо ушел а он начал поливать грязью
+21
-7
+14
А можно ли назвать успешным время Тен Хаага в МЮ? Ну типа вопрос и его касается, не только Санчо )
+12
-1
+11
Ну вот, теперь Санчо еще за вчерашнюю голевую передачу извиняться заставит
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-2
+7
Начались бравурные разговорчики, так что можно ждать сегодня вечером обсера. По сабжу - может просто все физруки, которые работали в МЮ, не смогли найти подход к нему? Это актив, был куплен за большие деньги и он должен использоваться по полной. И что за наркоманское "игрок, из которого вы не смогли извлечь максимум" - а из Антони, которого он сам просил, за 100 миллионов он извлек максимум? Вся команда играет как инвалиды. Сейчас кстати активно появляется информация об интересе МЮ к Майклу Олисе, который как раз играет на позиции Антони, бразильца тоже выставят из команды? Почти 200 миллионов на ветер из-за таких вот физруков
+11
-4
+7
Ответ Andrew Kolevatykh
Ты же понимаешь, что тренеру вообще нет дела до цены? Переговоры ведёт клуб, о цене договаривается тоже. Если Юнайтед дотянул до конца лета с поиском усиления, а потом судорожно подписал за оверпрайс кого-то, то это ну никаким образом не вина тренера. Трансферы из БЛ в АПЛ тут разбирали, они часто проваливались. Антони так-то не планировался как единственный игрок за позицию, но фактически кроме него некому играть на позиции. У многих странная логика. Главный тренер - это не человек с огромной кучей денег клуба, которые он может тратить как угодно. В Аяксе отличная селекция, отлично работает спортивный отдел. Результат Тен Хага в этих условиях известен. В МЮ наоборот: результат всех тренеров последних 10 лет тоже прекрасно известен. Но сверхразумы все равно уверены, что где-то есть тренер, который в первого дня вклинится в чемпионскую гонку с блестяще выстроенной игрой
Почему тренеру не должно быть никакого дела до цены игроков? Это активы, с которыми надо уметь работать. Касательно итоговой цены некоторых игроков это безусловно вина менеджмента МЮ, но некоторых игроков он просил сам, а они не показывают игры
+6
-1
+5
Ответ GibsonFlyingV
Начались бравурные разговорчики, так что можно ждать сегодня вечером обсера. По сабжу - может просто все физруки, которые работали в МЮ, не смогли найти подход к нему? Это актив, был куплен за большие деньги и он должен использоваться по полной. И что за наркоманское "игрок, из которого вы не смогли извлечь максимум" - а из Антони, которого он сам просил, за 100 миллионов он извлек максимум? Вся команда играет как инвалиды. Сейчас кстати активно появляется информация об интересе МЮ к Майклу Олисе, который как раз играет на позиции Антони, бразильца тоже выставят из команды? Почти 200 миллионов на ветер из-за таких вот физруков
Ты же понимаешь, что тренеру вообще нет дела до цены? Переговоры ведёт клуб, о цене договаривается тоже. Если Юнайтед дотянул до конца лета с поиском усиления, а потом судорожно подписал за оверпрайс кого-то, то это ну никаким образом не вина тренера.
Трансферы из БЛ в АПЛ тут разбирали, они часто проваливались.
Антони так-то не планировался как единственный игрок за позицию, но фактически кроме него некому играть на позиции.
У многих странная логика. Главный тренер - это не человек с огромной кучей денег клуба, которые он может тратить как угодно. В Аяксе отличная селекция, отлично работает спортивный отдел. Результат Тен Хага в этих условиях известен. В МЮ наоборот: результат всех тренеров последних 10 лет тоже прекрасно известен. Но сверхразумы все равно уверены, что где-то есть тренер, который в первого дня вклинится в чемпионскую гонку с блестяще выстроенной игрой
+8
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+5
Ответ dreamstep
А можно ли назвать успешным время Тен Хаага в МЮ? Ну типа вопрос и его касается, не только Санчо )
Тен Хаг: (смеётся)
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Ответ Тилек Ырысов
Санчо ушел а он начал поливать грязью
Поливает грязью, желая удачи? Вы вообще не читаете интервью, интересно?))
+9
-5
+4
А твое время очень успешное же, эрик
+4
0
+4
Ответ Andrew Kolevatykh
Ты же понимаешь, что тренеру вообще нет дела до цены? Переговоры ведёт клуб, о цене договаривается тоже. Если Юнайтед дотянул до конца лета с поиском усиления, а потом судорожно подписал за оверпрайс кого-то, то это ну никаким образом не вина тренера. Трансферы из БЛ в АПЛ тут разбирали, они часто проваливались. Антони так-то не планировался как единственный игрок за позицию, но фактически кроме него некому играть на позиции. У многих странная логика. Главный тренер - это не человек с огромной кучей денег клуба, которые он может тратить как угодно. В Аяксе отличная селекция, отлично работает спортивный отдел. Результат Тен Хага в этих условиях известен. В МЮ наоборот: результат всех тренеров последних 10 лет тоже прекрасно известен. Но сверхразумы все равно уверены, что где-то есть тренер, который в первого дня вклинится в чемпионскую гонку с блестяще выстроенной игрой
И про мнение, что трансферы из БЛ в АПЛ часто были провальными - история знает много обратных примеров. Мане/Фирмино в Ливере, Гюндоган/Холланд в Сити, в Сити еще Гвардиол, Аканжи и Ортега, но о них преждевременно говорить, Сон из Байера в Тоттенхэм, Жоэлинтон достойно пылит в Ньюкасле. Из последних Эндо/Собослаи опять в Ливере. Если покопаться то можно найти еще успешные примеры. Просто все эти игроки попали в руки к грамотным специалистам и раскрылись. Мне кажется, помести сейчас Джуда в МЮ и он тоже начнет играть как мешок
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а ведь болелы мю так ждали этого сезона,но у вы
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Тен Хаг, а твоё время в МЮ можно назвать провалом!
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Ответ Любезный Коссутий
так его спрашивают - он отвечает пресс-конференция же
мой пост о чём?)
вежливо пожелай удачи без подробностей.
Элементарные шаблоны культуры....
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Да завали...
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Ответ Любезный Коссутий
так его спрашивают - он отвечает пресс-конференция же
Нравятся мне интервью 10Хаага. Прямолинейно без хитрости, то что нужно для АПЛ. Такие потешные персонажи нужны и хорошо, что МЮ всегда их выбирает
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Ужасный игрок, думаю в Боруссии сделает 10+10 за сезон минимум 😂
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Можно поменять с Санчо на Хага и разницы никакой в словаз
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МЮ превратили просто в балаган
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Ответ Любезный Коссутий
так его спрашивают - он отвечает пресс-конференция же
Нужно пожелать удачи Санчо. И работать в МЮ. Работать!
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Тренер решает кому играть , но он же отвечает за результат , а его нет . Игры нет , команды нет , закончиться аренда и Санчо вернётся, а дальше будет уже решать новый тренер
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твой второй сезон тоже успешным не назовешь
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Ответ Today I feel Qatari
Сейчас хаговеры вылезут и скажут, что Санчо опять первый начал. А зачем он вчера ассист отдавал и тем самым компрометировал яйца хага, а?
новая конфессия в теологии?
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Ответ Тилек Ырысов
Санчо ушел а он начал поливать грязью
А в каком месте он его полил грязью?
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Твое пребывание в МЮ пока тоже нельзя назвать успешным. Хотя у Санчо конечно в голове полный бардак. В Дортмунде с ним как в детсаду носиться будут, поэтому может и заиграет.
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у меня много претензий к ТХ, но в ситуации с Санчо у меня их нет. Пусть этот неуравновешенный танцор заиграет в Дортмунде и выкупят они его миллионов за 40. всем будет хорошо
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