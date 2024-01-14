Тен Хаг о Санчо: «МЮ» подписал его за год до моего прихода, и у него уже тогда были проблемы. А потом были проблемы со мной. Его время в клубе пока не назвать успешным»

Эрик тен Хаг высказался об уходе Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед».

Из-за конфликта с тренером Санчо не играл за «Манчестер Юнайтед» с августа. Несколько дней назад он вернулся в «Боруссию» на правах аренды и в первом же матче сделал голевую передачу.

– Игрок, из которого вы не смогли извлечь максимум, – это . Он ушел в аренду. Оглядываясь на эту ситуацию, можете ли вы сказать, что ее можно было решить иначе? В чем была проблема с Джейдоном? Мы слышали историю, но я хочу услышать от вас абсолютную правду. Что случилось?

– (смеется) Санчо теперь в «Дортмунде». «Манчестер Юнайтед» подписал его за год до моего прихода, и у него уже тогда были проблемы. А потом у него были проблемы со мной. Уже можно сказать, что пока его пребывание в «Манчестер Юнайтед» не было успешным.

Теперь он вернулся в «Боруссию», и я желаю ему удачи там. Я надеюсь, мы все надеемся, что он справится и будет успешен там. А дальше посмотрим.

– Если бы он публично извинился перед вами, исход был бы другим?

– Я не хочу каждый раз возвращаться к этой теме. Он знает, что нужно было сделать, мы четко дали ему это понять. Уровень его игры был очевиден. Так что давайте прекратим эти разговоры.

Сейчас он в « », и мы желаем ему удачи, – сказал тренер « ».

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